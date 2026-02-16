快訊

回應美議員關切國防預算 韓國瑜：開議後列最優先案

兩岸觀策／中共啟動重組 賴總統需謹言避「赤馬紅羊劫」

整理包／「4大超商春節限時優惠」一次看 咖啡、茶飲囤貨趁現在

新竹老字號餅舖手作傳香 傳統糕餅點綴春節年味

中央社／ 新竹市16日電
新竹市新復珍商行的人氣餡餅竹塹餅，主要融合蔥香、豬肉與冬瓜泥等，鹹甜的滋味成為許多民眾年節拜拜、贈禮的人氣單品。中央社
新竹市新復珍商行的人氣餡餅竹塹餅，主要融合蔥香、豬肉與冬瓜泥等，鹹甜的滋味成為許多民眾年節拜拜、贈禮的人氣單品。中央社

農曆春節，竹市老字號糕餅店迎來採買潮，從百年的新復珍竹塹餅，到藏在窄小道路的德龍商店傳統水潤餅，它們不僅是必備年味，更是走春買伴手禮首選，在餅香中傳遞風城專屬的歲末祝福。

坐落於新竹城隍廟旁的新復珍商行，經理吳燦仲接受中央社記者訪問表示，該品牌創於1898年，當年在城隍廟前賣肉粽的吳張換女士，用巧思將肉粽的風味轉化為餡餅，因與新竹的舊地名結合，被稱為「竹塹餅」。

吳燦仲說，竹塹餅主要融合蔥香、豬肉與冬瓜泥等，至今依然堅持全手工製作，鹹甜的滋味成為許多民眾年節拜拜、贈禮的人氣單品。

同樣位在新竹市中心的「淵明餅舖」，則以獨門的水蒸蛋糕在甜點界屹立不搖，能保持綿密、濕潤的口感，關鍵在於堅持以古法蒸炊，能鎖住蛋香與紅豆、芋頭的天然原味。

經營至今超過50年的德龍商店，位在狹窄道路內的不起眼雜貨店，其販售的水潤餅是許多在地人喜愛的古早味零嘴，也是獻給神明的平安餅，為新竹特產之一，該店目前是全新竹僅存製作水潤餅的店家。

德龍商店分享，水潤餅原料包括麵粉、水、糖、鹽與肉桂粉等香料，攪勻後的麵團透過機器壓平，最後將麵皮煎烙到微金黃。由於水潤餅具有「平安餅」意涵，春節期間特別受到長輩青睞，寓意整年都能順遂圓滿、歲月水潤。

新竹 潤餅 城隍廟

延伸閱讀

今除夕明顯變天 新竹以北中午後降溫轉雨 初一南部也有感

春節小確幸 苗栗市南苗市場停車場至22日機車免費停

買大樂透中7注春節大、小紅包贏得近150萬 台彩揭密投注方式

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

相關新聞

咒術迴戰、航海王都來了 全台十大人氣IP展覽一次看　

懶人包｜過年九天假期不知道去哪？哆啦A夢、蠟筆小新、葬送的芙莉蓮等人氣IP展覽一次看，帶你輕鬆規劃春節最強朝聖之旅。

新竹老字號餅舖手作傳香 傳統糕餅點綴春節年味

農曆春節，竹市老字號糕餅店迎來採買潮，從百年的新復珍竹塹餅，到藏在窄小道路的德龍商店傳統水潤餅，它們不僅是必備年味，更是...

世界最小黃金馬迎馬年 毫芒藝術家陳逢顯再創極限

迎接2026馬年，台灣毫芒雕刻藝術家陳逢顯再度以極微尺度創作黃金馬。歷時半年創作，他以黃金為材，完成4匹僅約0.3公分大...

瑞士也過年？馬年賀歲片爆紅 3月15日加碼當地美食免費嘗

瑞士也飄年味？這支瑞士旅遊局專為馬年春節特別製作的賀歲影片《馬上去瑞士》，以沉浸式的體驗呈現瑞士的自然景觀、城市文化與交...

還記得他嗎？走進童年四格漫畫 穿越老夫子60周年的奇想之旅

陪伴數代讀者走過歡笑與成長歲月的經典漫畫《老夫子》，今年迎來 60周年。為向作者王澤致敬，澳門新濠影滙即日起至4月12日...

京都近郊雪景秘境爆紅！琵琶湖山谷賞雪滑索泡溫泉一日玩透

日本關西地區位於滋賀縣、距離京都不到一小時車程的琵琶湖山谷，今年冬季以「日本唯一能同時欣賞日本第一大湖與雪景」為特色，推...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。