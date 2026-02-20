奇美的法老、關渡的恐龍 2026全台十大展覽討論度揭曉

過年、連假何處去？全台其實有許多人氣展覽進行中，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近半年（2025/8/18～2026/2/16）討論度最高的展覽TOP 10。

未能擠進本次榜單的還有台中科博館的「鯨掘」、中美館的《萬物的邀約》、適合親子同樂的日本超人氣光影展2026升級篇章「光影魔法美術館II Art in Wonderland II」在中正紀念堂等展覽。本次榜單，奇美博物館的埃及法老王PK台北關渡的侏羅紀恐龍們，究竟哪個人氣最旺？

NO.10 步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德

翻攝FB／富邦美術館 Fubon Art Museum

地點：富邦美術館1F水景展廳（台北市信義區松高路79號）

展期：2025/12/24～2026/4/20，11:00 – 18:00（週二休晚館）

「藝術真正與我們生活有關的，不是它市值多少，而是它讓我們在某個瞬間，感覺自己被理解了。」

—蔡康永

當二十世紀現代藝術三大巨擘同場對話，空間的重量會改變。富邦美術館推出重量級展覽，首度為台灣觀眾集結三位改寫現代雕塑史的關鍵人物。展覽共展出47件作品，聚焦三位藝術家二戰後創作階段，作品全數來自歐洲重要現代藝術收藏——瑪格基金會。蔡康永擔任代言人，並親自錄製語音導覽，讓觀展不只「看作品」，更像進入一場思想對話：

・阿爾貝托．賈科梅蒂(Alberto Giacometti，1901–1966)，呈現的是人面對世界的孤獨與重量；

・胡安．米羅 (Joan Miró，1893–1983)，以自由與直覺，打開夢與潛意識；

・亞歷山大．考爾德 (Alexander Calder，1898–1976)，則用精準的結構，讓雕塑在空間中移動、呼吸。

NO.9 馮．沃爾夫的花園堡壘

翻攝FB／陳其邁 Chen Chi-Mai

翻攝FB／陳其邁 Chen Chi-Mai

馮·沃爾夫的花園堡壘 Von Wolfe: The Garden Fortress

地點：高雄市立美術館101-103展覽室（高雄市鼓山區美術館路80號）

展期：2025/11/15～2026/4/19，9:30至17:30（每週一公休）

「如果達文西活在 AI 時代，他會畫出什麼？」

高美館年度大展《馮．沃爾夫的花園堡壘》，主角是英國當代藝術家馮．沃爾夫（Von Wolfe）。這不只是他在亞洲的首場大型回顧展，更像是一場橫跨五百年的時空交響樂，完整呈現他從古典繪畫、現代主義到AI共創的創作演進，近70件作品揭示他如何將達文西、畢卡索、浮世繪等藝術史語彙重新解構，再以人工智慧重組、推演出一種屬於未來的新「文藝復興」。

・浮世匯：混合式美學的共鳴：以畢卡索及浮世繪為創作基調，勾勒出東西方文化「千里之外」的交融。

・名畫協奏曲：從文化基因庫向經典致敬：走進展間，你是不是覺得畫裡有哪裡「似曾相識」？馮．沃爾夫從小就接觸到了楊．范．艾克（Jan van Eyck）和李奧納多．達文西（Leonardo da Vinci）。每週的家庭藝術時間，會對特定的藝術家或畫作寫下自己的想法及觀察，這也為他日後的創作埋下種子。網友留言「古典與當代的碰撞，有種視覺上的衝擊性」、「市長這造型有點太帥了吧」、「以為時空穿越了，原來是我沒跟上時代」、「傳統結合科技的奇幻之旅」。

NO.8 綻放 維也納美景宮百年花繪名作展

翻攝IG／@belvedere_exhibition_taipei、@ningchang0904

翻攝IG／@belvedere_exhibition_taipei、@ningchang0904

綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆

地點：國立歷史博物館（台北市中正區南海路49號4樓）

展期：2025/12/5～2026/3/22，10:00至18:00（17:30展覽現場停止售票及入場）

休展：2/16（除夕）、2/17（初一）

當克林姆的金色筆觸，遇見一整座歐洲花園，台北的冬天突然有了香氣。

迎接建館 70 週年的重要時刻，國立歷史博物館（史博館）這次聯手奧地利國寶級的美術館「維也納美景宮」（Belvedere），精選60幅花卉主題巨作來台展出，不僅是跨海合作，更是一份穿越八百年的美學賀禮，將維也納那份優雅且頹廢的浪漫，完整地空運來台。

展覽橫跨18至20世紀，從巴洛克的繁麗細膩、浪漫主義的詩意抒情、印象派的光影流動，到維也納分離派與現代主義的創新探索，層層鋪展出歐洲花卉繪畫百年演變。花朵在畫布上不只是裝飾，而是情感、時代與思想的象徵。網友分享「花園小花吊飾太可愛」、「代言人張鈞甯氣質超搭、好瘦」、「看展覽都在想『這個可以拿來當梗圖』」、「維也納的繁花，正在此悄然綻放」。

NO.7 世界古文明沈浸體驗展

地點：華山1914文化創意產業園區（東2AB館）

展期：2026/1/15～4/19，週一到週日10:00至18:00（17：00停止售票、入場）

展覽巧妙地以四大文明為軸線，每一區都有其獨特的靈魂色彩，網友分享「不同的角度和孩子說明歷史」、「把課本裡的文明，變成『走得進去的世界』」、「我的人生目標也是去埃及親眼看一次金字塔」、「想起之前去埃及的時光了」、「一秒體驗埃及的歷史故事」。

NO.6 2025台北雙年展「地平線上的低吟」

翻攝官網／臺北市立美術館

地點：台北市立美術館1F、2Ｆ、地下樓展覽室（台北市中山區中山北路三段181號）

展期：2025/11/1～2026/3/29，09:30至17:30（週一公休，週六營業至20:30）

有些展覽像煙火，轟一聲就結束；這一屆台北雙年展更像耳語；不大聲，但會在你心裡留很久。

兩年一次的台北雙年展來到第十四屆，以《地平線上的低吟》為題，起點卻是三個再日常不過、卻沉甸甸的物件：李天祿的戲偶（來自侯孝賢電影《戲夢人生》）、日記（來自陳映真〈我的弟弟康雄〉）、以及失竊的單車（來自吳明益《單車失竊記》）。它們不只是物件，而像容器，把記憶、欲望、失落與思慕封存起來，讓個人情感在展場裡碰觸到集體經驗，成為觀眾進入展覽的「鑰匙」。

現場觀看經驗也成了討論亮點，網友分享「超級喜歡這次北美館以簾幕取代牆面」、「適合雜亂喧囂的日子中 找尋一抹心靈對話的片刻」、「150件作品完全是一場感性與理性的旅程」、「北美館算你厲害，永遠不會讓人失望還只要三十塊」、「不同於以往讓人摸不著頭緒的裝置藝術」、「第一次去北美館，3個半小時展看不完，仔細看至少需要一天」、「心情不好時，我會待在美術館幫自己充電」、「幾件作品甚至會讓人突然覺得：『是不是該整理一下人生？』」在討論度榜單中排名第六，《地平線上的低吟》不是要你看懂，而是要你被觸動。如果你只打算看一次，它可能只是一場展；但如果你願意二刷，它會變成一次跟自己的長談。

翻攝FB／奈良美智特展

翻攝FB／奈良美智特展

地點：新港文化館25號倉庫（嘉義縣新港鄉登雲路111巷2號）

展期：2025/12/12～2026/5/17，週二至週三12:00至17:00／週四至週日9:00至17:00

休館：週一、2/15-2/19（除夕至初三）、4/6清明節（＊週二、週三09:00至12:00僅開放嘉義縣市高中職以下學校團體預約）

票價：免費入場，採線上預約制（連結）

奈良美智為台灣創作的巨作「跟著朦朧潮濕的一天去旅行Traveling with Hazy Humid Day」，自2023年展開了長達10年的全台巡迴計畫。走過高雄內惟、離島澎湖、國境之南屏東、礦業黃金山城金瓜石後，第五站來到了富有土地溫度的嘉義新港。

本次展覽延續前一站的繪畫、素描與攝影作品，更首度在台灣展出奈良美智重新詮釋的經典畫作《凋謝的花（2020版）》。網友討論「基隆沒看到，順便吃鴨肉羹」、「跟著奈良美智展遊台灣」、「我是住外地的新港人，想回家看展了」。如果你沒搶到預約票也不要灰心，網友們的小撇步是「現場排隊」；在嘉義暖暖的陽光下稍微等待，換取與那對大眼睛女孩對視的瞬間，絕對值得。

NO.4 「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己

地點：台北中正紀念堂一展廳

展期：2026/1～4/6

透過AI、AR與360度環繞投影，把藍色時期、粉紅時期到立體派的轉折，一次展開在觀眾眼前。這是一場「看得懂的畢卡索」，從色彩情緒到人生階段，讓不同世代都能找到理解藝術的入口，也成為春節期間適合全家共賞的熱門選項。

・黑白灰裡的無聲吶喊：震撼心靈的《格爾尼卡》（Guernica）

1937年，當畢卡索聽聞家鄉被無情轟炸時，他在短短35天內完成了這幅長達7公尺的反戰神作。展區特別呈現了42幅習作，讓觀者看見大師如何從第一筆草圖開始，反覆修正垂死的馬匹與抱著死胎哭泣的母親。投影技術將色調鎖定在報紙般的「黑、白、灰」，營造出一種在黑暗中被強行揭開傷口的慘烈感，讓人宛如置身於那場災難中，聽見歷史的吶喊。

・七位繆思：他是畫家，也是靈魂的捕手

畢卡索的藝術風格多變，很大一部分源於他生命中的七位繆思。她們不只是模特兒，更是他的靈魂導師與調色來源。從「藍色時期」的憂鬱單色調，到「粉紅時期」熱戀時的溫暖橘粉，展覽引領我們穿透抽象的線條，看見背後最私密、最細膩的情感流動。

網友留言「太喜歡格爾尼卡了」、「假日帶小朋友一起來參觀」、「第一次這麼有感」、「藝術與科技的結合」、「跟孩子一起長知識」。

NO.3 蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影

聯合數位文創提供

聯合數位文創提供

地點：台北華山1914文創園區（東2C、東2D）

展期：2026/1/17～4/19

那位用鏡頭捕捉花朵靈魂的女子回來了。睽違10年，日本當代藝術大師蜷川實花（Mika Ninagawa）帶著她有史以來規模最大的海外個展，首站便選擇了台北。這不是一般的攝影展，而是一場讓25萬人次為之瘋狂、在京都引發社群洗版的沉浸式藝術海嘯。

・《光之細語，色彩之夢》：現場懸掛了2,000條水晶串飾，閃耀的光芒與蝴蝶、花朵影像相互折射。每一秒鐘、每一個轉身，色彩都在光線的躍動下重新定義。

聯合數位文創提供

聯合數位文創提供

・《深淵彼岸的夢》：由720度無死角 影像空間構成的繁花幻境。當你踏入其中，櫻花、煙火與大海的影像在巨型螢幕與鏡面中無限延伸，彷彿走入了一個永無止盡的深邃夢境。

這場展覽早已是攝影高手們摩拳擦掌的戰場，網友一致推薦的小祕訣：「穿白色，就對了！」網友分享「女生絕對會愛慘的那種等級！」「好著迷她作品裡那種開到荼蘼的張狂」、「千萬千萬不要穿裙子去看展，最後一個展間全是鏡子，連腳底下也是」、「像在畫裡，像在夢裡」、「大家都想要拍沒人的畫面，但大家都會排隊輪流拍」、「如果真的想要沒人可能要2.3月人潮會少一點」、「一張美照我等了2個多小時才等到」、「鏡頭要求70mm以內，不可帶閃光燈」、「建議穿少一點，有點悶」。

NO.2 《恐龍大復活》關渡探險樂園

翻攝FB／恐龍大復活 關渡探險樂園、MOMO親子台

翻攝FB／恐龍大復活 關渡探險樂園、MOMO親子台

地點：關渡碼頭貨櫃市集（台北市北投區知行路360-1號）

展期：2026/1/17～2027/2/21（2/16除夕休館），10:00至18:00

每個大人心裡都住著一個熱愛冒險的孩子，而每個孩子心裡都藏著一個侏羅紀樂園。

耗時三年籌劃、投入超過1.3億元打造的《恐龍大復活 關渡探險樂園》，成為台北市首座戶外大型恐龍主題樂園。佔地約1,500坪空間，動用110位人力、歷時兩個半月布展，近70隻會動、會吼叫的巨型恐龍現身河岸貨櫃市集，讓探險氛圍直接拉滿。網友討論「停車位還是有點挑戰」、「餵草很貴」、「建議喜歡恐龍的快早點來，我怕恐龍們撐不住」、「小朋友看到恐龍會興奮尖叫，爸媽期待今晚的好眠時光」、「去嚇屎小孩的地方」、「千萬不要浪費時間在現場排，避開假日」、「google評論都是針對排隊動線混亂」。

本次榜單排名第二，不只是打卡景點，而是一場大型親子體驗場域；當機械巨獸在河岸邊低吼，城市的一角突然回到數億年前，孩子的尖叫聲，成了最原始也最真實的回音。

NO.1 大英博物館《埃及之王：法老》

YT／奇美博物館 CHIMEI Museum

地點：奇美博物館（臺南市仁德區文華路二段66號）

展期：2026/1/29～2027/1/10，09:30至17:30（除夕、週三休館）

2026年以下休館日：2/4、3/11、4/15、5/13、6/10、7/15、8/12、9/9、10/14、11/4、12/2

限持《埃及之王：法老》特展之當日週三藝享票者入館

官網購票連結

法老王沒有降落台灣，威力卻榮登榜單寶座！奇美博物館與大英博物館攜手合作推出《埃及之王：法老》，集結280件珍貴文物，成為歷年埃及法老文物來台規模之最。展覽從「法老的多重角色」切入，透過巨型雕像、金飾珍寶與外交書信等文物，呈現古埃及統治者既是神之代理人，也是政治與軍事領袖的真實樣貌。奇美博物館小編也整理了以下入場攻略：

〖出發前〗

1. 買好票：電子票/實體票（掃QR code免換票）

2. 上官網：快速入場預約（沒預約需現場排隊）

3. 帶證件：優惠票/免費票記得帶有效證件

4. 要走路：園區很大，請預留15分鐘走到大門

〖進展廳前〗

1. 輕裝入場：行李與大型包包請先寄物

2. 身體管理：先喝水、上洗手間、帶薄外套

3. 不要帶：水瓶、傘具、自拍棒

4. 最後入場時間：16:30（17:30 閉館）

網友討論「10萬張秒售，根本買不到⋯害我重新確認了一下我是不是搶成blackpink演唱會」、「好想看安納蘇納姆」、「求天選之人轉讓兩張票，祝你上廁所都有衛生紙」、「總覺得展期晚上博物館內會開party」、「印和闐、印和闐、印和闐...」、「這次展覽沒有木乃伊！沒有」、「奇美真的太扯了！我愛奇美」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年8月18日至2026年2月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

