瑞士也過年？馬年賀歲片爆紅 3月15日加碼當地美食免費嘗
瑞士也飄年味？這支瑞士旅遊局專為馬年春節特別製作的賀歲影片《馬上去瑞士》，以沉浸式的體驗呈現瑞士的自然景觀、城市文化與交通魅力，並向台灣旅客送上新春祝福。影片巧妙串聯瑞士著名景點與交通線路，包括紅紅火火的伯連納列車與冰河列車、張燈結彩的琉森老城、瑞雪紛飛的策馬特、銀裝素裹的少女峰區、龍馬精神的皮拉圖斯山，以及生機勃勃的鐵力士山，呈現瑞士迎春的活力與喜悅。
瑞士國家旅遊局大中華區主任常典娜表示，2025年前10個月，台灣旅客在瑞士住宿夜次已達28,279，比上年同期增長9%，台灣赴瑞士旅遊已恢復至疫情前水準。她指出，2026年為馬年，「馬」象徵勤奮與進取，在瑞士亦代表勇氣與探索精神，瑞士國家旅遊局將以「馬」的精神持續深耕台灣市場，開展多項推廣與合作，包括3月將攜手12家瑞士旅遊夥伴，在台北舉辦Swiss Travel Weekend，與台灣旅客及業者近距離互動，並於2026年首次開展奢華旅遊目的地推廣計畫。
此外，瑞士國家旅遊局也將在3月15日（周日）下午舉辦親子同樂活動，可透過多項闖關活動拿好禮，還可在遊戲中了解瑞士豐富的自然景點與便利的交通系統，如何為親子旅遊創造全新體驗。只要通過指定關卡數，即可免費品嘗瑞士起司、巧克力、冰淇淋等點心。活動名額有限，採預約報名制，活動詳情與報名可查官方活動網頁：https://www.taipeitravelmart.com/。
賀歲影片：https://www.youtube.com/watch?v=6UNW05Dkqyw
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。