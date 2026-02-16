新竹老字號餅舖手作傳香 傳統糕餅點綴春節年味

農曆春節，竹市老字號糕餅店迎來採買潮，從百年的新復珍竹塹餅，到藏在窄小道路的德龍商店傳統水潤餅，它們不僅是必備年味，更是走春買伴手禮首選，在餅香中傳遞風城專屬的歲末祝福。

坐落於新竹都城隍廟旁的新復珍商行，經理吳燦仲接受中央社記者訪問表示，該品牌創於1898年，當年在城隍廟前賣肉粽的吳張換女士，用巧思將肉粽的風味轉化為餡餅，因與新竹的舊地名結合，被稱為「竹塹餅」。

吳燦仲說，竹塹餅主要融合蔥香、豬肉與冬瓜泥等，至今依然堅持全手工製作，鹹甜的滋味成為許多民眾年節拜拜、贈禮的人氣單品。

同樣位在新竹市中心的「淵明餅舖」，則以獨門的水蒸蛋糕在甜點界屹立不搖，能保持綿密、濕潤的口感，關鍵在於堅持以古法蒸炊，能鎖住蛋香與紅豆、芋頭的天然原味。

經營至今超過50年的德龍商店，位在狹窄道路內的不起眼雜貨店，其販售的水潤餅是許多在地人喜愛的古早味零嘴，也是獻給神明的平安餅，為新竹特產之一，該店目前是全新竹僅存製作水潤餅的店家。

德龍商店分享，水潤餅原料包括麵粉、水、糖、鹽與肉桂粉等香料，攪勻後的麵團透過機器壓平，最後將麵皮煎烙到微金黃。由於水潤餅具有「平安餅」意涵，春節期間特別受到長輩青睞，寓意整年都能順遂圓滿、歲月水潤。