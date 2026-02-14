「長頸鹿燈、貓咪收納罐」萌翻！IKEA GREJSIMOJS系列限量登場

IKEA每年都會與世界各地的許多孩子聊天，透過玩樂大調查《IKEA Play Report》，記錄他們對「玩」的想法，根據最新調查發現，95%的家長認為孩子的快樂與他們花多少時間遊戲有關，更有90%的小朋友表示遊戲會讓他們感到快樂。為了讓大人、小孩都能隨時充滿玩心，IKEA推出全新GREJSIMOJS限量系列，集結12位設計師的創意，以玩樂力為主軸，創造出長頸鹿燈、毛毛椅套、仙人掌衣帽架、怪獸造型儲物椅凳、貓咪收納罐等共33個品項，讓熟悉的居家用品在實用之餘，也能像玩具一樣帶來互動與紓壓的樂趣。

在GREJSIMOJS的世界裡，家具充滿玩味，走進家中就像逛了一趟小小動物園。明亮鮮黃的「GREJSIMOJS長頸鹿造型地燈」，燈腳設計成長頸鹿坐著的模樣，搭配修長又圓圓彎彎的脖子更添童趣，輕輕一拍即可開燈，頭部還能左右旋轉角度，為睡前時光營造柔和氛圍。「GREJSIMOJS狗狗造型檯燈」的外型就像坐著的小狗，具備調光與智慧記憶功能，每次開燈時都能自動恢復到上次使用的亮度。

「GREJSIMOJS小鳥造型搖搖馬」以簡約的小鳥輪廓設計，放在家中就像一件擺飾，坐上去後會自然前後搖擺，讓孩子在玩樂中動起來；「GREJSIMOJS駝鹿椅凳」以駝鹿為造型靈感，俏皮的鹿角與尾巴可隨意拆下換位置，玩出不同的模樣。

GREJSIMOJS系列也讓居家整理從任務變成樂趣，「GREJSIMOJS貓咪附蓋收納罐」的圓滾滾貓咪外型可愛又搶眼，打開貓咪頭就能收納各種日常小物，率先上市的黑白色款已搶購到缺貨，預計3月26日起還將開賣橘白款。有可愛牙齒和腳掌的「GREJSIMOJS儲物椅凳」，打開時就像怪獸張嘴露出俏皮微笑，也能拿來當作歇腳的小椅凳，如果想變換風格，只需轉動椅腳、收起腳爪，趣味與實用度兼具。「GREJSIMOJS仙人掌造型衣帽架」高度125公分讓孩子也能輕鬆使用，掛上衣物就像在幫植物澆水，底部盆栽分為4小格，襪子、貼身衣物各自歸位，彷彿在幫植物施肥。替家中收納櫃門把裝上「GREJSIMOJS造型門鈕」，讓把手變身俏皮的貓咪或小熊造型，打開櫃子就像在與動物互動。

一摸就不想放手的柔軟觸感，加上大膽鮮豔的色彩，是GREJSIMOJS系列的療癒魔法。「GREJSIMOJS兒童椅椅套」讓熟悉的椅子瞬間變成一個可以坐、可以抱的「毛茸茸夥伴」。讓人想抱緊處理的「GREJSIMOJS熊造型填充玩具」，擁有100公分的大尺寸身形，觸感柔軟舒服。

可自由堆疊的「GREJSIMOJS坐墊3件組」，以繽紛色系為空間增添色彩，可當作舒適座位，也可堆成高塔或躺著休息，地板就是最自由的遊樂場。鮮黃色的「GREJSIMOJS間隔屏風」以耐用毛氈布製成，門片、洞孔搭配可折疊設計使用更靈活，無論是折成小屋打造想像世界，或隔出一個專屬的安靜角落，都能輕鬆做到。「鋪上GREJSIMOJS長毛地毯」，地板秒變森林樂園。