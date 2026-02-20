統一超新春連假業績開紅盤！即日起備戰齋戒月活動

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN推出齋戒月系列活動，全台7,200多家門市推「日落開齋組合餐」友善飲食優惠。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN推出齋戒月系列活動，全台7,200多家門市推「日落開齋組合餐」友善飲食優惠。7-ELEVEN／提供

金馬新春假期來到大年初三，統一超商（2912）經營的全台逾7,200家7-ELEVEN，並串聯5大國道服務區、國際機場、風景區、交通轉運及觀光型商場等門市，透過集團進口空運玫瑰花、全店優惠、開運鮮食、特色禮盒、CITY系列、飲料零食、IP肖像等差異化商品與服務，滿足情人節送禮、返鄉補給、除夕圍爐、出遊走春、宮廟朝拜等過年消費需求，目前已帶動整體業績成長一成。

假期即將進入下半場，因應天氣預報北涼南熱，同時滿足返家車潮、進入穆斯林齋戒月、開工開學準備，7-ELEVEN因應北中南各商圈需求，加強自助熟食區、可隨時加熱方便吃的冷凍品、鮮食、CITY系列飲品、瓶裝飲品等備貨量，並推出齋戒月系列活動，推薦「日落開齋組合餐」與精選穆斯林友善商品指定優惠，「Back To Office」提早暖身推CITY系列飲品超值優惠5折起，豐富生活提案期待再創業績新猷。

滿足新年開運招財需求，7-ELEVEN今年從1月至今狂撒總價值約5千萬元的等值獎金及獎品，推出新年抽獎、抽購物金、點數抽獎等多檔活動，帶動相關業績較去年同期成長於逾一成，並有效提升uniopen會員到店頻次、OPENPOINT點數使用率皆明顯提升。

觀察近年來鮮果禮盒、IP肖像周邊消費需求倍增，7-ELEVEN於放假前夕已於限定門市現貨開賣水果禮盒、即日起更於全台門市上架以「魚莓共生」永續農法栽植的 「新鮮美姬草莓」，擴大「OPEN! FUNLAND」與「IP專區」複合據點，限定商品與服務已帶動單店業績較去年同期成長一成；滿足春節期間除夕拜地基主、初一拜天公、初二拜土地公等民俗習慣，門市加強雞腿系便當、黑糖發糕等習俗必拜商品備貨量，同時鮮食自有品牌「星級饗宴」主打一個人享用的佛跳牆、臘味飯、蒲燒鰻御膳等開運鮮食，購買指定品項抽最高66元的「金馬開運美食金」，活動持續到2月22日，開工前懶得煮就到7-ELEVEN吃開運鮮食、賺美食金！

統一超商經營全台五大國道服務區與松山國際機場商場觀察到，今年新春假期首三日機場湧入大量出入境人潮，國道則自除夕到初二明顯湧入返鄉車潮，包含清水、泰安、東山、新仁德、關廟，皆透過延長營業時間、擴增休憩座位與停車位、增設期間限定名特產櫃位等三大新春應變措施，備貨量較平常假日多6倍，擴大滿足用路人中場休息與食飲補給需求。以清水服務區商場為例，預估9天連續假期將湧入超過40萬人潮，整體業績較去年同期成長一成，7-ELEVEN、星巴克、即食即飲及伴手禮櫃位等櫃位需求將明顯較平日倍增。

