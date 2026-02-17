Apple春季發表會3/4驚喜登場！平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Apple今年第一場發表會將在3月4日登場。圖／Apple提供
Apple今年第一場發表會將在3月4日登場。圖／Apple提供

年夜飯剛吃飽，科技圈就捎來新春第一炮！Apple稍早正式發出邀請函，宣布將於3月4日舉辦特別體驗活動，有別於過往的春季發表會形式，一改過往在Apple Park舉辦的傳統，將於紐約、倫敦與上海三地同步舉行。

外媒預測，此次春季發表最受矚目的焦點可能會是傳聞已久的「平價版MacBook」。消息指出，這款筆電將打破傳統，搭載與iPhone 16 Pro同等級的A18 Pro晶片，而非M系列晶片，並維持全鋁金屬機身與提供繽紛色彩，目標鎖定教育市場與預算有限的使用者，售價有望低於1,000美元。

此外，每年春季登場的入門機型iPhone 17e也預計同步在此時亮相，主要升級包含搭載A19晶片並首度支援MagSafe無線充電。另外也有傳言，搭載M5晶片的MacBook Air、搭載M5 Pro與M5 Max晶片的高階MacBook Pro，以及升級至M4晶片的iPad Air也都在預計更新的名單中。

