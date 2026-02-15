世界最小黃金馬迎馬年 毫芒藝術家陳逢顯再創極限

迎接2026馬年，台灣毫芒雕刻藝術家陳逢顯再度以極微尺度創作黃金馬。歷時半年創作，他以黃金為材，完成4匹僅約0.3公分大小的微型金馬，被譽為「世界最小黃金馬」。作品小如米粒，肉眼難以辨識細節，須透過高倍放大鏡才能欣賞其神韻，展現微雕藝術的極致境界。

此次推出的馬年新作共有兩件，延續陳逢顯一貫精細的創作風格。其一為單馬作品「看金馬成功來」，馬匹昂首向前，雙眼凝視遠方，微張的嘴彷彿嘶鳴，馬鬃隨勢飄揚，左前蹄高舉，象徵踏出關鍵一步。作品雖小，卻動感十足，傳達勇於前行、迎向成功的意涵。

另一件作品「好友情」則由3匹馬構成，畫面充滿童趣。一匹小馬四腳朝天，在地上翻滾玩耍，神情天真；另外兩匹馬在旁相視而笑，流露出夥伴間的歡樂情誼。陳逢顯以細膩刀工，將動物之間的互動與情感凝縮於方寸之間，令人會心一笑。

陳逢顯表示，黃金材質柔軟，微雕時極易變形，創作過程不僅考驗專注力與耐心，更要求對工具與材質的高度掌握，每一刀都不容失誤。他強調，這些作品不只是技藝展現，也是對傳統金工藝術的創新實踐，希望透過極小尺度，傳遞細膩而溫暖的情感。

陳逢顯投入毫芒藝術創作45年，已完成逾200件作品，他每年都會給自己一個目標，根據不同生肖創作「世界最小」的生肖，每12年唯一週期。其作品除了微雕還涵蓋書法、素描、雕塑等。

鉛筆尖旁的黃金馬栩栩如生，肉眼幾乎看不清的實際大小。記者陳柏亨/攝影 毫芒雕刻家陳逢顯工作時，非常專注，他說毫芒作品還會顯微鏡下進行雕刻。記者陳柏亨/攝影 世界最小雕刻黃金馬，3匹馬組成名稱「好友情」，洋溢歡樂友誼。記者陳柏亨/攝影