全聯春節福袋抽367萬豪車 百貨量販金條機票等你抽

迎接金馬年，民眾買福袋搏好運，今年百貨、量販、超市春節福袋各出奇招，大獎包括名車、金條、鑽戒、台北巴黎雙人商務艙來回機票等，其中，以全聯祭出市價約新台幣367萬豪華車款價值最高。

全聯馬年福袋大年初一上午9時將於全聯、大全聯實體門市限量開賣，此次與美國戶外生活風格品牌「POLER」合作，有福袋、福箱2種型式，福袋款有POLER「經典保溫保冷托特袋組」售價600元、POLER「休閒多用擴充袋組」售價600元；福箱款為POLER「4吋摺疊推車組」售價900元，總計福袋、福箱限量販售7萬個，發行8萬組抽獎序號。

最大獎祭出2台豪華車款，分別為PORSCHE MacanEV白（市價約367萬元）、Mercedes-Benz GLA 180摘星版黑（市價約190萬元），福袋完銷業績可望突破4500萬元，預計帶動春節大檔業績成長逾1成。

家樂福2026限量馬年福袋將於初一上午10時全台家樂福量販、超市開賣，福袋每袋售價198元，全台限量1萬5000個，內容物為價值近500元熱銷食品，每袋內附1張刮刮卡，張張都能刮中獎項，端出總價值超過230萬7項大獎，今年最大獎將送出「88萬馬年金條」。

百貨部分，初一至初三期間，只要在遠東SOGO台北店購買福袋商品，限量7000份，即可再參加刮刮樂活動，有機會刮中指定航點長榮航空皇璽桂冠艙雙人來回機票，包括初一限定「台北－巴黎雙人來回機票」（價值約66萬）1組；初二、初三各抽1組「台北－日本不限航點雙人來回機票」（每組價值約30萬160元），一連3天送出總價值逾126萬元的機票大禮。

此外，還可抽騎記EF1電動輔助摺疊自行車、公益彩券刮刮樂、新春開運金幣等，過年檔期目標拚40億元。

Global Mall「馬吉福袋」初一上午11時現場正式販售，全民抽最大獎BMW百萬名車、黃金富貴馬、愛馬仕精品包、馬爾地夫豪華行及北投老爺酒店住宿券等5大獎項，其中Global Mall新北中和、南港車站、桃園A8、林口A9、桃園A19及屏東市加碼祭獨家大禮包，有機會再將高級生活家電、智慧穿戴裝置、星級住宿券等人氣商品抱回家。

微風今年新春福袋限量推出588份，每袋售價1000元，內容總價值皆超過3000元，將於大年初一上午9時30分，在微風廣場1樓維多利亞廣場開賣，今年福袋首度「連抽兩輛車」，最大獎為市價84.9萬元的2025年SUZUKI JIMNY 1.5 GLX越野車，貳獎則為市價73萬元的SUZUKI SWIFT 1.2 GLX。

另有價值約30萬元的直飛宮古島機加酒雙人旅遊套組、Samsung 75吋電視、Hitachi六門琉璃冰箱，以及微波爐、掃地機器人等。

遠東百貨全台11店共端出3250份福袋，若為APP金級會員，在全台各店福袋販售期間購買新春福袋者，即可參加第二重加碼「馬年開運福袋抽黃金」，全台共抽出5名幸運得主，贈價值6萬4268元「點睛品一馬當先 珍藏黃金金片10克」。

今年新光三越採用APP線上預購方式，攜手紙雕藝術家成若涵跨界合作，推出全台限量4500份的「馬躍新境 好運福袋」，祭出6組頂奢床墊、16顆鑽、5台按摩椅、9台機車、11組機票、10組遊輪行、14支手機、近150組住宿券等共4500項好禮，最大獎是台北南西店「長榮航空－台北米蘭皇璽桂冠艙來回雙人機票」（價值66萬）。