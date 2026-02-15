還記得他嗎？走進童年四格漫畫 穿越老夫子60周年的奇想之旅

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
特展中的「60新出色畫廊」。圖/澳門新濠影滙提供
陪伴數代讀者走過歡笑與成長歲月的經典漫畫《老夫子》，今年迎來 60周年。為向作者王澤致敬，澳門新濠影滙即日起至4月12日推出「漫妙濠時光：老夫子60周年奇想之旅」特展，包括主題展覽、互動拍照裝置、主題快閃店及主題餐飲等，邀請讀者們跟著老夫子、大番薯與秦先生，一同展開趣味探索之旅。

此次特展橫跨新濠影滙多個熱點，將漫畫中的經典四格漫畫打造成沉浸式互動的真實場景。展覽起點「時光手稿珍藏館」，將帶領觀者回到最初的創作現場，包括創刊前的原型手稿、早期創作工具等珍貴展品。另有老夫子報紙亭、老夫子冰室經典場景重現眼前，重拾昔日一邊追漫畫、一邊品嘗美食的寫意時光。現場也設有「漫妙合拍321」互動拍照裝置，讓賓客化身漫畫主角，即場生成專屬的四格漫畫紀念照。

除了主題展覽，新濠影滙也圍繞老夫子元素打造多種特色體驗，像是一樓鄰近輕軌站入口設有「白日夢想家叮叮車」打卡點，老夫子、大番薯與秦先生的打卡裝置聚首一堂，歡迎賓客合影留念。「妙想天開雜貨舖」主題快閃店同步登場。

漫畫的趣味也延伸到了美食體驗，「載運美式餐室」、「東南薈」及「羅浮餅廊及輕食」 將推出結合老夫子漫畫元素的餐飲美食，延續這場充滿童趣與想像的漫畫奇想之旅。

「漫妙濠時光：老夫子60周年奇想之旅」開展。圖/澳門新濠影滙提供
妙想天開雜貨舖。圖/澳門新濠影滙提供
「漫妙合拍321」互動拍照裝置。圖/澳門新濠影滙提供
重現老夫子報紙亭。圖/澳門新濠影滙提供
特展中的「漫葡街市」。圖/澳門新濠影滙提供
