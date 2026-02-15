京都近郊雪景秘境爆紅！琵琶湖山谷賞雪滑索泡溫泉一日玩透

日本關西地區位於滋賀縣、距離京都不到一小時車程的琵琶湖山谷，今年冬季以「日本唯一能同時欣賞日本第一大湖與雪景」為特色，推出包含全新「Café 360」最高觀景點、冬季限定滑索探險，以及周邊雄琴溫泉串聯的完整冬季旅遊體驗，成為台灣旅客遊關西的新秘境。

琵琶湖山谷最知名的「琵琶湖觀景台」，在冬季呈現與夏季截然不同的風貌，觀景台水池與琵琶湖的「無邊際」視覺效果，因皚皚白雪與湛藍湖水的對比成為社群打卡熱點。

從京都站搭乘JR湖西線至志賀站轉乘公車10分鐘即達山麓，再搭乘大型纜車5分鐘可直達海拔1,100公尺山頂。場內設施完善，滑雪裝備需於山麓站租借（手套與帽子需自備，現場也可以購買），並可搭乘雪地手扶梯前往滑雪場各區，山頂的滑雪場設有專業級滑道、初學者練習區、「戲雪樂園」及滑雪橇等多元設施；雪橇租借每小時500日圓，並提供免費遊具，搭配雪地手扶梯即可輕鬆往返，適合親子旅客同樂。

有別於多數滑索設施僅在夏季營運，琵琶湖山谷的「滑索探險」特別延續至雪季，讓旅客能在雪季飛越琵琶湖上空。此外，去年甫登場的「Café 360」位於琵琶湖山谷最高位置，旅客可從滑雪場搭乘4人吊椅直達，從制高點同時飽覽銀白雪景與琵琶湖全景。這個全新觀景台配備時尚拖車咖啡廳，提供外帶服務，讓旅客能在零下低溫中也能享受熱飲與絕景的雙重體驗。

滋賀縣作為日本三大和牛「近江牛」的產地，琵琶湖山谷內的「燒烤餐廳和酒吧 HALUKA」讓旅客無需移動即可在海拔1,100公尺處品嘗頂級和牛滋味；「觀景台咖啡」則推出使用滋賀縣產牛奶、稀有波森莓等製作的義式冰淇淋。特別值得一提的是，滋賀縣身為日本茶發源地，店內使用近江茶紅茶「和紅茶」搭配牛奶製成的冰淇淋，即使在冬天也是人氣商品，近江茶也可在此購買作為伴手禮。

琵琶湖山谷距離關西知名溫泉勝地「雄琴溫泉」約30分鐘車程，形成完整的「滑雪+溫泉」一日遊動線。雄琴溫泉擁有約1200年歷史，由比叡山延曆寺開山祖師最澄所開湯，鹼性單純溫泉質地濃稠，素有「美肌之湯」美譽。溫泉區共有9間各具特色的旅館和飯店，從大型浴場到附設露天浴池的客房，提供多元選擇。

除了琵琶湖山谷外，周邊景點包括宛如突出琵琶湖的「滿月寺 浮御堂」，是大津市知名拍攝景點，搭乘JR湖西線比叡山坂本站可前往的世界遺產 比叡山延曆寺，參道上有秋季紅葉名所「日吉大社」及靜謐的「舊竹林院」；若想從湖上欣賞琵琶湖，可搭乘密西根號遊覽船巡遊日本第一大湖泊南側，在開闊甲板上遠眺披上銀白雪霜的連綿山脈，形成海陸空全方位的琵琶湖體驗。

