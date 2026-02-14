在地人這樣玩！晨訪朝市、夜探橫丁⋯⋯ 日本青森揭3秘境

踏著厚厚的白雪，我們來到日本青森，這裡是蘋果的故鄉，也是溫泉、山林的美地。青森縣府帶著我們走訪在地的妙奇旅程，如夢一般，很不青森、趣味十足！

「日本第一朝市」開箱！每周僅開放一天

這個超迷人早市，只在每年4~12月的周日現身。今年隆冬，踩著皚皚白雪，在天未亮透的時刻，我們一行來到青森的館鼻岸壁朝市，迎接首度於冬日登場的市集。

雪地之間，相連的貨車架起帆布，暖香飄散，讓旅人瞬間味覺清醒。從戶外、半露天的餐車到室內商鋪一字排開，一場清晨的美食饗宴就此開場。全長約800公尺、300多家店鋪接連，每周引來數萬人次，這個青森縣與東北地區、甚至是日本全國最大級別的早市，今冬提前開賣。

可能是隆冬，店舖約莫近百家，少了正常營業時節的人潮湧動，反而多了遊逛的閒情。店家從魷魚、青花魚等八戶盛產的鮮魚及乾貨海產品、鮮採蔬果、各式手作與雜貨之外，最引人流連的就是熱呼呼的現做美味，從手沖咖啡到滿滿鮮料的海鮮湯、青森蘋果製成的美味甜點，到烤炸噴香的小食，都讓人欲罷不能。

據說，旺季期間，就連汽車也來此展售，還有成交紀錄。

這個超有趣的早市，得放空肚子前來，每攤都樸實味美。切記只能在周日、在旭日初升之前入場。

超歡樂「橫丁文化」！沒來過不算到青森

別以為遙遠的青森八戶之夜會寂寥！只要體驗過最道地的「橫丁文化」，甚至會為了這美好之夜，再來一回。

走進台灣旅客口中的「八戶大排檔」，心情隨著哪一間間小小的、溫暖的玻璃屋，瞬間愉悅。團友笑說，「超像台灣檳榔攤」，每間迷你小店都各有創意，但店內不外一圓弧、隔出內外場，內場主人得有絕佳本領掌握來客喜好、出菜順序，在「恰到好處」的微醺時刻，笑送食客出門。

「三六橫丁」其實是中心街連接三日町與六日町的橫丁（小巷或胡同），因此得名。小小橫丁內擠進了26家店舖，各以自家拿手的鄉土及海鮮料理比拚廚藝，每間店舖僅約3、4平方公尺，僅容6~7位來客，酒香菜香、人情味濃。我們選進的粉紅小店，女主人就是箇中好手，推薦酒菜完全合乎心意，中場還有財神來巡禮，讓擠得背貼著玻璃門的小小空間、再騰出空間讓胖財神手耍一圈，玩趣滿分。

八戶市中心有許多綜合交錯的橫丁，包括「長橫丁」、「花小路」、「六日町橫丁」、「味橫丁」等等十多條巷弄，是日本東北地區規模最大的橫丁群。據說，這些橫丁源起於戰後復興時期（約1950年代），當時事為了讓市民能重建生活、而提供的平價餐飲空間，簡易小屋集聚的酒館與小料理店慢慢發展成觀光特色街區。

如果想來，在地人推薦長橫丁，最古老、氣氛也最濃厚。若想吃茶喝酒，花小路橫丁酒吧茶館多。而六日町橫丁主打人氣店、味橫丁則以各式燒烤與家庭風味料理為主。

八戶市位於日本青森縣的東南部，是僅次於青森市的縣內第二大城。周邊包括三戶町、五戶町、田子町、南部町、階上町、新鄉村以及奧入瀨町，這些地區共同構成了八戶觀光圈。區內交通便利，不僅有東北新幹線等鐵路經過，且距離青森機場僅約1.5小時車程，是探索青森縣的最佳起點。

住進星野！奧入瀨溪流般蜿蜒的天堂之境

隆冬白雪間，圓弧內的一爐火溫熱著旅人的心。我們來到唯一位在奧入瀨溪流旁的度假飯店，星野集團慣有的低調奢華，親切迎賓。走進大廳才是wow的開始，從林木下的座椅、木質優雅開展的前台，再往前跨去幾階，室內熊熊烈火、落地窗外樹掛白雪，安靜得就像一幅美好的人間圖畫。

位屬日本青森十和田八幡平國立公園的奧入瀨溪流，有著清澈的溪流、整面鮮活的綠苔牆與岩石造型般的座椅，以及整片落葉闊葉林。飯店隨處可見取自溪流的意象，像是溯溪般蜿蜒而上的廊道、休憩區岩石般的圓弧座椅，最美之處，我認為在湯屋。

揭簾入屋，暖煙飄揚，裸湯池裡安靜的旅人起落，推開兩道厚重的門，裸身來到零度以下的雪世界，偶有樹梢白雪，輕飄飄入池，眼望白茫大地，此刻無聲，可用心感受大地美好氣息。

酒店內的公共空間很多，像是大廳的圍爐區、西館Lobby大廳全天候提供的咖啡與茶點，「蘋果茶」當然是最應景滋味。購物區集結各地選品，青森蘋果系列的美食與小物備齊，就連伴手禮、隨身物都優雅陳列。自助餐廳則可感受窗外的光影變化，強烈推薦至少要在此安排一泊二食，最好是連泊兩晚。

冬季的奧入瀨溪流飯店推出「冰瀑點燈」體驗，為旅人提供夜行森林的另類趣味。當車行在山林間，兩旁枝枒雪白，直到深處，工作人員架起燈光，雪地瞬間化為森林舞台，讓樹與雪安靜對話，旅人驚嘆之餘，或進入畫中、或快速取景，寒凍之下、再美也只能支持幾分鐘。