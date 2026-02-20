快訊

高雄蓮池潭市集昨晚爆衝突！疑被笑光頭 他「洗衣精混汽油」潑人洩恨

蔣經國日記／劉自然事件遭美冤主導示威 小蔣憤怒不已

聽新聞
0:00 / 0:00

宏匯廣場年節買氣旺 業績躍增2成

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
新春年假買氣勢不可擋，宏匯廣場表示，自小年夜迄今人流突破8萬人次。圖／宏匯廣場提供
新春年假買氣勢不可擋，宏匯廣場表示，自小年夜迄今人流突破8萬人次。圖／宏匯廣場提供

新春年假買氣勢不可擋，宏匯廣場表示，自小年夜迄今人流逼近10萬人次，館內主題餐廳預約率高達5成，尖峰時段館內停車場及美食街更是一位難求，且隨著年終獎金與紅包雙雙入袋刺激消費動能，整體業績表現較去年同期成長超過2成。

宏匯廣場表示，在民眾迎新送舊的剛性需求下，帶動運動休閒、3C以及大家電等業績表現最為火燙，其中「NIKE」CNY年系列憑藉新年元素與潮流設計，成為消費者入店首選、「ABC-MART GRAND STAGE」則受惠強勁的家庭客群，童鞋銷量驚人，幾乎人手一袋添購親子鞋、「STUDIO A」迎來 iPhone 17 的購機風潮，自小年夜迄今已熱銷逾百台、「tokuyo」小型按摩椅因北部住宅空間小而美，加上年節犒賞長輩的風氣，詢問度與銷量均開出紅盤。

宏匯廣場也預估，初三起隨著走春潮湧入，業績表現有望再下一城，續創新高。

延續熱鬧氛圍，宏匯廣場也在大年初四舉辦「喜迎財神」繞館活動，由大小朋友都喜愛的財神爺驚喜現身、發放開運禮，同時，看準年節大眾渴求招財的心理，館內精選多款開運好物，助攻顧客斬獲好運。

消費 開運

延伸閱讀

馬年想賺大錢？命理師教「這方位」放會轉動的東西…有動有財

賴總統分享馬年冷笑話自稱「高手」 夫人吐槽：10個只有2個好笑

小年夜宣布離婚！「最美空姐」林佩瑤情斷名廚尪　導火線曝「堅持不生小孩」

「阿珠媽」背心超吸睛 高虹安小年夜現身竹市天公壇發紅包掀人潮

相關新聞

宏匯廣場年節買氣旺 業績躍增2成

新春年假買氣勢不可擋，宏匯廣場表示，自小年夜迄今人流逼近10萬人次，館內主題餐廳預約率高達5成，尖峰時段館內停車場及美食...

月付260元買隨身超級助理 Google AI Plus方案助提升工作與生活效率

在人工智慧百家爭鳴的時代，現代人手機中往往不只使用單一AI服務。無論是主打邏輯對話與創意激盪的ChatGPT、強調資訊回...

Google發表Pixel 10a 價格不變、續航更長 新增2大AI旗艦拍照功能

Google發表A系列新機Pixel 10a，同樣強調「高性價比」，加入了原本旗艦系列的AI功能，更以16,490元起的...

日本陸客大減6成 台韓創史上單月新高 林氏璧：此消彼長僅稍降

中國大陸外交部提醒公民避免前往日本，赴日陸客大減。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，根據日本政府觀光局...

春節期間美食多很難瘦 台中慈濟中醫師教去油解膩

春節連假許多人美食佳餚吃不停，台中慈濟醫院中醫部醫師方則淳表示，享用豐盛美食只要掌握幾個小訣竅再搭配茶飲，可吃得開心，還...

服務員告知將有大貴賓 本尊現身她笑翻認證是真的 「貳樓」回應了

以美式早午餐起家的知名餐廳「貳樓」，菜色多樣化又美味、服務親切，受到歡迎。兩性作家欣西亞昨天與親友在「貳樓」用餐，服務人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。