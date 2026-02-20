快訊

攝影師不藏私分享iPhone拍照心法 新年走春靠這3招隨手拍出氛圍大片

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新年走春，靠iPhone隨手記錄年節氛圍、捕捉美麗光影，留下最動人的畫面。圖／紀映光提供
新年走春，靠iPhone隨手記錄年節氛圍、捕捉美麗光影，留下最動人的畫面。圖／紀映光提供

新年走春想拍出有年味又有質感的照片？快來跟著經常以iPhone創作神級美圖的攝影師紀映光（@chillinlight）學拍照！看他如何只靠著iPhone 17 Pro Max在手，掌握3大拍攝技巧，再透過2款攝影App巧妙微調，從構圖、風格到後製調色快速完成。把握春節連假下半場，不論是櫻花、夕陽或人像，都能輕鬆拍出氛圍感大片。

紀映光自iPhone 11起，便持續以iPhone作為主要創作工具進行攝影。他擅長運用光影層次與畫面構圖，為日常場景注入敘事感與情緒張力。在準備使用iPhone拍攝前，建議先於「設定」App中進入「相機」選項，開啟「格線」與「水平儀」功能。透過格線與水平提示，拍攝者能更精準掌握構圖比例與地平線平衡。

拍攝色彩鮮艷主題時推薦選擇「金色」與「琥珀色」攝影風格，並將調色盤往右上調整，可提升整體的明亮度和鮮艷度。圖／紀映光提供
拍攝色彩鮮艷主題時推薦選擇「金色」與「琥珀色」攝影風格，並將調色盤往右上調整，可提升整體的明亮度和鮮艷度。圖／紀映光提供
iPhone內建的「攝影風格」也是春節氛圍營造的一大利器，使用前需確認相機設定為「高效率」HEIC檔案格式，確保可完整啟用攝影風格功能。面對春節期間常見的紅燈籠、春聯與廟宇裝飾等高飽和色彩場景，他推薦選擇「金色」或「琥珀色」風格，並將調色盤向「右上方」調整，提高整體亮度與色彩飽和度，使畫面更明亮討喜。若是在櫻花季取景，「金色」風格同樣適用，適度提升鮮艷度能讓花瓣色彩更加飽滿，同時保有細節層次。

捕捉夕陽時可將攝影風格調整為「玫瑰金色」，並將調色盤往「右下方」移動，以提升對比與飽和暖色調表現，使黃昏光線更具層次。圖／紀映光提供
捕捉夕陽時可將攝影風格調整為「玫瑰金色」，並將調色盤往「右下方」移動，以提升對比與飽和暖色調表現，使黃昏光線更具層次。圖／紀映光提供
至於夕陽與人像拍攝，則可透過風格與焦段的搭配營造氛圍。紀映光建議捕捉夕陽時可將攝影風格調整為「玫瑰金色」，並將調色盤往「右下方」移動，以提升對比與飽和暖色調表現，使黃昏光線更具層次。如果希望天空呈現柔和夢幻的漸層色彩，可改用「溫馨模式」，將調色盤調整至中間偏右位置，創造溫暖而柔和的色調。

在拍攝夕陽與人像時，先將攝影風格選擇「金色」，調色盤調整方式往右下調整。接著開啟「人像模式」並使用4倍鏡頭，將光圈設定為f/3.5 ，即可拍出超美的夕陽人像照。圖／紀映光提供 （人像授權@xannnyx）
在拍攝夕陽與人像時，先將攝影風格選擇「金色」，調色盤調整方式往右下調整。接著開啟「人像模式」並使用4倍鏡頭，將光圈設定為f/3.5 ，即可拍出超美的夕陽人像照。圖／紀映光提供 （人像授權@xannnyx）
在夕陽時段拍攝人像，可先選定「金色」風格，再開啟人像模式並使用4倍焦段鏡頭，光圈設定為f/3.5即可拍出兼具背景層次與主體清晰度的夕陽人像。若希望主體更突出，則可將光圈調整至f/1.4，增加景深效果，強化人物立體感與視覺聚焦。

拍攝特定主體時可開啟「人像模式」，並將光源切換為「舞臺燈光，讓視覺焦點更集中於拍攝物本身，畫面主題更加明確。圖／紀映光提供
拍攝特定主體時可開啟「人像模式」，並將光源切換為「舞臺燈光，讓視覺焦點更集中於拍攝物本身，畫面主題更加明確。圖／紀映光提供
若想特寫主題，例如年節小物、甜點或市集攤位細節，則建議運用人像模式中的「舞臺燈光」效果。透過系統自動模擬聚光燈，畫面背景會被弱化，光源集中於主體，讓視覺焦點更加明確。

「Dazz相機」可模擬底片相機質感，內建多種色調，可呈現富士、理光、柯達等相機色彩氛圍。圖／紀映光提供
「Dazz相機」可模擬底片相機質感，內建多種色調，可呈現富士、理光、柯達等相機色彩氛圍。圖／紀映光提供
除了內建相機功能，紀映光亦推薦2款自己常用的影像App，第一款是「Dazz相機」，可模擬底片相機質感，內建多種色調，可呈現富士、理光、柯達等相機色彩氛圍。紀映光最常使用的濾鏡為「FXN R」，建議先將白平衡調至最暖，營造溫潤色調；由於該濾鏡容易過曝，拍攝前可將曝光值降低至約-2，再依實際畫面微調，並適度拉開亮暗部對比，使照片更具層次。

另一款則是「RNI Films」，屬於後製調色工具，適合在拍攝後進行色彩調整，推薦使用色調「Agfa Optima 200」與「Agfa Optima 200 Warm」，能帶來自然且細膩的色調轉換。若拍攝日本街景或櫻花題材，「Technicolor 2」色調則能強化粉色層次，同時保留背景細節，使畫面在鮮明與質感之間取得平衡。

以上幾招簡單小技巧學起來，趕快利用最後幾天年假，把握這段光影豐富、色彩鮮明的節慶時光，創作出兼具年味與個人辨識度的IG吸讚作品。

若拍攝日本街景或櫻花題材，RNI Films的「Technicolor 2」色調能強化粉色層次，同時保留背景細節。圖／紀映光提供
若拍攝日本街景或櫻花題材，RNI Films的「Technicolor 2」色調能強化粉色層次，同時保留背景細節。圖／紀映光提供
「RNI Films」為後製調色工具，適合在拍攝後進行色彩調整，推薦使用Agfa Optima 200適合日常暖調。圖／紀映光提供
「RNI Films」為後製調色工具，適合在拍攝後進行色彩調整，推薦使用Agfa Optima 200適合日常暖調。圖／紀映光提供
RNI Films推薦使用「Agfa Optima 200 Warm」，能為景色帶來自然且細膩的色調轉換。圖／紀映光提供
RNI Films推薦使用「Agfa Optima 200 Warm」，能為景色帶來自然且細膩的色調轉換。圖／紀映光提供

