日本陸客大減6成 台韓創史上單月新高 林氏璧：此消彼長僅稍降

中國大陸外交部提醒公民避免前往日本，赴日陸客大減。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，根據日本政府觀光局（JNTO）昨天公布的數據顯示，1月訪日外國人359萬稍減18萬人、4.9%，其中，陸客大減6成，不過，韓國、台灣、澳洲創下史上單月新高。

他說，1月訪日人數達到359萬7500人，比去年同期稍稍減少18萬人（4.9%）。前7名為：韓國117萬6000人（較去年增加21.6%）、台灣69萬4500人（增加17.0%）、中國38萬5300人（減少60.7%）、美國20萬7800人（增加13.8%）、香港20萬人（減少17.9%）、澳洲16萬700人（增加14.6%）、泰國11萬5100人（增加18.9%）。

進一步分析數據，林氏璧說，韓國、台灣、澳洲創下了史上單月最高紀錄，印尼、菲律賓、美國等17個市場則創下了1月最高紀錄。多半市場因為滑雪季旅客都很明顯的增加。

林氏璧表示，各市場的分析中寫道，中國和香港因為2025年農曆春節是落在1月下旬，今年比較晚，所以要看完2月才比較明朗。而中國當然有政府呼籲避免前往日本的因素。相反的，台灣雖也有過年的因素，但由於學校放假，航班增加，創下了史上最高的單月紀錄。

1月台灣有近70萬人次到日本，足足比去年同期59萬多了10萬。林氏璧表示，之前的單月紀錄是2025年8月的62萬，現在又把單月紀錄往上推了8萬。不過韓國更猛，117萬足足比前年同期96萬多了約21萬。之前的單月紀錄是2025年12月的97萬，現在又把單月紀錄往上推了20萬。

林氏璧表示，感覺韓國、台灣民眾想法一致，卯起來去日本，加起來就多了31萬。中國從98萬大減約60萬人，香港也減少了4萬人，不過所有其他市場都在成長，此消彼長最後相較於去年同期僅稍減少18萬人（4.9%）。

「當然觀光的影響不能只看人數，原本依賴中國客人較多的產業可能影響較大」。他舉例，百貨公司或是機場免稅店等。他也發現關西機場的免稅店看起來很清閒。日本經濟新聞匯總日本65家上市零售企業去年12月至今年2月的營業利潤預期，百貨商場預計利潤下降24%，降幅大於藥妝店（增長4%）和超市與便利商店（下降4%）。

J Front社長小野圭一表示，「中國呼籲謹慎赴日的影響很可能會長期持續」，市場相關人士也普遍認為如此。瑞銀證券（UBS）推算2026年訪日中國遊客的消費額與去年同期相比將減半，大和證券的預測則是減少3成。報導也指出去年12月百貨公司單月銷售額均低於上年同期。大丸心齋橋店、梅田店、京都店的銷售額均下降6至8%。松屋銀座總店免稅銷售額下降11%，松屋淺草店下降20%。高島屋的中國遊客銷售額也減少35%。