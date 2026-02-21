收心迎開工！LINE帳號健檢與檔案瘦身這樣做 完整教學一次搞懂

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
帳號健檢防盜用，「三加一」設定保平安。圖／LINE提供
帳號健檢防盜用，「三加一」設定保平安。圖／LINE提供

隨著農曆春節假期進入尾聲，上班族們除了調整作息準備「收心」，每日必備的通訊軟體LINE也該進行一番大掃除，趁開工前進行「帳號健檢」與「檔案瘦身」，不僅能確保帳號安全、避免珍貴的對話紀錄遺失，還能釋放手機空間，讓手機運作更順暢，以最佳狀態迎接新一年的工作挑戰。

帳號健檢防盜用 「三加一」設定保平安

LINE提醒，完整的帳號健檢包含3項基本設定與1項綁定，檢查「電話號碼」、「電子郵件」與「密碼」是否皆已設定完成，且必須確保電話號碼與E-mail均為有效且可接收認證碼的狀態；並且事先綁定Apple帳號或Google帳號，確保在特殊狀況下仍有備援登入方式。

建議用戶檢查是否已經綁定「Apple ID」或「Google帳號」，若未來發生手機遺失、誤刪App或帳號被盜等意外，綁定第三方帳號將大幅提升找回原有帳號與好友名單的機會。LINE也提醒，近期出現一種新型詐騙手法，詐騙集團以「免費遊戲虛寶」或「好康優惠」為誘餌，誘騙用戶將LINE帳號綁定詐騙集團提供的Apple或Google帳號，一旦綁定成功，用戶的帳號將直接遭對方盜用。切勿綁定他人帳號，以免個資外洩被詐騙集團利用。

無痛清快取、進階刪影片 快速幫LINE瘦身

許多用戶常面臨LINE佔用過多手機容量的困擾，導致LINE應用程式處理速度變慢。官方建議可定期清除「快取資料（Cache）」，用戶只需至LINE主頁的「設定」，選擇「聊天」，接著點選「刪除資料」，並勾選「快取資料」進行清除。此動作僅會刪除暫存檔，原本的聊天記錄、照片與影片均不會消失，是最安全且建議定期執行的操作。

若清除快取後空間仍然不足，用戶可進一步針對「照片」、「影片」或「語音訊息」進行刪除。建議用戶先將重要的回憶備份至相簿或雲端硬碟，再從刪除資料頁面勾選移除。需注意的是，一旦執行刪除，聊天室內的檔案將無法瀏覽，因此建議採取「先清快取、再刪影片、最後才動聊天記錄」的順序，以確保資料完整性。

