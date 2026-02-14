霍諾德登頂台北101掀話題！101F觀景台成YZ世代、網紅充電療癒必訪景點

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

美國野外攀岩好手Alex Honnold（艾力克斯霍諾德）今年1月在台北101花費91分鐘完成徒手登頂壯舉，再創人生巔峰，不只引發各界關注，台北101董事長賈永婕也因此聲名大噪，特別於社群熱情開箱101RF Skyline天際線460，邀請旅客一同感受與Alex登頂最近的距離。事後Alex在節目中分享心路歷程，坦言「我個人認為最大的挑戰是保持冷靜，剛開始人多有點緊張，但越爬越高反而越放鬆，風景太不可思議了。」不僅讓網友驚呼「霍諾德的心臟強度根本是外星人」，同時也激勵台灣年輕人堅持自己的目標和夢想。儘管多數人無法、也不能像他一樣徒手攀登，但仍能以更從容的方式登上觀景台，在離Alex登頂最近的樓層，101F蕨蘭秘境觀景台、89F秘境花園觀景台感受城市天際線與高空視野的震撼，在雲端之上用感官體驗屬於自己的高度風景。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》來看「年輕人療癒」網路聲量趨勢，可以發現2024年2月9日至2025年2月8日網路聲量為3,389筆， 2025年2月9日至2026年2月8日網路聲量為5,058筆，相較前一年大幅增加約49%。從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體來看近一年「年輕人療癒」網路熱門關鍵字，其中體驗被提及次數（1,901筆）遠高於消費（1,142筆），相較於過去以角色IP、公仔收藏為主的消費，如今已逐步轉向可親身參與的自然環境等沉浸式體驗。台北101將觀景台從觀光地標轉化為「城市情緒調節場域」，也成為年輕人、網紅充電放鬆的熱門景點。

療癒景點一｜101F蕨蘭秘境觀景台《蕨蘭之美》

台北101邀請國際知名花藝大師、CNFlower西恩創辦人凌宗湧親自操刀，以及獲《國家地理頻道》認證的「植物獵人」、植物專家洪信介擔任策展顧問，共同打造年度特展《蕨蘭之美》。以2026年度趨勢色雲舞白與變革綠為視覺核心，目標展出蝴蝶蘭、萬代蘭、珍稀雙扇蕨等101種植物，搭配窗景藝術構築出一座宛如漂浮於雲端的101F蕨蘭秘境觀景台，塑造出城市之上、獨一無二的雲端療癒感官體驗。

IG網紅Reíína特別提前來到101F蕨蘭秘境觀景台走春，分享雲朵仙境、質感花藝區、被蕨類包圍的窗景座椅是打卡點，也讚嘆「整個空間安靜又療癒」。模特兒Lulu露露表示自己從不一樣的高度開始走春，「坐在大片窗景前，城市天際線在腳下延伸，綠意與光影交錯，真的讓人不自覺放慢呼吸」。

網紅Nora則在IG上直言台北101的最高樓層對她來說很神秘，「這次踏進去，進入了凌宗湧老師打造的高空秘境。今年流行的『雲舞白』與『變革綠』交織在蘭花與蕨類之間，陽光灑進來時，那種療癒感是會讓人屏息的」，最後更推薦大家過年來走走，「台北101一直是大家熟知的地標，自從Alex攀登挑戰後名聲更響亮。既然我們無法在外攀爬，那就在室內好好享受台灣的美吧！」

療癒景點二｜101F蕨蘭秘境觀景台午茶體驗

走完101F蕨蘭秘境觀景台，不妨把療癒延續到味蕾。台北101與台中德式精品冠軍咖啡店kafeD推出限定「101F蕨蘭秘境觀景台午茶體驗」，旅客可以坐在城市至高點，細細品味「金桂愛玉耶加雪菲」與「擂茶巧克力蘭花蛋糕」。當窗外雲海與蘭花、蕨類鋪展眼前，味覺與視覺彼此呼應，將午後時光昇華為一場優雅放鬆的療癒時光。

模特兒Lulu露露在IG上特別推薦，「一邊品味午後甜點、一邊俯瞰台北，這份靜謐體驗只有在101F才感受得到」，Nora則形容，「捧著一杯金桂愛玉耶加雪菲，咖啡與桂花釀的香氣在雲端散開，配上一口像是森林年輪的擂茶巧克力蘭花蛋糕，這份午茶，吃的是一種奢侈的平靜」。

網紅Reíína則透露自己的私心體驗，「坐在101F窗邊被綠意包圍，手上是『金桂愛玉耶加雪菲』，花香與咖啡香交融超清爽，再配一口『擂茶巧克力蘭花蛋糕』，茶香層次很細緻。那一刻看著台北天際線，真的有種按下暫停鍵的平靜感」。

療癒景點三｜89F秘境花園觀景台《雲端夢幻湖仙境》

89F秘境花園觀景台《雲端夢幻湖仙境》以櫻花、蝶影與流動雲霧交織出如詩如畫的沉浸式場景，成為許多IG網紅爭相推薦的療癒景點。網紅Reíína形容，這裡以櫻花、雲霧和蝴蝶打造空靈展區，「重現陽明山夢幻湖的春日氣息」；Nora也分享，踏上89樓彷彿走進陽明山霧氣之中，將夢幻湖的自然意象搬上城市上空；Lulu露露則讚嘆，「以陽明山夢幻湖為靈感，櫻花、蝶舞與霧氣構築出宛如春日童話的空中花園」。

無論是台北101F蕨蘭秘境觀景台《蕨蘭之美》、午茶體驗，還是89F秘境花園觀景台《雲端夢幻湖仙境》，台北101所打造的不只是花藝展覽，更是一場結合高空視野、台灣植物與城市天際線的沉浸式療癒體驗。在不必請假、不必遠行的前提下，跟著自然元素登上440公尺高空，熟悉的風景在腳下展開。療癒不需脫離城市，城市本身，也能成為溫柔承接情緒的存在。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年2月9日至2025年2月8日、2025年2月9日至2026年2月8日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『年輕人療癒』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

