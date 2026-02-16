咒術迴戰、航海王都來了 全台十大人氣IP展覽一次看　

春節連假開始，你的行程還空白嗎？如果今年還想把假期躺掉，那真的太可惜了，因為2026年開春第一波爆紅IP展覽，已經在全台強勢登場。

從台北華山、松菸文創園區，到南台灣高雄科工館，人氣角色、沉浸式場景、限定周邊一次到位，幾乎每一站都是社群洗版等級。無論是帶孩子放電的親子家庭、揪朋友拍爆美照的走春行程，還是情侶約會想來點新鮮感，今年這波展覽熱潮，讓你的春節不只熱鬧，還超有話題。

究竟哪些展覽最受網友關注？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網路討論度最高的「十大人氣IP展覽」。從童年回憶殺到二次元沉浸式體驗，每一檔都自帶話題光環。春節行程別再猶豫，趕快把這篇攻略存起來，跟著榜單衝一波就對了！

No.10 Rilakkuma 2025 In Taipei

展覽地點：華山1914文創園區（中7B館）

展覽日期：2025/12/26～2026/4/6（除夕休館）

展覽時間：週一至週日11:00到18:00（每日最後進場時間17:30）

如果你想找個地方徹底放空、找回內心的平靜，快來華山找拉拉熊一起享受慢生活。這場特展是為了迎接全新動畫而特別打造，以回家與陪伴為核心，營造出一個充滿溫馨感與Chill氛圍的空間。

現場最吸睛的莫過於3米高的巨型拉拉熊坐姿充氣偶，軟萌模樣讓人一秒心情放晴。展區處處藏著療癒小細節，別忘了體驗限定拍貼機，再品嚐展場專屬造型雞蛋糕，視覺與味覺一次滿足，絕對讓你療癒到捨不得回家。

重點是，這場充滿能量的特展免費入場，讓每位粉絲都能輕鬆入內，把滿滿可愛帶回家。

No.9 Lycoris Recoil 莉可麗絲展

展覽地點：松山文創園區（南向製菸工廠一樓）

展覽日期：2026/1/10～3/1

展覽時間：週一至週日10:00到18:00

還記得那個在水族館裡，千束與瀧奈放飛自我、大喊「魚～」與「花園鰻～」的經典畫面嗎？這部2022年憑藉著特工戰鬥的帥氣感與少女日常的反差萌而爆紅的原創動畫，特展於松山文創園區展出中，帶粉絲走進她們的世界。

特展以兩人工作的據點「LycoReco 咖啡廳」作為起點，從吧檯陳設到氛圍都忠實還原，讓你一秒走進她們隱藏身分的溫馨生活。當然，粉絲絕對不能錯過最受歡迎的沉浸式水族館展區！現場透過大型投影打造深海氛圍，讓你能站在畫面中央，復刻那段引爆全網迷因的經典姿勢。

除了重現經典台詞、DA總部等核心場景，台北站更驚喜規劃了台灣限定拍照區，展覽開始前就引起網友討論，「一定得去的吧，物販也買爆」。

No.8 東京卍復仇者展

展覽地點：

台北場｜新光三越台北信義新天地A11（6F信義劇場）

高雄場｜高雄夢時代購物中心（8F時代會館）

展覽日期：

台北場｜2026/1/17～2026/3/8

高雄場｜2025/12/27～2026/2/22

展覽時間：

台北場｜週日~週四11:00～21:30；週五、週六及國定假日前夕11:00～22:00

高雄場｜週一至週四11:00～22:00、週五、假日前一天11:00～22:30、週六及連續假日10:30～22:30、週日及假日10:30～22:00（以夢時代購物中心營業時間為準）

累計發行量突破8,000萬部的《東京卍復仇者》特展熱血登台！本次由作者和久井健親自監修，最令鐵粉瘋狂的莫過於原作未收錄的「卍天黑大決戰」！這段神祕劇情不僅以限定漫畫形式登場，更結合三面巨幕打造的「卍黑天劇場」，搭配聲優配音與震撼影像，讓武道與麥基的復仇之路以壯闊規模重磅呈現。

一入場，11位全新繪製角色立牌氣勢迎面而來；場內同步展出麥基的小被子、近百幅複製原畫，並設有「山岸的角色解說黑板」，帶你快速複習東卍複雜的勢力脈絡；台北場更誠意加碼可觸摸的「龍堅腹肌」展品，這種帶有金屬質感的互動體驗，網友直呼「台北才有龍堅的腹肌趕快去摸」！今年過年東卍展覽北高同步登場，不管你人在台北或高雄，都能就近來場熱血朝聖行程。

No.7 孤獨搖滾！動畫展

展覽地點：三創生活園區12F（Syntrend Show多元廳）

展覽日期：2026/2/13～3/22

展覽時間：11:00～22:00（以三創生活園區營業時間為準）

2022年以細膩描寫社恐心境、玩樂團的現實處境，再搭配高感染力音樂而爆紅的《孤獨搖滾！》正式在三創開展。

這場特展精選了動畫中的靈魂橋段，規劃了小孤獨的衣櫥、經典橋段合輯、動畫重點場景等九大特色展區，讓粉絲重新回味波奇醬通往吉他英雄的成長歷程。現場100%真實還原了最重要的音樂聖地「STARRY展演廳」，從舞台、燈光到音響配置，讓人彷彿真的走進了下北澤的Live House。

別忘了還要去看看巨大實體化的「渴望被肯定的怪物」，搭配特設的按讚計數器，快來幫總是需要關注的小孤獨貢獻點讚數，進入她充滿音樂魅力的幻想世界。值得一提的是，官方特別推出了台北限定的娃娃，融入珍珠奶茶、鳳梨酥等在地特色，成為粉絲必收的限定小物。

No.6 七龍珠英雄崛起

展覽地點：華山1914文化創意產業園（紅磚六合院西1館、西2館）

展覽日期：2026/1/8～4/4（除夕休館）

展覽時間：週一至周日10：00到18：00（17:00停止售票及入場）

這不只是一場展覽，更是讓你親身投入戰鬥的熱血體驗！現場集結了悟空、達爾到弗力札等多達40座大型角色雕像，完美還原了《七龍珠》世界的經典場景。

最有趣的互動玩法是粉絲可以化身為龍珠雷達持有者，搭配專屬手機App在展場中尋找散落各處的龍珠，集滿即可召喚神龍兌換小禮物。如果你想測試自己的戰力指數，現場還能親自挑戰施展「龜派氣功」與「合體技」，近距離感受超級賽亞人的強大氣場，網友表示「為了普烏，我這個月一定要去」、「最愛人造人17號和18號，太帥了」。

No.5 咒術迴戰展 劇場版咒術0篇

展覽地點：松山文創園區（2樓多功能展演廳）

展覽日期：2025/12/27～2026/4/6（除夕休館）

展覽時間：週一至週日10：00到18：00（17:30停止售票及入場）

風靡亞洲的《咒術迴戰》再度以沉浸式特展強勢降臨松菸！本次展覽不僅重現《劇場版咒術0》篇的熱血對決，帶領大家回味乙骨憂太那句「我們可是純愛啊」的感動；更驚喜加碼展出動畫「懷玉・玉折」篇的設定稿，現場還展出五條悟與夏油傑的高專制服，讓粉絲一次補齊青春與戰鬥的兩條時間線。

現場最帥氣的亮點莫過於1:1的「五條悟等身大模型」，以及神還原的劇場版服裝與咒具；透過巨型投影螢幕重現的「百鬼夜行」戰鬥空間，以及讓粉絲能近距離感受「特級過咒怨靈祈本里香」完全顯現的震撼氣勢，留下最帥氣的合影！

No.4 航海王動畫25週年紀念特展

展覽地點：國立臺灣科學教育館（7樓南側特展室）

展覽日期：2026/1/10～4/6（除夕休館、週一不休館）

展覽時間：週一至週日10:00到18:00（17:30停止售票及入場）

航海王粉絲集合！從1999年啟航至今，這段橫跨世代的冒險迎來25週年紀念特展，日本原裝內容跨海來台展出！走進場館，第一眼就能看到氣勢滿滿的「五檔魯夫」矗立在科教館大廳上空，超大型裝置藝術讓他宛如「飛」在七樓半空中，絕對是全場最霸氣的朝聖地標！

展區圍繞「和之國篇」與「蛋頭島篇」等四大主題，帶領觀眾回顧冒險軌跡。現場還會播放長達2分30秒的鬼島決戰精華影片，並公開大量珍貴的動畫分鏡圖與原畫手稿，帶你重新燃起那股邁向偉大航道的感動。

No.3 葬送的芙莉蓮特展

木棉花國際提供

展覽地點：國立台灣科學教育館（7樓東側展覽廳）

展覽日期：2026/1/3～4/6（除夕休館、週一不休館）

展覽時間：週一至週日10:00到18:00（17:30停止售票及入場）

在動畫第二季開播前，官方搶先為粉絲打造了一場關於回憶與時光的魔法特展，將細膩的情感與角色羈絆轉化為五大精采展區。展覽動線精準依據芙莉蓮與夥伴們的「冒險之旅」時間軸編排，帶領觀眾從勇者一行人成功討伐魔王後的日常出發，重溫那些溫柔又動人的場景。

你可以在拍照區拿起芙莉蓮的手杖與修塔爾克的戰斧等道具復刻經典，也能看見「欣梅爾頭戴蒼月草花環」以及「贈送戒指」等難忘橋段，保證讓鐵粉瞬間入戲。

現場更還原芙莉蓮被寶箱怪吃掉的場景，粉絲可以親自體驗被吞食的感受，一起重現那句「好黑喔！好可怕喔」經典台詞，網友表示「好想進去寶箱怪裡面」、「實際看到寶箱怪，直接 一秒瘋狂」。

No.2 蠟筆小新 玩轉！時空大冒險互動體驗展

展覽地點：華山1914文化創意產業園區（中4B）

展覽日期：2026/1/10～4/4（除夕休館）

展覽時間：週一至周日10:00到18:00（閉展前1小時停止售票入場）

陪伴台灣人超過30年的小新，這次要在華山帶大家投入一場前所未有的救援任務！展覽橫跨兩層樓、近400坪，規劃出十大主題展區，從經典日常到電影名場面，一路把回憶變成立體舞台。

最吸引人的莫過於台北站限定的「特攝區」，背景巧妙融入101與國父紀念館，讓畫面更具城市臨場感；粉絲還可以加入「春日部防衛隊」成為時空救援員，透過手機挑戰任務，甚至能親手拍打小新的立體屁屁來消滅怪獸，舒壓指數破表！

不少體驗過的參觀者提到，壓力大的時候來這裡真的很有用，尤其看到妮妮的兔子，更是讓人忍不住多揍幾下，把情緒一次釋放完畢，網友也分享「一開始揍就會出現各種兔兔被揍的名場面」。

No.1 100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展

展覽地點：高雄科工館（北館2F特展廳）

展覽日期：2025/11/14～2026/2/22（週一不休館，除夕休館）

展覽時間：週一至周日09:00到17:00（2/14～22春節延長至18:00，閉展前30分停止售票入場）

2025年夏天，展覽於台北華山登場時，就累積不少好評與討論聲量，如今這股藍色旋風輪到高雄啦！作為台灣巡迴的最終站，高雄場規模全面升級，近千坪的展區空間不僅動線更寬敞，整體感官體驗也更完整。

這次哆啦A夢帶著祕密道具「100%朋友召喚鈴」，邀請大家一探藍色萌主的誕生之地。現場誠意十足地復刻了藤子・F・不二雄老師的工作室，甚至能近距離看到流暢線條如何勾勒出經典角色。最震撼的是超過100個立體哆啦A夢重磅登場，搭配鏡面打造延伸感的「無限哆啦A夢世界」，絕對讓你拍個過癮。

相較台北華山場，新增更開闊的沉浸式區域與高雄限定周邊；戶外更設有高達12公尺的「畫家造型」充氣哆啦A夢，遠遠就能看見，是全場最醒目的打卡地標。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月11日至2026年2月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

