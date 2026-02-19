快訊

服務員告知將有大貴賓 本尊現身她笑翻認證是真的 「貳樓」回應了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
貴賓犬示意圖，與新聞無關。美聯社
以美式早午餐起家的知名餐廳「貳樓」，菜色多樣化又美味、服務親切，受到歡迎。兩性作家欣西亞昨天與親友在「貳樓」用餐，服務人員告知鄰桌會有「大貴賓入座」，詢問是否介意，讓她好奇如此慎重介紹的VIP會是哪一號大人物，當「大貴賓」現身時，她與姊妹笑翻。該篇文章也引來「貳樓」官方帳號留言回應。

欣西亞在Threads「欣西亞_親密診療室」發文，指她昨天去貳樓用餐，服務生過來問「那邊會有『大貴賓』入座，請問可以嗎？」讓她很驚訝，「聽起來像是什麼很厲害的VVIP要坐在我們附近，我們姊妹們立刻窸窸窣窣討論什麼貴賓會這麼大」。結果，進場的是一隻狗，「我們立刻笑翻，的確是超大一隻貴賓狗」。

不少網友紛紛貼出愛犬照，其他網友表示，「好可愛的反應」、「笑爛」、「太幸運，太幸福了」、「如果是我一定興奮死」、「真希望能坐貴賓旁邊」、「可以！當然可以！坐我腿上也可以」、「天啊！我如果聽到會：我願意」、「真正的名字是標準貴賓，個性溫和聰明。比較小的品種都是後來改良出來的，標準貴賓才是真正的始祖貴賓」、「其實這個尺寸的貴賓才是真正標準的貴賓」。

也有網友說，「我很熟敦化南路的貳樓， 他會有可愛的狗狗坐在我們旁邊啊，寵物友善喔」、「我今天也去貳樓，就沒有這待遇，想要狗狗」、「上次訂位的時候說旁邊桌會帶大型狗狗，我超興奮的回答熱烈歡迎，沒條件養狗，看看別人家的狗狗也好，結果他們沒帶來超失望啊」、「今天也去貳樓吃飯，本來很興奮的回覆店員隔壁坐毛孩是再好不過，結果到用餐結束根本沒半隻，用餐結束店員說你們怎麼吃這麼快，我說因為都沒有毛孩坐旁邊」。

「貳樓」也留言，「感謝大貴賓蒞臨。無論是什麼size的貴賓都非常歡迎」。

