快訊

過年必吃十大年菜！吃完整年都好運 這道裂痕越大越旺

情人節最大驚喜！ 夏于喬噴淚揭曉懷女兒　霸氣嗆聲：這輩子先屬於我

影／宜蘭民宅疑包裹爆炸釀氣爆 7旬姊弟多處割刺傷「根本是炸彈」

聽新聞
0:00 / 0:00

自1970轉生當代的柔軟 Bottega Veneta發表全新Baby Veneta包款

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
韓星文佳煐以Bottega Veneta的編織皮革皮褲搭配了灰色的Maxi Veneta包款。圖／Bottega Veneta提供
韓星文佳煐以Bottega Veneta的編織皮革皮褲搭配了灰色的Maxi Veneta包款。圖／Bottega Veneta提供

自創立以來，Bottega Veneta以卓越工藝建構精緻語彙，2026年春夏品牌推出Veneta系列原有的Maxi Veneta、Small Veneta、Veneta三個經典尺寸新品，同時加碼全新Baby Veneta系列，延續品牌核心精神，展現低調精確的奢華典型。全新Baby Veneta包款以簡潔輪廓、細膩質地構築，並在極簡中呈現皮革的自然張力，將柔韌與光澤輕巧上身。

Veneta的歷史可回溯至1970年代，由共同創辦人Renzo  Zengiaro設計的束口袋式樣為原型。2002年，品牌以Veneta之名復刻再現，使其成為高辨識度的現代風格詮釋。本次由品牌現任創意總監Louise Trotter主導的新章，則延續對典藏設計的考究精神，在比例、結構與材質之間拿捏平衡界線，同時彰顯Bottega Veneta對工藝進化的理性思路。

Baby  Veneta以寬度12毫米的Nappa小羊皮織條成形，精準編織的皮革層次帶出自然起伏。包身內層加入柔軟填充，使結構更為貼合且具支撐力；內襯沿用典藏版所採用的小羊皮為材質，質地細緻而具完整觸感，拉鍊開口設計與內部收納配置則兼顧了實用性與延展性，整體包款尺寸為26 x 10 x 5公分，可收納鑰匙、零件、信用卡，以及一只iPhone 17Pro，此外大尺寸款（Maxi Veneta）更以無內襯皮革提把呈現輕盈結構，凸顯整體一致性的設計邏輯。

配色涵蓋威尼斯藍、熔岩紅、濃郁咖啡色與榛果色的Baby  Veneta包款，自內而外延續品牌無Logo哲學，體現內斂奢華的美學命題。東西名人包含舒淇、Julianne  Moore、韓星文佳煐與Sooin皆曾配戴此一系列包款，使Veneta系列包款從歷史符號轉化為當代語境中的風格意象，更成為品牌在織物與觸感的再次思辨。

Baby Veneta包奶油黃色款，98,900元。圖／Bottega Veneta提供
Baby Veneta包奶油黃色款，98,900元。圖／Bottega Veneta提供
Julianne Moore身穿黑色長大衣、牛仔褲內搭柔軟毛衣，更凸顯手上Maxi Veneta包款的柔韌優渥。圖／Bottega Veneta提供
Julianne Moore身穿黑色長大衣、牛仔褲內搭柔軟毛衣，更凸顯手上Maxi Veneta包款的柔韌優渥。圖／Bottega Veneta提供
Baby Veneta包熔岩紅色款，98,900元。圖／Bottega Veneta提供
Baby Veneta包熔岩紅色款，98,900元。圖／Bottega Veneta提供
Baby Veneta包濃郁咖啡色款，98,900元。圖／Bottega Veneta提供
Baby Veneta包濃郁咖啡色款，98,900元。圖／Bottega Veneta提供
除了正面提取，Baby Veneta款也可以反面、手持形式創造個性感。圖／Bottega Veneta提供
除了正面提取，Baby Veneta款也可以反面、手持形式創造個性感。圖／Bottega Veneta提供

品牌 設計

延伸閱讀

把好運吃進肚！ DQ「發發冰淇淋蛋糕」、COLD STONE「馬上開胡蛋糕」吃完馬上衝樂透

盲飲爭鋒!蘇格登16年深焙工藝勇奪雙料榮耀 帝亞吉歐3強聯手橫掃大獎

專家糾正「穿運動鞋最好走」4個買鞋錯誤認知傷害你的腰背膝蓋

貴族轉生動畫改編自台灣原作 聲優動漫節會粉絲

相關新聞

自1970轉生當代的柔軟 Bottega Veneta發表全新Baby Veneta包款

自創立以來，Bottega Veneta以卓越工藝建構精緻語彙，2026年春夏品牌推出Veneta系列原有的Maxi V...

迎接「貓之日」 星巴克貓咪主題系列療癒登場

迎接春季到來，星巴克以萌趣貓咪為靈感，推出多款春季限定貓咪商品，將可愛細節融入實用設計；同時呼應日本「貓之日（2月22日...

16大航空春節優惠懶人包！最低55折、飛新加坡單程2,138元起

春節9天連續假期即將展開，各大航空公司也啟動春節晚鳥促銷戰，搶攻過年期間的訂票需求。以下除了16家航空公司春節機票優惠懶...

「亞洲5個復古商圈」出列！首爾東廟市場、台北赤峰街都入選

復古旋風再啟，根據Booking.com公布的旅遊趨勢指出，逛老物選物店、購買古著成為時尚旅人在旅行時與當地文化連結的方...

連鎖鐵板燒哪家人氣最高？全台討論度TOP 10公布 台北排隊名店入榜

懶人包｜約會、聚餐與慶祝美食指南來了！高級連鎖鐵板燒從師傅技法、食材發揮、酒水搭配到空間氛圍都講究到位，吃得精緻，也讓相聚多了值得記住的儀式感與回味。

霍諾德登頂台北101掀話題！101F觀景台成YZ世代、網紅充電療癒必訪景點

Y、Z世代年輕族群從收藏消費轉向療癒體驗，如今無需請假、也不必遠行，在城市高空之上，就能找到一處兼具質感與放鬆的全新場域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。