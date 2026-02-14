自1970轉生當代的柔軟 Bottega Veneta發表全新Baby Veneta包款
自創立以來，Bottega Veneta以卓越工藝建構精緻語彙，2026年春夏品牌推出Veneta系列原有的Maxi Veneta、Small Veneta、Veneta三個經典尺寸新品，同時加碼全新Baby Veneta系列，延續品牌核心精神，展現低調精確的奢華典型。全新Baby Veneta包款以簡潔輪廓、細膩質地構築，並在極簡中呈現皮革的自然張力，將柔韌與光澤輕巧上身。
Veneta的歷史可回溯至1970年代，由共同創辦人Renzo Zengiaro設計的束口袋式樣為原型。2002年，品牌以Veneta之名復刻再現，使其成為高辨識度的現代風格詮釋。本次由品牌現任創意總監Louise Trotter主導的新章，則延續對典藏設計的考究精神，在比例、結構與材質之間拿捏平衡界線，同時彰顯Bottega Veneta對工藝進化的理性思路。
Baby Veneta以寬度12毫米的Nappa小羊皮織條成形，精準編織的皮革層次帶出自然起伏。包身內層加入柔軟填充，使結構更為貼合且具支撐力；內襯沿用典藏版所採用的小羊皮為材質，質地細緻而具完整觸感，拉鍊開口設計與內部收納配置則兼顧了實用性與延展性，整體包款尺寸為26 x 10 x 5公分，可收納鑰匙、零件、信用卡，以及一只iPhone 17Pro，此外大尺寸款（Maxi Veneta）更以無內襯皮革提把呈現輕盈結構，凸顯整體一致性的設計邏輯。
配色涵蓋威尼斯藍、熔岩紅、濃郁咖啡色與榛果色的Baby Veneta包款，自內而外延續品牌無Logo哲學，體現內斂奢華的美學命題。東西名人包含舒淇、Julianne Moore、韓星文佳煐與Sooin皆曾配戴此一系列包款，使Veneta系列包款從歷史符號轉化為當代語境中的風格意象，更成為品牌在織物與觸感的再次思辨。
