快訊

華郵CEO大裁員1/3閃辭內幕 老闆貝佐斯擔任什麼角色？

袁惟仁告別式地點曝光！陸元琪才爆遭「婉拒出席」 曾嘆：什麼因果讓我們走成這樣

冬奧／花滑長曲久違完成「四圈跳」！李宇翔感動躺地：感謝不斷給我驚喜

16大航空春節優惠懶人包！最低55折、飛新加坡單程2,138元起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
易遊網獨家攜手酷航祭出限定票價，飛新加坡單程未稅2,138元起。圖/易遊網提供
易遊網獨家攜手酷航祭出限定票價，飛新加坡單程未稅2,138元起。圖/易遊網提供

春節9天連續假期即將展開，各大航空公司也啟動春節晚鳥促銷戰，搶攻過年期間的訂票需求。以下除了16家航空公司春節機票優惠懶人包，易遊網也獨家攜手日本航空、大韓航空、酷航與加拿大航空推出平台限定優惠，主打高CP值與熱門航線一次到位，推薦必搶酷航新加坡機票，單程未稅2,138元起。此外，即日起凡於春節期間全站下單滿6,000元，再贈「2026台日棒球國際交流賽」2月25日軟銀鷹隊VS中信兄弟隊雙人門票，活動採先登記先得，數量有限贈完為止。

長年穩居預訂量冠軍的日本航線，易遊網此次攜手日本航空推出獨家優惠，主打日本全航線下殺85折起。熱門航點如東京來回含稅最低11,390元起、名古屋來回含稅11,359元起。此外，旅遊熱度持續攀升的韓國，春節檔期除有大韓航空獨家現折168元折扣碼，飛釜山來回含稅折後最低免8,500元之外，韓亞航空飛首爾來回未稅6,300元起，4月30日前出發再加贈一件23公斤託運行李。

四季如夏的東南亞，推薦可鎖定中華航空與星宇航空春節檔期的優惠票價。中華航空飛曼谷來回含稅票價7,386元起、飛清邁11,428元起，適合精打細算型旅客先行卡位；同樣為東南亞熱門旅遊地的越南，星宇航空飛胡志明市來回含稅最低6,928元起；若偏好高CP值的海島假期，星宇航空飛峴港來回含稅10,632元起。

針對今年有意規劃長程旅行，歐美航線也有值得入手的優惠票價。易遊網獨家攜手加拿大航空推出限定優惠，飛美國與加拿大航線，雙人出發再折888元；同時，阿聯酋航空也於春節期間針對歐洲、中東、非洲與南美洲航線祭出8折起優惠，部分航線票價最低不到3萬元即可入手，例如飛伊斯坦堡來回含稅24,620元起；飛羅馬來回含稅27,745元起。此外，對於想前往南半球體驗截然不同季節風景的旅客，香港航空飛雪梨、墨爾本來回含稅票價1萬6千多元起。

這波春節檔期促銷票價，出發區間最晚可至11月30日，由於機票價格波動大，建議把握促銷機會搶先購票。易遊網每周三另有「機票狂歡日」，再加碼最高現折800元折扣碼。

韓國釜山今年旅遊熱度急遽攀升，春節檔期依然需求強勁，春節票價與2月中上旬相比，有接近翻倍的明顯漲幅。圖/易遊網提供
韓國釜山今年旅遊熱度急遽攀升，春節檔期依然需求強勁，春節票價與2月中上旬相比，有接近翻倍的明顯漲幅。圖/易遊網提供
欲前往南半球旅行，香港航空雪梨票價最低約1萬6千元，CP值超高。圖/易遊網提供
欲前往南半球旅行，香港航空雪梨票價最低約1萬6千元，CP值超高。圖/易遊網提供
日本受惠於觀光資源豐富與日圓匯率走低，旅遊熱度依然居高不下，東京仍為國人最愛的旅遊目的地。圖/易遊網提供
日本受惠於觀光資源豐富與日圓匯率走低，旅遊熱度依然居高不下，東京仍為國人最愛的旅遊目的地。圖/易遊網提供

春節 航線 票價

延伸閱讀

馬年馬路順暢 春節嘉市14處道路工程年前收整初三初四國道高乘載上路

春節首日、小年夜喜迎好天氣 北舒適南悶熱 外島航班注意濃霧影響

整理包／小心罰錢！把握年前最後還書日 全台春節圖書館休館日期看這裡

新北連碰高手這樣玩！大樂透百萬大紅包一次到手7注 700萬獎金入袋

相關新聞

16大航空春節優惠懶人包！最低55折、飛新加坡單程2,138元起

春節9天連續假期即將展開，各大航空公司也啟動春節晚鳥促銷戰，搶攻過年期間的訂票需求。以下除了16家航空公司春節機票優惠懶...

「亞洲5個復古商圈」出列！首爾東廟市場、台北赤峰街都入選

復古旋風再啟，根據Booking.com公布的旅遊趨勢指出，逛老物選物店、購買古著成為時尚旅人在旅行時與當地文化連結的方...

連鎖鐵板燒哪家人氣最高？全台討論度TOP 10公布 台北排隊名店入榜

懶人包｜約會、聚餐與慶祝美食指南來了！高級連鎖鐵板燒從師傅技法、食材發揮、酒水搭配到空間氛圍都講究到位，吃得精緻，也讓相聚多了值得記住的儀式感與回味。

霍諾德登頂台北101掀話題！101F觀景台成YZ世代、網紅充電療癒必訪景點

Y、Z世代年輕族群從收藏消費轉向療癒體驗，如今無需請假、也不必遠行，在城市高空之上，就能找到一處兼具質感與放鬆的全新場域。

錯視設計再進化 Miu Miu 2026春夏推全新The Tie Vest系列

Miu Miu正式發表2026春夏系列「MIU MIU Signatures：The Tie Vest」，再度以解構手法...

懂吃的人都這樣搭！萊爾富8大「隱藏版神組合」掀網友熱議

別以為超商的鮮食、零時、飲料只能分別單吃，其實懂吃的人，早就把超商當成自己的「生活實驗室」。近年來社群上掀起一波「隱藏版...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。