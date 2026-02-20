宏匯廣場年節買氣旺 業績躍增2成

新春年假買氣勢不可擋，宏匯廣場表示，自小年夜迄今人流逼近10萬人次，館內主題餐廳預約率高達5成，尖峰時段館內停車場及美食街更是一位難求，且隨著年終獎金與紅包雙雙入袋刺激消費動能，整體業績表現較去年同期成長超過2成。

宏匯廣場表示，在民眾迎新送舊的剛性需求下，帶動運動休閒、3C以及大家電等業績表現最為火燙，其中「NIKE」CNY馬年系列憑藉新年元素與潮流設計，成為消費者入店首選、「ABC-MART GRAND STAGE」則受惠強勁的家庭客群，童鞋銷量驚人，幾乎人手一袋添購親子鞋、「STUDIO A」迎來 iPhone 17 的購機風潮，自小年夜迄今已熱銷逾百台、「tokuyo」小型按摩椅因北部住宅空間小而美，加上年節犒賞長輩的風氣，詢問度與銷量均開出紅盤。

宏匯廣場也預估，初三起隨著走春潮湧入，業績表現有望再下一城，續創新高。

延續熱鬧氛圍，宏匯廣場也在大年初四舉辦「喜迎財神」繞館活動，由大小朋友都喜愛的財神爺驚喜現身、發放開運禮，同時，看準年節大眾渴求招財的心理，館內精選多款開運好物，助攻顧客斬獲好運。