「亞洲5個復古商圈」出列！首爾東廟市場、台北赤峰街都入選

復古旋風再啟，根據Booking.com公布的旅遊趨勢指出，逛老物選物店、購買古著成為時尚旅人在旅行時與當地文化連結的方式，且有六成的台灣旅人會在旅程中光顧二手商店。

Booking.com也推選了「亞洲5個復古商圈」，包括台灣台北中山區的赤峰街巷弄也入列，原因是「可在連日本天王木村拓哉都曾駐足的復古地標中，感受時間暫停的人文氣息」；或可跟著時尚巨星G-Dragon的足跡，於韓國首爾鐘路區的東廟市場，掌握與國際伸展台同步的混搭美學。

●台灣台北・中山區｜尋訪天王的古著密碼

台北「中山區」不只是繁華的商業樞紐，更是台灣古著文化的心臟地帶，連日本天王木村拓哉都曾在此留下尋寶蹤跡。漫步於由赤峰街、南西商圈與林森公園編織的巷弄中，時間彷彿按下暫停鍵，步調隨之悠然。從硬派美式工裝、日系職人服飾到優雅的歐式禮服，各類風格在此錯落有致。

對熱愛獨立設計與個性穿搭的旅人而言，這裡正如一座時尚尋寶樂園，總能在不經意間發掘出專屬的風格符號。Booking.com特別推薦入住寒居酒店，由愛馬仕御用團隊「法國RDAI事務所」操刀，將「悠然生活」的美學概念具象化，旅人能在此俯瞰城市流光，在當代設計與復古街區的交織中，感受台北獨有的藝文脈動。

●韓國首爾・鐘路區｜尋訪GD欽點的潮流地標

轉向首爾「鐘路區」，一場味蕾與視覺的復古饗宴正等著旅人。在「廣藏市場」品嘗道地的醬蟹與酥脆綠豆煎餅後，不容錯過隱身二樓的古著選物店；鄰近的「東廟古著市場」近年一躍成為首爾最具話題性的潮流地標，在時尚巨星G-Dragon的造訪加持下，更成為Z 世代間口耳相傳的挖寶聖地。

結束一天的挖寶行程，推薦入住極具時髦現代感與藝術風情的「Le Méridien Seoul Myeongdong」，從氣派大廳延伸至絕美泳池與私人客房，彷彿走入一場當代藝術展。在這裡，復古與時髦不再是平行線，而是激發旅人穿搭創意、豐富旅行記憶的絕佳養分。

●日本東京・下北澤｜穿梭世界最酷街道尋寶

日本東京向來是亞洲時尚產業重鎮，除了新宿、原宿與澀谷外，「下北澤」正是當今東京最炙手可熱的復古地標。除了匯集獨立音樂與劇場靈魂，更是古著迷的樂園。從經典美式工裝到風靡社群的「甜酷系」選物店，甚至是充滿歐式情懷的古董店，風格百變且充滿藝術氣息。

「MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA」是延續這份悠閒與文藝氣息的夜晚落腳處，旅宿以簡約色彩勾勒清新格調，房內配置的黑膠唱片機與獨立戶外露臺，讓旅人在採購完心儀的古著後，能擁有一段專屬的復古黑膠之夜。

●香港・油尖旺區｜霓虹影下的時空尋寶

香港「油尖旺區」那新舊建築交織、文化底蘊深厚的城市面貌，為復古穿搭提供了渾然天成的舞台。這裡的古著店不走主流的大規模陳列，而是隱藏在城市的角落，等待有心人去發掘。

「香港旺角帝盛酒店」以充滿現代感的建築風格矗立於旺角與大角咀的交界，室內設計則採納了大量鏡面與幾何線條，營造出時髦的空間感。此外，獨家推出「帝盛地道探索」線上指南，讓旅人可以跟隨本地人的腳步，深入地遊覽香港。

●泰國曼谷・洽圖洽區｜穿梭亞洲最大尋寶迷宮

泰國「曼谷」的洽圖洽週末市集不只是「亞洲最大的戶外市集」，其周邊商場更是名副其實的古著大本營。每逢周末，這裡便化身為風格博覽會，從街頭潮流、復古軍裝、西部牛仔風到70年代的花卉洋裝，琳瑯滿目的單品承載著不同時空的故事。