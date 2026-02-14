迎接「貓之日」 星巴克貓咪主題系列療癒登場

迎接春季到來，星巴克以萌趣貓咪為靈感，推出多款春季限定貓咪商品，將可愛細節融入實用設計；同時呼應日本「貓之日（2月22日）」的溫馨氛圍，陪伴每一刻溫柔療癒的咖啡時光。

此次線上門市推出限定毛孩主題商品，以療癒貓咪為設計靈感，包括造型吸睛的貓咪頭設計「斑紋貓造型零錢包」，於3月5日線上門市限定登場；另有結合趣味造型與實用機能的「柴犬造型杯蓋馬克杯」，以及適合日常隨行的「32OZ 暖棕毛孩冷水壺」與「16OZ毛孩好友不鏽鋼彈蓋杯」，將貓咪萌趣細節融入生活設計。星巴克門市於2月11日起優先提供金星會員兌換。

星巴克也將櫻花與萌貓家人融入杯款設計，包含溫潤療癒的白貓、灰貓立體馬克杯，以及多款貓咪在粉嫩櫻花樹下的馬克杯，透過春櫻飛舞與夜櫻意象，描繪浪漫春日時刻。另外也推出可愛療癒的多款造型包袋，包含「灰貓絨毛零錢包」及「春櫻貓咪隨行收納袋」，趣味可愛的萌萌表情，帶來愉悅的生活體驗，於2月11起於全門市和線上門市同步熱賣。

暢銷款貓咪單杯提袋同步推出櫻花粉嫩色調的「抱抱白貓咪單杯提袋」，小白貓緊緊擁抱的療癒模樣，值得星粉收藏。

延續春季主題，「櫻花貓尾巴零錢證件掛牌」將可愛的貓咪元素與粉嫩櫻花巧妙融合，打造兼具實用機能與療癒魅力的日常小物。同步推薦療癒系必備的「貓咪賞櫻趣MINI熊寶寶組」。於2月11起於全門市和線上門市同步熱賣。