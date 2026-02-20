摩斯咖啡10元、連鎖手搖買1送1！ 開工限時優惠　美式炸雞餐現省126元

農曆春節年假即將邁入尾聲，上班族也將迎來開工日。包括摩斯漢堡、Popeyes等多個品牌，均推出開工優惠方案，為民眾們加油打氣！

【摩斯漢堡】

2月23日開工日當天，「大杯摩斯咖啡」買1送1。2月24日至3月8日止，購買「大杯摩斯咖啡」或「摩斯經典奶茶」，享第二杯10元。2月23日至3月8日消費「香吉士蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡」，任選2杯85元；早餐凡點購「元氣牛肉蛋堡＋大杯冰紅茶」，優惠價85元。

MOS Order App「MOS跨店取」於2月23日至3月15日期間推出限時限量組合，「元氣牛肉蛋堡＋大杯冰紅茶」2入優惠價170元；「大杯摩斯咖啡或摩斯經典奶茶」任選6杯，優惠價210元，每項優惠限量千組，售完為止。

【Popeyes】

開工主打款「都是腿爽脆炸雞餐」內含炸雞腿2入、肯瓊裹漿脆脆薯條以及四季春茶，每套225元。2月23日至2月25日，凡購買「都是腿爽脆炸雞餐」加價99元，即可直接多一套，現省126元。另外即日起至3月13日，凡到店消費，即可免費獲得「肯瓊裹漿脆脆薯條(S)」1份。

【清心福全】

2月23日至3月1日，Red Bull全系列飲品每杯現折10元，為民眾補充活力元氣。全系列包括有「Red Bull紅牛能量紅茶」、「Red Bull紅牛能量藍莓蜜」、「Red Bull巨峰葡萄能量果醋」、「Red Bull巨峰葡萄能量優多」等4種選擇，開工優惠價70元。

【先喝道】

迎接2月23日開工日，全台先喝道門市同步推出「四季春茶王（中）」2杯優惠價29元，現享買1送1，數量有限，售完為止，每人限購3組。 Popeyes推出「都是腿爽脆炸雞餐」加價優惠。圖／Popeyes提供 先喝道限時推出「四季春茶王（中）」買1送1優惠。圖／先喝道提供 清心福全針對開工推出「Red Bull系列飲品」折扣10元優惠。圖／清心福全