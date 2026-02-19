快訊

為前男友爆口角…2女北車捷運站星巴克談判 突噴辣椒水嚇壞民眾

聽新聞
0:00 / 0:00

月付260元買隨身超級助理 Google AI Plus方案助提升工作與生活效率

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Google AI Plus正式在台推出，每月260元解鎖豐富AI功能。圖／Google提供
Google AI Plus正式在台推出，每月260元解鎖豐富AI功能。圖／Google提供

在人工智慧百家爭鳴的時代，現代人手機中往往不只使用單一AI服務。無論是主打邏輯對話與創意激盪的ChatGPT、強調資訊回溯與「話有所本」的 Perplexity，或是專攻各類視覺影像生成的設計工具，都已在各自領域佔有一席之地。但如果你追求的不只是「問與答」，而是希望AI能深入整合日常的郵件、搜尋紀錄、文件、相簿與雲端空間，Google Gemini憑藉其龐大的生態系優勢，提供了在既有生活與工作中「自然發生作用」的強大能力。這也代表大眾對AI服務的期待，已從初期單純的聊天機器人，快速進化為能串聯個人生活與工作數據的超級助理。

近期，Google AI Plus方案正式在台推出，為希望解鎖極致生產力的用戶提供更實惠的選擇。每個月260元的價格，即可使用目前最強大的Gemini 3 Pro模型，特別強化了處理複雜邏輯、跨領域推理與程式編寫的能力。在實際的文書應用中，Gemini已深度整合於Gmail與 Google文件中，不僅能即時協助用戶潤飾電子郵件，更具備Deep Research深度研究功能，能針對特定專案自動生成深度的分析報告，省去過去數小時在海量網頁中搜尋與彙整的時間。此外，知識管理工具NotebookLM亦同步升級，提供更高的語音摘要額度與自訂樣式功能，讓專業人士研讀厚重文獻變得更為高效。

除了文字處理的進化，視覺生成也有重大突破。最新影像模型Nano Banana Pro，改善了過去AI生成圖片時文字內容容易產生亂碼的痛點。不僅能產出逼真的高品質影像，更具備卓越的「資訊視覺化」能力，可將枯燥的手寫筆記轉化為精美流暢的流程圖，或製作出帶有清晰多國語言文字的產品海報。這對於需要在Google簡報中快速產出視覺素材的行銷人員與創意工作者來說，無疑是極大的助力。Google AI Plus方案同時提供了200GB的Google One雲端儲存空間，並支援最多5位家庭成員共享，新訂閱用戶首2個月還能享有每月130元的半價優惠，大幅降低進階AI技術的使用門檻與荷包負擔。

除了工作流程應用，最新推出的Gemini「個人化智慧服務」（Personal Intelligence），更進一步解決使用者資料龐大且高度破碎化的困擾。透過安全連結用戶的Gmail、Google相簿與雲端硬碟，Gemini能展現驚人的跨App推理能力。例如當用戶在修車廠面對輪胎規格難題時，或從多年前的購車Email與維修紀錄中確認相關規格；甚至還能分析過往的旅遊足跡與偏好，為家庭規劃一場避開人潮的專屬行程。可惜這項超強的個人化功能目前僅美國用戶優先試用，期待「AI幫你做更多、做更快」的台灣用戶還得再等等。

從處理瑣碎的生活查詢，到進行深度的職場研究與創意生成，AI正逐步從抽象的科技名詞，轉變為觸手可及的生產力工具。現代人的生活與工作模式，正在經歷一場效率革命，而最好的應對方式，正是親身嘗試，讓AI接手繁瑣而重複的資料整理，把寶貴時間留給更有價值的決策與生活體驗。

Nano Banana Pro可結合多個元素打造生活風格場景。圖／Google提供
Nano Banana Pro可結合多個元素打造生活風格場景。圖／Google提供
Nano Banana Pro成為創作好夥伴。圖／Google提供
Nano Banana Pro成為創作好夥伴。圖／Google提供
Gemini推出個人化智慧服務，化身更懂你的AI助理。圖／Google提供
Gemini推出個人化智慧服務，化身更懂你的AI助理。圖／Google提供

Gemini Google ChatGPT

延伸閱讀

台鏈喜訊！Meta大買輝達晶片 採購數百萬顆AI產品與CPU

Google將為其印度新AI中心鋪海纜 連新加坡南非澳洲

Volvo將推史上最大OTA更新！250萬輛舊車升級新介面與Google Gemini

大陸國產大模型春節新熱潮 AI爭奪戰劇烈

相關新聞

月付260元買隨身超級助理 Google AI Plus方案助提升工作與生活效率

在人工智慧百家爭鳴的時代，現代人手機中往往不只使用單一AI服務。無論是主打邏輯對話與創意激盪的ChatGPT、強調資訊回...

Google發表Pixel 10a 價格不變、續航更長 新增2大AI旗艦拍照功能

Google發表A系列新機Pixel 10a，同樣強調「高性價比」，加入了原本旗艦系列的AI功能，更以16,490元起的...

日本陸客大減6成 台韓創史上單月新高 林氏璧：此消彼長僅稍降

中國大陸外交部提醒公民避免前往日本，赴日陸客大減。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，根據日本政府觀光局...

春節期間美食多很難瘦 台中慈濟中醫師教去油解膩

春節連假許多人美食佳餚吃不停，台中慈濟醫院中醫部醫師方則淳表示，享用豐盛美食只要掌握幾個小訣竅再搭配茶飲，可吃得開心，還...

服務員告知將有大貴賓 本尊現身她笑翻認證是真的 「貳樓」回應了

以美式早午餐起家的知名餐廳「貳樓」，菜色多樣化又美味、服務親切，受到歡迎。兩性作家欣西亞昨天與親友在「貳樓」用餐，服務人...

YouTube當機 官方回應：推薦系統異常 陸續恢復部分功能

Google旗下影音平台YouTube今天發生異常，Google透過台灣公關公司表示，因為推薦系統發生異常，導致YouT...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。