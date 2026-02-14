16大航空春節優惠懶人包！最低55折、飛新加坡單程2,138元起

春節9天連續假期即將展開，各大航空公司也啟動春節晚鳥促銷戰，搶攻過年期間的訂票需求。以下除了16家航空公司春節機票優惠懶人包，易遊網也獨家攜手日本航空、大韓航空、酷航與加拿大航空推出平台限定優惠，主打高CP值與熱門航線一次到位，推薦必搶酷航新加坡機票，單程未稅2,138元起。此外，即日起凡於春節期間全站下單滿6,000元，再贈「2026台日棒球國際交流賽」2月25日軟銀鷹隊VS中信兄弟隊雙人門票，活動採先登記先得，數量有限贈完為止。

長年穩居預訂量冠軍的日本航線，易遊網此次攜手日本航空推出獨家優惠，主打日本全航線下殺85折起。熱門航點如東京來回含稅最低11,390元起、名古屋來回含稅11,359元起。此外，旅遊熱度持續攀升的韓國，春節檔期除有大韓航空獨家現折168元折扣碼，飛釜山來回含稅折後最低免8,500元之外，韓亞航空飛首爾來回未稅6,300元起，4月30日前出發再加贈一件23公斤託運行李。

四季如夏的東南亞，推薦可鎖定中華航空與星宇航空春節檔期的優惠票價。中華航空飛曼谷來回含稅票價7,386元起、飛清邁11,428元起，適合精打細算型旅客先行卡位；同樣為東南亞熱門旅遊地的越南，星宇航空飛胡志明市來回含稅最低6,928元起；若偏好高CP值的海島假期，星宇航空飛峴港來回含稅10,632元起。

針對今年有意規劃長程旅行，歐美航線也有值得入手的優惠票價。易遊網獨家攜手加拿大航空推出限定優惠，飛美國與加拿大航線，雙人出發再折888元；同時，阿聯酋航空也於春節期間針對歐洲、中東、非洲與南美洲航線祭出8折起優惠，部分航線票價最低不到3萬元即可入手，例如飛伊斯坦堡來回含稅24,620元起；飛羅馬來回含稅27,745元起。此外，對於想前往南半球體驗截然不同季節風景的旅客，香港航空飛雪梨、墨爾本來回含稅票價1萬6千多元起。