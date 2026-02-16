不畏墾丁旅遊寒冬 風華酒店春節前開幕搶國旅市場
近年來墾丁觀光不振，連帶引發旅宿飯店業大洗牌，一些老牌飯店或業者紛紛退出市場或整修轉型，但也有人看好墾丁觀光資源豐富，長遠仍有發展，不畏旅遊寒冬毅然投入。嘉楠集團「風華渡假酒店－墾丁館」已於春節前開幕，搶攻國旅市場。
除了連鎖企業如麥當勞、冒煙的喬等紛紛退出墾丁，許多在地指標性名店如迪迪小吃、南卡威PUB等也都在這兩、三年吹熄燈號。飯店旅宿業也深受打擊，統一渡假村宣布暫別市場、承億文旅墾丁也也撤出，福容大飯店也停業啟動大規模整修。
在地業者透露，目前墾丁多家星級飯店也都撐得很辛苦，甚至部分指標性飯店也不得在淡季大幅降假求客，有的甚至價格減半，就只為了求拉高住房率。擔心再這樣下去，恐怕一些星級飯店也會撐不住，
但也有業者不畏旅遊寒冬逢低搶進，嘉楠集團位於後壁湖的「風華渡假酒店－墾丁館」春節前開幕，飯店有51間房，包括面海客房及無邊際泳池，視野極佳，另外還有空中酒吧、高檔餐廳，沉浸式投影，也是寵物友善飯店。
總經理陳建昇表示，近年墾丁雖然觀光不振，但因先天良好有豐富的旅遊資源，集團仍看好墾丁的長期發展，所以才會在6、7年前鎖定後壁湖面海第一牌打造新旅店，以「避世度假」的產品定位希望帶動墾丁觀光邁向高品質的發展道路。
為了慶開幕迎接新年，酒店推出春節期間不加價，入住再送晚餐優惠；另外酒店內的「老丸家 EX 極致鍋物」餐廳，也推出兩人同行，第二位半價優惠。
