愛彼2026新作大閱兵！跳時表還原經典、萬象曆懷表致敬世界宗教文化

2026年為愛彼創立150周年，品牌一口氣發表近20款複雜時計、超複雜懷表、跳時表、珠寶表，並以150 Heritage萬年曆懷表為核心，結合特殊的「萬象曆」複雜功能與全新1150手上鍊機芯，強調天文曆法與長動力儲存，向1875年至今的複雜功能傳承致敬。

CODE 11.59的象牙白面盤自動上鍊飛行陀飛輪腕表在41毫米18K表殼中融入立體面盤層次與現代感配色，凸顯高複雜機芯的現代美學。 另一款38毫米自動上鍊三針款則以簡潔比例與纖薄輪廓為重點，提供更日常、永續佩戴取向的優雅正裝選擇；Royal Oak皇家橡樹家族首推兩款全新鏤空「一體同色」設計，運用單一金屬色調貫穿表殼、鍊帶與鏤空機芯，強化建築感線條與光影效果；37與41毫米皇家橡樹自動上鍊腕表則帶來了孔雀石面盤新作，以深綠天然石紋與「Tapisserie」格紋結合，體現當代、華麗、摩登的高級運動表風格典範。

Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸計時碼表推出全新華麗設計，搭配鮮明配色與高識別度的次表盤，突顯運動與潮流DNA；同時Royal Oak Mini系列則可想像將成為派對、晚宴上的驚艷焦點：以23毫米迷你尺寸與石英機芯搭配多重切割寶石，重現1970年代的華美與舞會社交氣場。

全數新作中的兩大亮點之作其一首推150周年Heritage傳奇萬象曆懷表，全新超複雜手動上鍊1150機芯除了具備包含30項複雜功能的總數40項功能，其「萬年曆」機制更可顯示聖誕節（Sol Invictus） 、伊斯蘭齋月、聖約翰日（Inti Raymi）、印度排燈節、猶太新年、猶太教逾越節、南亞國家的衛塞節、復活節，以及中國的農曆春節，宛如一次對世界傳統文明的時光禮讚，鉑金表殼將為全世界限量2只。