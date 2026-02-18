YouTube當機 官方回應：推薦系統異常 陸續恢復部分功能

快訊

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
Google透過台灣公關公司表示，因為推薦系統發生異常，目前首頁等功能已經陸續恢復，並正在全力修復其它問題。路透
Google透過台灣公關公司表示，因為推薦系統發生異常，目前首頁等功能已經陸續恢復，並正在全力修復其它問題。路透

Google旗下影音平台YouTube今天發生異常，Google透過台灣公關公司表示，因為推薦系統發生異常，導致YouTube平台的首頁等一些頁面無法顯示影片，目前首頁等功能已經陸續恢復，並正在全力修復其它問題。

Google透過台灣公關公司指出，因推薦系統發生異常，導致YouTube平台包括首頁、YouTube App、YouTube Music以及YouTube Kids的一些頁面無法顯示影片。

路透報導，根據斷線追蹤網站Downdetector.com，美國一度有32萬多個用戶通報YouTube當機，印度、英國、澳洲和墨西哥等國家的用戶也碰上YouTube服務中斷的問題

