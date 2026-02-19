快訊

春節期間美食多很難瘦 台中慈濟中醫師教去油解膩

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院中醫部醫師方則淳表示，享用完豐盛美食，可以來一杯「消食解膩茶」解膩助消化。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院中醫部醫師方則淳表示，享用完豐盛美食，可以來一杯「消食解膩茶」解膩助消化。圖／台中慈濟醫院提供

春節連假許多人美食佳餚吃不停，台中慈濟醫院中醫部醫師方則淳表示，享用豐盛美食只要掌握幾個小訣竅再搭配茶飲，可吃得開心，還能不發胖。

方則淳表示，親友聚餐免不了高鹽、高油、高糖與烤、炸、辣的食物，宜謹慎選擇餐食，他建議，重口味菜色可少一點，減少攝取油類可更順暢讓胃排空，蔬菜類食物多一些，增加膳食纖維，幫助腸胃蠕動。甜品則選擇葡萄、奇異果與芭樂等比較不會讓血糖立刻上升的水果，避免蛋糕等升醣食物。有胃酸逆流的人也要減少喝湯、喝飲料；有高尿酸、高血脂等慢性病的人，也要盡量避喝太多酒精飲料。

方則淳表示，享受美食後，不能一直坐著，更不能馬上躺下，否則胃酸更容易逆流並灼傷食道。最好能起身走走路、散散步，幫助消化。他推薦八段錦的「雙手托天理三焦」、「調理脾胃須單舉」及「五勞七傷向後瞧」等招式，可有效幫助脾胃運化及身心舒暢。

方則淳推薦兩款中藥茶飲，讓大家享受美食後，去油解膩順便消脂。第一款是「消食解膩茶」，取山楂、麥芽及洛神各10克、陳皮15克、烏梅1粒、甘草3到4片，加入1000至1500毫升水，小火煮30分鐘，可熱飲，亦可放涼後飲用。若覺得太酸可適量加入蜂蜜調味，風味更佳。

另一款是「清爽消脂茶」，取荷葉、桑葉各8克，菊花及決明子各10克，加入約1000至1500毫升水，小火煮30分鐘後即可飲用，體質偏寒的人也可加入1到2片薑片調整。

