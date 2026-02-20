手搖飲「木子樑室」一加盟店公告春節停開發票惹議 總部道歉公布3大改善作為

手搖飲「木子樑室」一家加盟店日前掛出公告，「初一至十五，發票額度已滿，暫停開立發票，敬請見諒」，Threads網友發文質疑，「第一次看到這款？所以生意興隆的店家，額度滿就不用開發票？」引起討論，不少網友Tag國稅局，質疑店家意圖逃漏稅。對此，木子樑室總部昨天發聲明道歉，列出3點處理與改善措施，將協助消費者辦理發票補開事宜。

網友質疑為何可以暫停開立發票？木子樑室總部在該篇文章留言，「春節期間來客數遠超預期，發票額度提前使用完畢，因此部分時段未能即時開立發票，並非刻意未開立」。

木子樑室總部聲明，感謝各界的提醒與關心，春節期間因來客數大幅增加，有門市在現場作業與溝通方式上未能妥善處理，造成顧客困擾與不良觀感，木子樑室向所有顧客致上誠摯的歉意。木子樑室一路以來，始終以提供穩定的飲品品質與溫暖服務為核心，並高度重視誠信經營與顧客信任的建立。

聲明指出，本次事件對木子樑室而言是一項重要的提醒，已立即檢討並著手改善相關流程。目前已完成以下處理與改善措施：1、已全面撤除不當公告內容，2、協助顧客辦理發票補開相關事宜，3、全面檢討並加強門市作業流程與內部教育訓練。自2月23日起，凡於春節期間曾於該門市消費的顧客，攜帶交易明細至門市，將協助辦理發票補開事宜。對於此次造成的不便與困擾，再次致上最深的歉意，「也感謝每一位願意提醒與指教的朋友，讓木子樑室有機會持續修正、學習與進步」。