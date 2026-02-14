快訊

老婆熟睡他偷偷做1事「遭地獄惡犬露牙齦狠瞪」 260萬人笑翻：不准拍我媽！

蔣萬安分享情人節「撩妹語錄」：自己看了都有點不好意思

人妻求助…婆婆要求「初三再回娘家」 過來人曝1招回絕：早做早享受

聽新聞
0:00 / 0:00

迎接「貓之日」 星巴克貓咪主題系列療癒登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克將櫻花與萌貓家人融入杯款設計，把春日風景帶入日常生活。圖/星巴克提供
星巴克將櫻花與萌貓家人融入杯款設計，把春日風景帶入日常生活。圖/星巴克提供

迎接春季到來，星巴克以萌趣貓咪為靈感，推出多款春季限定貓咪商品，將可愛細節融入實用設計；同時呼應日本「貓之日（2月22日）」的溫馨氛圍，陪伴每一刻溫柔療癒的咖啡時光。

此次線上門市推出限定毛孩主題商品，以療癒貓咪為設計靈感，包括造型吸睛的貓咪頭設計「斑紋貓造型零錢包」，於3月5日線上門市限定登場；另有結合趣味造型與實用機能的「柴犬造型杯蓋馬克杯」，以及適合日常隨行的「32OZ 暖棕毛孩冷水壺」與「16OZ毛孩好友不鏽鋼彈蓋杯」，將貓咪萌趣細節融入生活設計。星巴克門市於2月11日起優先提供金星會員兌換。

星巴克也將櫻花與萌貓家人融入杯款設計，包含溫潤療癒的白貓、灰貓立體馬克杯，以及多款貓咪在粉嫩櫻花樹下的馬克杯，透過春櫻飛舞與夜櫻意象，描繪浪漫春日時刻。另外也推出可愛療癒的多款造型包袋，包含「灰貓絨毛零錢包」及「春櫻貓咪隨行收納袋」，趣味可愛的萌萌表情，帶來愉悅的生活體驗，於2月11起於全門市和線上門市同步熱賣。

暢銷款貓咪單杯提袋同步推出櫻花粉嫩色調的「抱抱白貓咪單杯提袋」，小白貓緊緊擁抱的療癒模樣，值得星粉收藏。

延續春季主題，「櫻花貓尾巴零錢證件掛牌」將可愛的貓咪元素與粉嫩櫻花巧妙融合，打造兼具實用機能與療癒魅力的日常小物。同步推薦療癒系必備的「貓咪賞櫻趣MINI熊寶寶組」。於2月11起於全門市和線上門市同步熱賣。

春日也特別推薦造型療癒可愛的「貓咪法式吐司」，嚴選歐洲巧克力與優質麵粉製成雙口味吐司，搭配一杯咖啡細細品味，就能為日常時刻注入療癒又愜意的春日美好。2月22日共同慶祝日本猫の日，「貓咪法式吐司」兩入優惠價150元。

貓咪賞櫻趣MINI熊寶寶組，售價1,300元。圖/星巴克提供
貓咪賞櫻趣MINI熊寶寶組，售價1,300元。圖/星巴克提供
春櫻貓咪隨行收納袋，售價650元。圖/星巴克提供
春櫻貓咪隨行收納袋，售價650元。圖/星巴克提供
抱抱白貓咪單杯提袋，售價450元。圖/星巴克提供
抱抱白貓咪單杯提袋，售價450元。圖/星巴克提供
春季不可或缺的咖啡時光，特別推薦造型療癒可愛的「貓咪法式吐司」，嚴選歐洲巧克力與優質麵粉製成雙口味吐司，口感香甜細緻、甜而不膩。圖/星巴克提供
春季不可或缺的咖啡時光，特別推薦造型療癒可愛的「貓咪法式吐司」，嚴選歐洲巧克力與優質麵粉製成雙口味吐司，口感香甜細緻、甜而不膩。圖/星巴克提供

貓咪 星巴克

延伸閱讀

汐止區文化里溪畔櫻花開8成 適合走春賞花低碳遊

4000棵櫻花齊放！新北三峽「大熊櫻花林」花海實況浪漫登場

星巴克買一送一！連續2天「大杯買1送1」 夢幻新品「草莓抹茶星冰樂、草莓抹茶那堤」半價開喝

開運爽喝星巴克！ 周五限定「買一送一」周末「第二杯半價」 全新「福氣達摩小熊」療癒必收

相關新聞

迎接「貓之日」 星巴克貓咪主題系列療癒登場

迎接春季到來，星巴克以萌趣貓咪為靈感，推出多款春季限定貓咪商品，將可愛細節融入實用設計；同時呼應日本「貓之日（2月22日...

16大航空春節優惠懶人包！最低55折、飛新加坡單程2,138元起

春節9天連續假期即將展開，各大航空公司也啟動春節晚鳥促銷戰，搶攻過年期間的訂票需求。以下除了16家航空公司春節機票優惠懶...

「亞洲5個復古商圈」出列！首爾東廟市場、台北赤峰街都入選

復古旋風再啟，根據Booking.com公布的旅遊趨勢指出，逛老物選物店、購買古著成為時尚旅人在旅行時與當地文化連結的方...

連鎖鐵板燒哪家人氣最高？全台討論度TOP 10公布 台北排隊名店入榜

懶人包｜約會、聚餐與慶祝美食指南來了！高級連鎖鐵板燒從師傅技法、食材發揮、酒水搭配到空間氛圍都講究到位，吃得精緻，也讓相聚多了值得記住的儀式感與回味。

霍諾德登頂台北101掀話題！101F觀景台成YZ世代、網紅充電療癒必訪景點

Y、Z世代年輕族群從收藏消費轉向療癒體驗，如今無需請假、也不必遠行，在城市高空之上，就能找到一處兼具質感與放鬆的全新場域。

錯視設計再進化 Miu Miu 2026春夏推全新The Tie Vest系列

Miu Miu正式發表2026春夏系列「MIU MIU Signatures：The Tie Vest」，再度以解構手法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。