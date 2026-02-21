春節美食討吉祥 祈求新年凡事順利

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】新春飲食祈求財富、健康與運氣！在華人文化中，《南華早報》分析農曆新年的傳統飲食及其背後的象徵意義，這些春節菜餚因結合了諧音、形狀、顏色及烹飪方式，承載著未來一年的願景。

經濟財富繁榮

在農曆新年的餐桌上，許多菜餚會直接與金屬貨幣聯繫起來，透過形似黃金的食物象徵經濟繁榮。例如：「餃子」形似古代金元寶，有招財進寶、經濟豐裕等寓意；「春卷」呈現金黃色的長條狀，強調財富堆疊；「黃金鹹蛋蝦」帶來財富與歡樂，來自鹹蛋黃有金塊般的閃亮光澤。

這三項食物中，包餃子是一項象徵團結的跨世代活動，部分地區還會在餃子中包入乾淨的硬幣、糖果或堅果，分別代表意外之財、生活甜蜜和早生貴子。包春卷則蘊含捲入春天的生機與潛力，而緊實包裹將能防止好運流失。最後，鹹蛋的鹽漬與固化過程被類比為長期積存的價值，表示財富不僅是表面上的增加，更是深層次的累積。

生活進步與提升

「糕點」在農曆新年中扮演重要角色，主要源於其諧音對「高度」的追求，並利用諧音寓意事業與學業的向上流動。例如：「年糕」與「年高」諧音，代表在學業、商業、職業生涯或社會地位的向上流動與進步；「馬蹄糕」形狀神似「馬蹄」，擁有即使環境艱難仍能保持正直與生命力的隱喻。

團結、完整與剩餘

農曆新年強調「完整性」，這體現在菜餚的呈現與共享方式上，透過共食文化強化家族與社會連結。例如：「盆菜」是一種源自宋代的大型共食菜餚，其將多種高級食材（如：鮑魚、大蝦、肉類、蔬菜）層層堆疊，象徵和諧與豐盛；「清蒸全魚」確保好運從年初到年尾不間斷，並確保豐饒能延續至未來日子。

生命健康長壽

農曆新年也藉由食物形狀祈求身體健康與生命韌性。舉例而言，「長壽麵」是健康最直接的象徵，其由單根不間斷的長麵條組成，長度可達數英尺，象徵生命的延續。另外，長壽麵常搭配綠葉蔬菜、香菇與雞蛋，除了呈現綠意盎然的活力，也強調生命的重生與完整。

農曆新年的傳統美食不僅是味覺享受，更有一套複雜的文化符號系統，這些具有特定形狀（如：金條、馬蹄）、特定聲音（如：餘、高、發財）以及特定結構（如：盆菜的層次感、長麵條的完整性）的食物，體現了華人社會對財富、和諧與長壽的追求與祈望。

【更多精采內容，詳見 】