快訊

馬年大吉！3生肖家運興旺...蛇置產升官、這生肖買彩券易中獎

公開病情不到1年「實習醫生」知名男星過世！不敵漸凍人症 享年53歲

春節發票「額度用完」停開？手搖飲公告惹議 總部道歉、公布3大改善作為

聽新聞
0:00 / 0:00

手搖飲「木子樑室」一加盟店公告春節停開發票惹議 總部道歉公布3大改善作為

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
手搖飲「木子樑室」一家加盟店日前公告，「初一至十五，發票額度已滿，暫停開立發票，敬請見諒」，引起非議。「木子樑室」總部對此發聲明道歉。圖／取自「木子樑室總部」臉書粉專
手搖飲「木子樑室」一家加盟店日前公告，「初一至十五，發票額度已滿，暫停開立發票，敬請見諒」，引起非議。「木子樑室」總部對此發聲明道歉。圖／取自「木子樑室總部」臉書粉專

手搖飲「木子樑室」一家加盟店日前掛出公告，「初一至十五，發票額度已滿，暫停開立發票，敬請見諒」，Threads網友發文質疑，「第一次看到這款？所以生意興隆的店家，額度滿就不用開發票？」引起討論，不少網友Tag國稅局，質疑店家意圖逃漏稅。對此，木子樑室總部昨天發聲明道歉，列出3點處理與改善措施，將協助消費者辦理發票補開事宜。

網友質疑為何可以暫停開立發票？木子樑室總部在該篇文章留言，「春節期間來客數遠超預期，發票額度提前使用完畢，因此部分時段未能即時開立發票，並非刻意未開立」。

木子樑室總部聲明，感謝各界的提醒與關心，春節期間因來客數大幅增加，有門市在現場作業與溝通方式上未能妥善處理，造成顧客困擾與不良觀感，木子樑室向所有顧客致上誠摯的歉意。木子樑室一路以來，始終以提供穩定的飲品品質與溫暖服務為核心，並高度重視誠信經營與顧客信任的建立。

聲明指出，本次事件對木子樑室而言是一項重要的提醒，已立即檢討並著手改善相關流程。目前已完成以下處理與改善措施：1、已全面撤除不當公告內容，2、協助顧客辦理發票補開相關事宜，3、全面檢討並加強門市作業流程與內部教育訓練。自2月23日起，凡於春節期間曾於該門市消費的顧客，攜帶交易明細至門市，將協助辦理發票補開事宜。對於此次造成的不便與困擾，再次致上最深的歉意，「也感謝每一位願意提醒與指教的朋友，讓木子樑室有機會持續修正、學習與進步」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

發票 額度

延伸閱讀

春節憾事...9歲童鯉魚潭踩天鵝船翻覆溺斃 外界質疑「惡意造浪」檢警相驗追查

春節血庫告急 台中捐血中心：庫存O型血僅剩1.2天

空拍看台灣／春節南部艷陽高照 全家出遊人潮擠爆景區

春節長途旅途善用休息站 國道「光電車棚」兼具遮陽避雨

相關新聞

手搖飲「木子樑室」一加盟店公告春節停開發票惹議 總部道歉公布3大改善作為

手搖飲「木子樑室」一家加盟店日前掛出公告，「初一至十五，發票額度已滿，暫停開立發票，敬請見諒」，Threads網友發文質...

奇美的法老、關渡的恐龍 2026全台十大展覽討論度揭曉

懶人包｜埃及之王：法老、奈良美智、蜷川實花、畢卡索、馮·沃爾夫、維也納美景宮等名作齊聚，橫跨古文明到當代藝術，哪個你最推？

宏匯廣場年節買氣旺！業績躍增兩成

新春年假買氣勢不可擋！宏匯廣場表示，自小年夜迄今人流逼近10萬人次，館內主題餐廳預約率高達五成，尖峰時段館內停車場及美食...

統一超新春連假業績開紅盤！即日起備戰齋戒月活動

金馬新春假期來到大年初三，統一超商（2912）經營的全台逾7,200家7-ELEVEN，並串聯5大國道服務區、國際機場、...

宏匯廣場年節買氣旺 業績躍增2成

新春年假買氣勢不可擋，宏匯廣場表示，自小年夜迄今人流逼近10萬人次，館內主題餐廳預約率高達5成，尖峰時段館內停車場及美食...

月付260元買隨身超級助理 Google AI Plus方案助提升工作與生活效率

在人工智慧百家爭鳴的時代，現代人手機中往往不只使用單一AI服務。無論是主打邏輯對話與創意激盪的ChatGPT、強調資訊回...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。