摩斯咖啡10元、連鎖手搖買1送1！ 開工限時優惠 美式炸雞餐現省126元
農曆春節年假即將邁入尾聲，上班族也將迎來開工日。包括摩斯漢堡、Popeyes等多個品牌，均推出開工優惠方案，為民眾們加油打氣！
【摩斯漢堡】
2月23日開工日當天，「大杯摩斯咖啡」買1送1。2月24日至3月8日止，購買「大杯摩斯咖啡」或「摩斯經典奶茶」，享第二杯10元。2月23日至3月8日消費「香吉士蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡」，任選2杯85元；早餐凡點購「元氣牛肉蛋堡＋大杯冰紅茶」，優惠價85元。
MOS Order App「MOS跨店取」於2月23日至3月15日期間推出限時限量組合，「元氣牛肉蛋堡＋大杯冰紅茶」2入優惠價170元；「大杯摩斯咖啡或摩斯經典奶茶」任選6杯，優惠價210元，每項優惠限量千組，售完為止。
【Popeyes】
開工主打款「都是腿爽脆炸雞餐」內含炸雞腿2入、肯瓊裹漿脆脆薯條以及四季春茶，每套225元。2月23日至2月25日，凡購買「都是腿爽脆炸雞餐」加價99元，即可直接多一套，現省126元。另外即日起至3月13日，凡到店消費，即可免費獲得「肯瓊裹漿脆脆薯條(S)」1份。
【清心福全】
2月23日至3月1日，Red Bull全系列飲品每杯現折10元，為民眾補充活力元氣。全系列包括有「Red Bull紅牛能量紅茶」、「Red Bull紅牛能量藍莓蜜」、「Red Bull巨峰葡萄能量果醋」、「Red Bull巨峰葡萄能量優多」等4種選擇，開工優惠價70元。
【先喝道】
迎接2月23日開工日，全台先喝道門市同步推出「四季春茶王（中）」2杯優惠價29元，現享買1送1，數量有限，售完為止，每人限購3組。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。