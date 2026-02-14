將日常轉化為品味視角 RADO、TAG Heuer、Bell & Ross為時光「賦能」

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
BR-03 Diver Black Bronze腕表以青銅合金表殼搭配黑色橡膠或尼龍表帶，展示了戶外的輕快與動感活力。圖／Bell & Ross提供
BR-03 Diver Black Bronze腕表以青銅合金表殼搭配黑色橡膠或尼龍表帶，展示了戶外的輕快與動感活力。圖／Bell & Ross提供

最簡約的手表只有時、分兩針用以指示時間，如何為時間增添價值？TAG Heuer、RADO和Bell & Ross三個知名品牌分別透過與職業球星合作、致敬建築大師的經典作品，以及使用可隨時間產生變化的青銅為表殼，將平淡的日常賦予全新視角、平添趣味。

TAG Heuer泰格豪雅正式宣佈美國職棒大聯盟舊金山巨人隊韓國外野手李政厚為全新品牌大使。李政厚嚴格自律的訓練態度、持續精進的精神，以及對卓越表現的不懈追求，與品牌「逆勢而上、勝勢由我—Designed to Win」高度契合，同時最新形象視覺更呈現李政厚佩戴Monaco、Carrera與Aquaracer系列的造型，展現兼容於球場、日常的活力姿態。

雷達表除了以豐富的高科技精密陶瓷顏色見長，近日再度與建築巨擘Le Corbusier柯比意（基金會）聯名，分別從大師操刀的法國馬賽的La Cité Radieuse混凝土住宅大樓、美國的卡本特視覺藝術中心（Carpenter Center for the Visual Arts），以及印度的Chandigarh Capitol Complex得到靈感轉譯為手表設計。全新True Round x Les Couleurs® Le Corbusier® Special Edition腕表以特殊配色搭配簡約設計，面盤中並重現了細膩浮雕，將大師建築的精髓予以巧妙還原，40毫米的陶瓷表殼內使用R763自動上鍊機芯，三款訂價皆為81,000元。

Bell & Ross全新的BR-03 Diver Black Bronze潛水表則選用CuSn8青銅合金與黑色面盤，42mm「方中見圓」CuSn8青銅表殼泛溫潤光澤，隨時間形成獨特銅鏽；亮黑漆面面盤搭配「浴缸形」夜光時標與單向旋轉陶瓷表圈，300米防水性能同時滿足了ISO 6425標準，全球限量999只，訂價17萬2,000元。

RADO全新True Round x Les Couleurs® Le Corbusier® Special Edition腕表，致敬了美國的卡本特視覺藝術中心。圖／翻攝自IG@rado
RADO全新True Round x Les Couleurs® Le Corbusier® Special Edition腕表，致敬了美國的卡本特視覺藝術中心。圖／翻攝自IG@rado
表殼、表面、表帶全白色的RADO X Le Corbusier聯名表，致敬法國馬賽的La Cité Radieuse in Marseill混凝土住宅。圖／翻攝自IG@rado
表殼、表面、表帶全白色的RADO X Le Corbusier聯名表，致敬法國馬賽的La Cité Radieuse in Marseill混凝土住宅。圖／翻攝自IG@rado
Bell & Ross新款BR-03 Diver Black Bronze腕表，全球限量999只，訂價17萬2,000元。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross新款BR-03 Diver Black Bronze腕表，全球限量999只，訂價17萬2,000元。圖／Bell & Ross提供
雷達表近日再度與建築巨擘Le Corbusier柯比意（基金會）聯名，發表三只聯名表款、並從大師操刀的三處名建築得到靈感。圖／翻攝自IG@rado
雷達表近日再度與建築巨擘Le Corbusier柯比意（基金會）聯名，發表三只聯名表款、並從大師操刀的三處名建築得到靈感。圖／翻攝自IG@rado
醒目且加以夜光塗料的時標，讓表款在低光源環境下也能清楚讀取時間，並具備300米防水性能。圖／Bell & Ross提供
醒目且加以夜光塗料的時標，讓表款在低光源環境下也能清楚讀取時間，並具備300米防水性能。圖／Bell & Ross提供
韓國職棒明星李政厚以期自律、熱情，甫成為TAG Heuer品牌代言人。圖／TAG Heuer提供
韓國職棒明星李政厚以期自律、熱情，甫成為TAG Heuer品牌代言人。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer品牌大使李政厚在最新宣傳形象中，配戴了Aquaracer Professional 300日期表。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer品牌大使李政厚在最新宣傳形象中，配戴了Aquaracer Professional 300日期表。圖／TAG Heuer提供

