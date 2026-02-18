三井PK華泰？2026全台9大OUTLET排行揭曉

全台人氣OUTLET榜單出爐

長達九天的春節假期正式開跑！除了到廟宇祈福和親友圍爐外，越來越多人也把「逛OUTLET」列為年節行程之一，甚至成為不少家庭連假走春的首選安排。這些購物天堂不僅能以優惠價格入手夢幻精品，更結合了頂級餐飲與沉浸式娛樂設施，一站式滿足購物、用餐與放鬆的極致體驗，讓走春行程更加豐富有感。無論你是想趁年節大肆購物、好好犒賞自己，還是帶著孩子盡情放電玩樂，這份2026最強OUTLET懶人包，絕對是開運走春的必存指南。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，2025年曾盤點「全台9大OUTLET」，當時由林口三井、台中港三井以驚人聲量包辦前兩名，華泰名品城則以微幅差距屈居第三。時隔一年，榜單再度啟動調查，究竟今年的排名是否會迎來全新的變化呢？答案馬上揭曉。

No.9 LEECO禮客OUTLET公館店

翻攝LEECO OUTLET

禮客OUTLET公館店就坐落於公館商圈核心地帶，周邊緊鄰人文氣息濃厚的台大校園，以及被列為國家三級古蹟的自來水博物館，兼具文化與歷史氛圍。館內集結上百個知名品牌，從服飾、鞋款到生活用品應有盡有，提供各種高品質且價格親民的名牌商品，滿足不同年齡層的購物需求。其不僅品牌種類十分豐富，交通位置也相當便利，距離公館捷運站僅約五分鐘步程，可說是台北市區內極少數且便利的Outlet。許多民眾也喜歡在假日帶著家人或朋友前來，既能滿足日常採購需求，也能享受周邊藝文巡禮的樂趣。

【地址】

台北市中正區思源街16號

【營業時間】

．每週日至週四11:00至21:30

．每週五至週六11:00至22:00

No.8 LEECO禮客OUTLET內湖店（一館、二館）

翻攝LEECO OUTLET

禮客自2005年起，以「時尚、簡約、分享」為品牌理念，在內湖成立第一座禮客一館，十年後又成立了二館，如今兩館合計匯聚超過350個知名品牌。一館以時尚名品、運動戶外裝備、紳士男裝以及高爾夫配件為主；二館則主打打更生活化的選擇，包括運動休閒服、時尚女性服飾、家居家電和童裝童鞋等，無論全家大小都能一次滿足所需。除了豐富的購物選擇，館內的餐飲規劃同樣多元，從餐酒館、日式料理到咖啡廳應有盡有，逛累了還能隨時坐下小憩、補充能量。

【地址】

一館：台北市內湖區民善街205號

二館：台北市內湖區民善街215號

【營業時間】

．每週日至週四11:00至21:30

．每週五至週六11:00至22:00

No.7 義大世界購物廣場

如果想在台灣找一個能同時滿足精品購物與度假儀式感的地方，隱身於高雄半山腰的「義大世界購物廣場」，絕對是不少內行人的首選。其不僅是全台首創「品牌直營」的OUTLET中心，更匯聚了超過700個品牌、400個精選櫃位，且提供全年2折起的超優惠折扣，讓走進這裡的人都能體驗到無痛清空購物車的快感。而商場內最吸引人的特色之一，是模擬天色變化的羅馬天幕設計，漫步其中彷彿瞬間置身威尼斯街頭，異國氛圍感十足。此外，廣場戶外還擁有堪稱南台灣最高的義大摩天輪，白天可俯瞰絕美的高雄市景，夜晚則能欣賞璀璨的百萬夜景，甚至還可體驗獨特的「K歌摩天輪」，完全可說是集購物、娛樂與休閒於一身，也難怪成為不少人走春必逛清單之一。

【地址】

高雄市大樹區學城路一段12號

【營業時間】

．週一至週五11:00至22:00

．週六、週日及連續假日10:00至22:00

．初一 （2/17）10:00至22:00

．除夕（2/16）10:00至18:00

No.6 麗寶OUTLET MALL

翻攝FB／麗寶OUTLET MALL

位於台中后里的麗寶OUTLET MALL，不只是中台灣最大的購物中心，更是一座結合度假、娛樂與休閒的夢幻小鎮。走進園區，映入眼簾的是充滿濃濃義大利度假風情的建築設計，二期更打造了話題十足的鐘樓造型星巴克，處處都是網美與遊客必拍的打卡熱點。此外，園區內的「天空之夢Sky Dream」摩天輪是目前全台最高、最大的摩天輪，可將台中絕美市景盡收眼底，無論白天或夜晚都各有風情，也成為不少情侶約會的首選勝地。對家庭客群而言，麗寶OUTLET MALL同樣貼心，館內規劃多項親子友善設施，包括Wooderful Life 木育森林，以及全台最大的「湯姆熊歡樂世界」室內樂園，讓孩子盡情放電，大人則能自在逛街、享受片刻悠閒。不管是家庭出遊或情侶小旅行，都能在麗寶OUTLET MALL輕鬆完成一站式度假行程，留下充實又愉快的假日時光。

【地址】

台中市后里區福容路201號、202號

【營業時間】

．週一至週四 11:00至21:30

．週五 11:00至22:00

．週六 10:30至22:00

．週日 10:30至21:30

No.5 SKM Park Outlets 高雄草衙

翻攝FB／SKM Park Outlets 高雄草衙

坐落於高雄前鎮區的「SKM Park Outlets 高雄草衙」，擁有全台最強美式Outlet的美譽。自2022年開幕以來，便以美式風格建築聞名，迅速成為南台灣的熱門地標。商場內集結超過220個國際品牌，從服飾、鞋包到生活選物一應俱全；同時還設有多元娛樂設施，包括國賓影城、戶外卡丁車賽道、鈴鹿賽道樂園、VIVELAND VR樂園、大魯閣棒壘球打擊場與保齡球場，以及室內兒童遊樂場、生活書店、烹飪教室等，全家大小皆能一次滿足娛樂與多元購物需求。其中，最吸睛的莫過於穿梭在園區內的復古「叮叮車」，讓人彷彿一秒置身在舊金山街頭，為逛街行程增添一份趣味與記憶點。

【地址】

高雄市前鎮區中安路1-1號

【營業時間】

．週一至週四 11:00至21:30

．週五、例假日前一天：11:00 - 22:00

．週六、週日、例假日：10:30 - 22:00

No.4 MITSUI OUTLET PARK 台南

翻攝MITSUI OUTLET PARK 台南

出站即開逛！MITSUI OUTLET PARK台南憑藉高鐵與台鐵雙鐵直達的優勢，成為全台最方便的購物首選。這裡不僅是南台灣第一間日系OUTLET，更集結了150個國際品牌，從運動休閒、流行服飾到時尚精品通通一次搞定。除了商品多元，商場在空間設計上也別具巧思，挑高天井搭配大量室內綠意，營造出宛如置身亞馬遜叢林般的自然氛圍，讓你在穿梭各品牌尋寶時，也能享受被綠意包圍的放鬆感。無論是在地居民的假日散步，還是外地民眾的新年走春，這裡都是效率與質感兼具的不二之選。網友也分享心得表示「交通方便，好吃好逛，缺點就是人太多」、「是血拼及享用美食的好地方」、「比想像中更好逛，而且也很好拍」。

【地址】

台南市歸仁區歸仁大道101號

【營業時間】

．週一至週日（含例假日）11:00至21:30

No.3 GLORIA OUTLETS 華泰名品城

翻攝FB／GLORIA OUTLETS 華泰名品城

說到北台灣的購物指標，華泰名品城幾乎是許多人腦海中第一個浮現的名字。作為全台規模最大的露天美式購物中心，同時也是台灣首座國際級折扣名品購物城，華泰自開幕以來便穩坐人氣寶座。其便利的地點位置更是一大優勢，緊鄰桃園高鐵站與機場捷運A18站，出站步行不到一分鐘即可抵達，對於雙北民眾、外縣市旅客，甚至是轉機旅客來說，都是「下車即開逛」的超便利選擇。

自2019年5月全區擴大營運後，一至三期園區完美串聯，匯聚逾285個海內外品牌，從國際精品、流行服飾到運動休閒及嬰幼兒用品一應俱全，規模與購物體驗全面升級。值得一提的是，為迎接農曆新年，華泰名品城今年更把園區變身為充滿年味的打卡熱點，以「Gloria New Year Hotel 新年飯店」與「Gloria 麻將舞台」打造兩大開運主題裝置，將傳統年節元素巧妙融入時尚場景，不僅適合拍照打卡，更增添走春樂趣。

【地址】

桃園市中壢區春德路189號

【營業時間】

．週一至周五11:00至21:00

．週六至週日、例假日11:00至22:00

No.2 MITSUI OUTLET PARK 台中港

翻攝MITSUI OUTLET PARK 台中港

座落於台中市梧棲區台灣大道上的台中港三井Outlet，是三井集團在台灣的第二座據點，同時也是海外第四個分館，其結合海洋旅遊、時尚生活與休閒娛樂，首創海港型購物體驗，是許多人度假購物的休閒好去處。

台中港三井涵蓋約220家國內外知名品牌櫃位，從服飾、鞋包到生活用品應有盡有。逛累了，還能坐下來享用餐廳美食或甜點，補充完能量再繼續尋寶購物。此外，園區內的設計極富趣味與特色，像是色彩繽紛的貨櫃櫥窗吸睛度十足，是拍照打卡的絕佳背景；而60公尺高的海景摩天輪更是地標性亮點，可登高俯瞰港區景致，成為不少情侶的約會勝地。 今年春節，就讓海風吹走日常的疲累，來一場海洋氣息十足的購物之旅吧！



【地址】

台中市梧棲區臺灣大道十段168號

【營業時間】

．週一至週五11:00至21:30

．週六至週日（含例假日）10:30至21:30

No.1 MITSUI OUTLET PARK 林口

翻攝FB／MITSUI OUTLET PARK 林口

冠軍出爐！林口三井OUTLET連續兩年奪下人氣第一的寶座，這次以91,617筆聲量獲得壓倒性的勝利，相較於第二名的台中港三井足足多出三萬筆。自2016年開幕以來，林口三井一直是北台灣最受矚目的購物地標，也是三井集團在台灣的第一座OUTLET據點。商場以日式風格打造溫馨舒適的購物氛圍，大量引進日本獨家品牌，加上精緻的日式空間布置，讓人一走進園區便感受到獨特的精緻感與質感體驗。

園區內品牌多元，從流行服飾、運動鞋包到生活用品通通有，同時設有電影院、兒童遊樂場以及特色餐飲區，打造出兼具逛街購物與休閒娛樂需求的一站式大型購物商場。美食更是林口三井的一大亮點，特別引進日本人氣排隊名店，如鶴橋風月、金子半之助、くら寿司等，種類多到讓人有選擇障礙。

2024年，二館盛大開幕，一館、二館合計近300家店舖，涵蓋更多潮流服飾與生活用品，讓整個購物體驗更完整，也進一步提升了林口三井OUTLET的話題熱度。而在交通方面也十分便利，其緊鄰機捷A9站與高速公路，不論是情侶約會、全家走春，或好友相約血拼，都能輕鬆規劃一日遊行程。憑藉完整的品牌陣容、豐富的美食選擇與交通的便利性，林口三井OUTLET穩坐本次人氣榜冠軍，可謂實至名歸。

【地址】

新北市林口區文化三路一段356號

【營業時間】

．週一至週四11:00至21:30

．週五（含例假日前一日）11:00至22:00

．週六至週日（含例假日）10:30至22:00

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月6日至2026年2月5日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

2026全台十大財神廟揭曉！紫南宮、奉天宮助你馬到成功

2026雙北10家伴手禮名店大洗牌！滋養製菓直衝第二、台北犁記竟意外掉出前三？

2026全台十大特色公園出爐 大安森林公園、中央公園誰奪冠？

過年圍爐吃什麼？2026最受歡迎的10大年菜出爐 火鍋、佛跳牆竟無緣冠軍

大掃除必看！這10樣東西最難斷捨離 現在不丟明年家裡還是亂