還記得他嗎？走進童年四格漫畫 穿越老夫子60周年的奇想之旅
陪伴數代讀者走過歡笑與成長歲月的經典漫畫《老夫子》，今年迎來 60周年。為向作者王澤致敬，澳門新濠影滙即日起至4月12日推出「漫妙濠時光：老夫子60周年奇想之旅」特展，包括主題展覽、互動拍照裝置、主題快閃店及主題餐飲等，邀請讀者們跟著老夫子、大番薯與秦先生，一同展開趣味探索之旅。
此次特展橫跨新濠影滙多個熱點，將漫畫中的經典四格漫畫打造成沉浸式互動的真實場景。展覽起點「時光手稿珍藏館」，將帶領觀者回到最初的創作現場，包括創刊前的原型手稿、早期創作工具等珍貴展品。另有老夫子報紙亭、老夫子冰室經典場景重現眼前，重拾昔日一邊追漫畫、一邊品嘗美食的寫意時光。現場也設有「漫妙合拍321」互動拍照裝置，讓賓客化身漫畫主角，即場生成專屬的四格漫畫紀念照。
除了主題展覽，新濠影滙也圍繞老夫子元素打造多種特色體驗，像是一樓鄰近輕軌站入口設有「白日夢想家叮叮車」打卡點，老夫子、大番薯與秦先生的打卡裝置聚首一堂，歡迎賓客合影留念。「妙想天開雜貨舖」主題快閃店同步登場。
漫畫的趣味也延伸到了美食體驗，「載運美式餐室」、「東南薈」及「羅浮餅廊及輕食」 將推出結合老夫子漫畫元素的餐飲美食，延續這場充滿童趣與想像的漫畫奇想之旅。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。