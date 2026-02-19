快訊

獨／初三拜年兼請益！柯志恩、賴瑞隆現身家宴「3人齊敬酒」 王金平說話了

霸氣捐贈大阪市價值逾1億金塊「指定這用途」 市長訝異：難以想像的數字

一路忙到深夜…啦啦隊女神變餐廳洗碗工 過年狂洗10小時嘆辛苦

Google發表Pixel 10a價格不變、續航更長 新增2大AI旗艦拍照功能

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Google發表A系列新機Pixel 10a，建議售價16,490元起。圖／Google提供
Google發表A系列新機Pixel 10a，建議售價16,490元起。圖／Google提供

Google發表A系列新機Pixel 10a，同樣強調「高性價比」，加入了原本旗艦系列的AI功能，更以16,490元起的入門售價，帶給台灣消費者擁抱AI技術的新選擇。

Pixel 10a在外觀上延續前一代平整的背蓋設計，並首次納入回收鈷、銅、金與鎢，並配備100%回收鋁合金邊框，成為歷代使用最多回收材料的A系列產品，並推出薰衣草紫、草莓粉、迷霧灰與曜石黑4種亮眼選擇。

硬體規格上，Pixel 10a搭載6.3吋Actua螢幕，亮度較前代提升11%，並升級為Corning Gorilla Glass 7i玻璃，更強化抗刮耐摔能力。具備IP68防水防塵等級，電池續航力在一般使用下可超過30小時，超級省電模式下更可長達120小時，在同樣電池容量下，達成更節能長效的使用時間。

相機的AI功能是近年Pixel受到許多用戶喜愛的原因之一，Pixel 10a配備4800萬畫素主鏡頭與1300萬畫素超廣角鏡頭，並首度將旗艦級的「自動完美合照」與「拍照指導」功能下放。前者能依照喜好合成團體照中的最佳瞬間，後者則利用Gemini模型提供構圖指導。

Pixel 10a搭載Google自研的Tensor G4晶片，完整支援Gemini Live自然對話功能。新加入的「Nano Banana」AI生圖工具讓使用者能自由重新構想照片風格，搭配「畫圈搜尋」與進化版的通話過濾功能，大幅提升生活便利性。此外，Pixel 10a的「快速分享」功能也可與AirDrop搭配使用，讓跨平台傳輸不再受限。

Pixel 10a目前已於官網開放預購，3月5日正式開賣，同步登場的還有草莓粉、迷霧灰2款新色Pixel Buds 2a耳機。

