遠傳獨家寵粉！指定購機方案限量送「K-WONDER演唱會」貴賓券
遠傳持續擴大娛樂展演版圖，協辦《2026 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》演唱會，將於3月14日白色情人節在林口國立體育大學綜合體育館盛大登場，本次盛會集結三大人氣韓流女團：ITZY、KISS OF LIFE、MAMAMOO+，掀起粉絲熱烈期待。遠傳除了提供用戶與遠傳friDay影音會員獨家優先購票禮遇，再攜手三星推出獨家寵粉回饋，即日起到遠傳入手三星指定旗艦機款，就有機會免費獲得上述演唱會貴賓券，數量有限，送完為止。
即日起至2月22日到遠傳直營門市購買三星指定空機包含Galaxy S25 Ultra、Z Fold7、Z Flip7，並上網登錄成功，就有機會免費獲得《2026 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》演唱會貴賓券一張，限量20份，先結帳先贏、送完為止。另外，即起至2月28日申辦遠傳心5G 999元以上資費，並搭配入手三星Galaxy S25系列（包含S25 FE）或Galaxy Z Fold7、Z Flip7系列手機，登錄成功就送演唱會貴賓券，限量80份，同樣送完為止。
《2026 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》集結韓流三大人氣女團，其中ITZY堪稱新世代最具爆發力女團代表之一，《DALLA DALLA》、《Not Shy》等爆紅神曲不僅橫掃韓國音樂節目排行榜，並多次挺進美國告示牌暢銷排行榜「Billboard 200」。
KISS OF LIFE自2023年出道後迅速竄紅，其中數位單曲《Sticky》曾奪得音樂節目冠軍，並一度躋身Billboard世界數位歌曲榜前十，成員橫跨韓、美、泰多元國籍背景，在舞台上創造出獨特國際化舞台魅力。
MAMAMOO+則是唱功與舞台魅力兼具的實力組合，由頌樂深情嗓音搭配玟星節奏感十足的表演，展現更具層次與實驗性的音樂能量。
遠傳近年積極拓展娛樂展演市場，不僅共同參與重量級韓流K-pop盛事「AAA 2025」頒獎典禮、「ACON 2025」演唱會，也主辦《2025蘇永康演唱會》與《2025李聖傑One Day世界巡迴演唱會》等，皆創下開賣秒殺佳績。今年適逢蘇永康出道30週年，遠傳再度主辦《2026蘇永康演唱會》，將於4月25日在高雄流行音樂中心登場，日前開賣再掀一票難求熱潮。
遠傳也持續深耕熱門韓流內容，積極佈局相關投資與合作，涵蓋多場人氣演出與粉絲活動，包含人氣韓國男團INFINITE演唱會、鄭容和演唱會、演員崔振赫見面會等；也與NCT WISH、頌樂、潤娥、李俊昊等高人氣藝人活動進行合作，提供遠傳用戶優先購票等福利。此外，遠傳支持本土內容，投資本土音樂盛事《City Flow 音樂節》與音樂劇《九月阿九月》等，打造全面、多元的娛樂版圖。
