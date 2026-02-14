連鎖鐵板燒哪家人氣最高？全台討論度TOP 10公布 台北排隊名店入榜

在講究生活質感的年代，一頓飯早已不只是填飽肚子，而是一場集結風味、氛圍與儀式感的完整體驗。鐵板燒正是最能體現這種享受的料理形式之一，從餐點呈現到服務細節，處處展現高端餐飲的講究，讓人一試成主顧，也成為許多人犒賞自己、慶祝重要時刻的首選。

主廚站在高溫鐵板前，嚴選當季頂級食材翻煎炙燒，油花在檯面上綻放、香氣瞬間瀰漫；搭配氣派雅致的用餐空間與貼心細膩的服務，讓每一餐都像是一場精心編排的料理演出。視覺、嗅覺與味覺層層堆疊，為每位饕客留下專屬於當下的深刻記憶。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，精選全台平日晚餐最低價位破千的連鎖鐵板燒TOP 10，不論是兩人世界的約會時光，還是親友齊聚的重要場合，都能在鐵板香氣中，用一口入口即化的美味，替回憶留下深刻印記。

No.1 明水然・樂

翻攝FB／明水然・樂-無菜單鐵板燒

翻攝FB／明水然・樂-無菜單鐵板燒

明水然・樂號稱「全球規模最大的無菜單鐵板燒」，以兼具氣勢與細膩度的豪華饗宴，成功征服饕客、一位難求，奪下全台討論度的連鎖鐵板燒冠軍！開業4年多以來堅持不漲價，即便面對原物料價格飆漲的壓力，仍堅守1,600元＋10%的親民套餐價，菜色也從最初的12道進化至14道，體驗層次再升級，也成功提升顧客滿意度，獲得網友不少好評。

菜單由主廚與台灣研發團隊共同設計，包含龍蝦、鮑魚等頂級海陸食材，透過精湛的鐵板技術釋放食材原始鮮味，上桌猶如藝術品，讓人不禁一口接一口。無論位於松菸商圈的低調質感實木大門，或是淡水店能飽覽河景的雅緻座位，明水然・樂將視覺氛圍與味覺享受融合，Google評論平均評分高達約4.8星，吸引觀光客、名人與美食愛好者紛紛造訪。

網友推薦，「龍蝦五吃、日本A5和牛、海鮮類，這裡走精緻路線，龍蝦肉好嫩好好吃，和牛油花很美，肉也好吃」、「龍蝦螯和蛋捲搭配上奶油味濃厚的漢堡皮，吃起來很過癮」、「很棒的用餐體驗，非常適合慶生、約會吃飯、家庭聚餐的好地方」、「食材很新鮮很好吃，大力推薦」、「看到我們有小朋友還特別留意需求，這點讓人覺得很貼心」。

近年來，明水然・樂秉持職人精神，淬鍊料理品質，並以此為根基，持續擴大版圖，不僅在台灣多地展店，更於海外開設多家直營店，陸續進軍日本、香港、新加坡等海外市場，迅速累積國際口碑，成為當地網紅慶生名店之一，成功將台灣鐵板燒文化推向國際舞台。

No.2 阪前鐵板燒

翻攝FB／阪前鉄板焼き

提到「講究款待」，許多人一定會提到王品集團打造的阪前鐵板燒，目前全台共有6間門市。從「板前此刻、精心時刻」的品牌核心出發，鐵板料理藝術融合日式精神，用匠人之心設計一菜一皿，講究平衡與美感，為味蕾帶來層層驚喜。

以百年流傳的日本稻燒技法為靈感，主廚將A5日本黑毛和牛置於稻草香氣中炙燒，讓細緻油花染上一抹溫潤稻香，配上呼應日料「味變」精神的佐料，一口一味轉換風味層次。另將龍蝦身乾煎鎖住鮮味，再以濃郁醬汁提香，龍蝦頭則與蟹膏、信州味噌加上燒酎慢煮，湯頭醇厚帶有酒香，展現日式技藝的精巧。

網友提到，「鮑魚搭配口感很有層次、好吃，龍蝦非常鮮甜」、「菜色精緻且變化多，第二次來訪時甚至覺得比第一次更驚豔」、「無論是裝潢或餐桌上的擺飾都很柔和雅緻，主廚更像是美食魔術師，讓人驚歎」、「這頓飯令人非常滿足，不僅因為食物品質，更因為人員的用心和溫馨的氛圍」。

No.3 夏慕尼新香榭鐵板燒

翻攝官網／夏慕尼

以既摩登又細膩的語言，為饕客打造與眾不同的用餐體驗，夏慕尼跳脫鐵板燒的傳統印象，揉合法式Fine-Dining的優雅時尚，讓每一餐都成為一場結合光影、香氣與口感的完整演出，浪漫而富有層次。

在鐵板高溫炙燒後，主餐煙燻澳洲和牛油花瞬間釋放，搭配蒜片、昆布鹽與紅酒洋蔥，香氣更上一層樓；白蘭地鴨胸皮脆肉嫩、入口層次流轉，成為老饕推薦必吃的菜色。櫻花蝦炒飯粒粒分明、微焦香氣十足，讓人留下深刻印象。

不論是浪漫約會、節慶聚餐或週末大餐，都有許多網友大力推薦夏慕尼，「服務人員貼心周到、環境舒服、餐點美味」、「A5和牛入口即化，櫻桃鴨胸外皮煎得金黃酥脆、肉質鮮嫩，龍蝦鮮甜彈嫩、清爽不膩口」、「吃了很多年，仍然找不到比這裡好吃的鴨胸」、「餐點調味細膩，從麵包、醬料、湯品、前菜、主餐到甜點與飲品，每道都能感受製作的用心與水準」。

No.4 初魚鐵板料亭

初魚，是鐵板燒愛好者心中不可錯過的一站！2015年從台北市大安區泰順街的小店起家，母公司豊漁餐飲集團發展出7個不同的餐飲品牌，全台擁有超過40間分店的日式料理集團。旗下無菜單料理分為「初魚鮨」與「初魚鐵板料亭」，皆是全預約制板前料理，堅持使用日本空運來台的食材；前者專注壽司職人精神，後者則以鐵板帶來獨特饗宴。其中，初魚鐵板料亭於2024年底進駐台北101，象徵品牌邁向新里程碑。

到訪過初魚鐵板料亭的網友提到，「口味細緻卻不浮誇，吃得出層次」、「本次菜單最喜歡煎白子跟搭配的茄子醬、松露鹽」、「服務都很好，餐點CP值很高，每道菜都擺盤極美且新鮮美味，尤其是獨特醬汁和恰如其分的火候」、「5分熟的和牛肋眼油脂豐厚、入口即化」。

No.5 食光宴鐵板料理

食光宴是南台灣饕客口耳相傳的必訪美味，每一季都會更換菜單，目前擁有三間分店：台南善化的「善化本心宴」、中西區的「大福願景宴」及高雄楠梓的「楠梓藏心宴」。

品牌最初的起點-善化本心宴，沒有華麗招牌，只有「與重要的人好好吃一頓飯」的初衷；大福願景宴僅有13席，以有限的空間創造無限的美味可能；楠梓藏心宴則藏身惠心街上，設有18席座位，一旁有專屬停車場。

網友評價表示，「食材很新鮮，入口後可以嚐到原味，很喜歡」、「第一道漢堡、湯品胡椒豬肚及甜點松露麻糬鳳梨酥，個人非常喜歡」、「如果可以提供熱飲的選擇會更加分」、「很棒的用餐環境！每季都來報到的好餐廳」。

No.6 樂葵法式鐵板燒

翻攝FB／樂葵法式鐵板燒

樂葵法式鐵板燒是新天地集團旗下的鐵板料理品牌，在台北、新竹、台中、高雄都有分店，採官網預約制。主廚精心設計季節性套餐菜單，將法式巧思融入鐵板烹調，以1,650元＋10%的價格，讓饕客一次品味完整節奏。

餐廳空間明亮開闊，柔和燈光營造出舒適、帶有法式優雅的氛圍，讓人能放慢步調，專注於體驗食材的鮮甜與鐵板炙燒的香氣。蟹肉湯濃郁順口、比目魚外酥內嫩，龍蝦、日本A5和牛、伊比利豬肋條美味無雙，口感平衡又討喜。食客表示，「整體來說相當不錯，上菜節奏明快，一個餐期大約吃90分鐘，很剛好」、「沒有過多炫技及添加物，吃得到食材原始風味與新鮮」、「飛魚卵炒飯香氣十足，而且份量可以加碼」。

No.7 潼精緻鐵板料理

翻攝FB／潼鐵板燒 新生店

潼精緻鐵板料理於雙北擁有三間分店，從前菜開始滿滿高級感，松葉蟹法式長棍麵包凸顯蟹肉清甜；松露蘑菇濃湯以細緻口感呈現濃郁香氣；紅條石斑、南非活鮑魚及龍蝦散發甘甜，鮮美滿溢的鮮味吸引許多饕客到訪。

其中，故宮店提供寬敞空間，貼心設置大電視與伴唱設備，適合商務宴請、生日聚會或大型活動。用餐過程不只味覺滿足也帶來歡樂互動，將聚餐氣氛推向高潮，獲得網友評價，「一級棒，下次一定會再來」、「澳洲M9和牛、乾煎龍蝦、干貝和蘑菇濃湯都很好吃，清蒸龍蝦肉質會比較鬆，建議吃乾煎的，肉質很紮實和鮮甜」、「CP值非常高！食材新鮮，服務也好」、「寬敞、座位數多，還可包場唱KTV，很適合親友聚餐歡唱」。

No.8 Will's Teppanyaki

創立於2020年的Will's Teppanyaki，目前於敦北與民權設有兩家門店，透過主廚與鐵板師傅的創意巧手，將當季鮮貨轉化為層次分明的頂級風味，讓饕客每一次造訪，都能感受不斷更新的驚喜。

邁入2025年12月五週年之際，不改初心，堅持把台味文化搬上鐵板燒舞台。只見台灣街頭熟悉的棺材板、鼎邊趖、蝦仁飯等庶民小吃，經過技法重構後，成為3款不同價位的套餐。從過往的華麗堆疊轉向俐落、純粹、直指核心，讓食材本身說話，並攜手世界冠軍侍酒師規劃餐酒搭配，完整呈現「風味純化」哲學。

網友評論提到，「食材新鮮、創意亮眼、環境舒適、服務自然」、「鴨肝蒜香炒飯很有特色而且很好吃」、「主廚Will參加了Netflix節目《星廚之戰》後，訂位難度直接飆升到根本訂不到的傳說等級」。

No.9 莫登铁板燒

翻攝官網／莫登铁板燒

莫登在台中北屯與高雄左營各設有一家分店，餐廳設計典雅，光影與擺設巧妙融合藝術感；秉持「專注當下、細火慢煎」的理念，將料理視為一場與饕客共享的味覺旅程，從食材挑選、火候掌控到調味收尾皆充滿細節。

多位網友不約而同提及「西瓜綿海鮮湯」與「南非活鮑魚佐甜椒咖哩醬」，前者鮮甜甘醇、清爽不油膩；後者以厚實鮑魚為主角，口感Q彈，搭配濃郁咖哩迸出新奇滋味。相比其他品牌大多提供炒飯，有部落客表示，自己前往用餐時是吃到青醬小卷燉飯，「濃郁青醬帶出粒粒分明的燉飯口感」，也十分美味。其他網友則說，「澳洲龍蝦肉質緊實鮮甜，搭配櫻花蝦奶醬讓層次更加鮮明」、「櫻桃鴨胸煎至金黃微酥，香氣飽滿」。

No.10 隱覓鐵板燒

翻攝FB／隱·覓 鉄板燒 Chef’s Table

隱覓鐵板燒擁有中壢慈惠與中壢元化兩間店，為預約制無菜單料理，打造高質感鐵板用餐體驗。套餐依牛肉等級分為兩款選擇：1,180元主餐選用紐西蘭菲力，1,580元則升級為A5和牛（皆需另加10%服務費）。料理不僅著墨於主餐表現，配菜與小點同樣展現巧思。干貝蒸蛋口感滑嫩細緻，灑上烏魚子粉後更襯出層層海味；XO醬炒飯粒粒分明、香氣飽滿，保留鐵板特有的微焦鍋氣，為整體餐序收尾，節奏俐落而迷人。

Google網友評論，「價格佛心之外，食材及料理手法都很讚」、「感受到師傅的用心，每道料理都很認真說明與烹調」、「堆疊味道層次、鮮豔的擺盤，食材新鮮美味」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月19日至2026年1月18日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

高CP值無菜單鐵板燒TOP 10！全台人氣名店一次看 儀式感與美味度兼具

學生、小資族最愛自助吧！十大高CP值連鎖個人火鍋 大胃王不怕吃不飽

台灣人到底多愛迴轉壽司？10大原因帶你了解 好吃、好玩、好入手全都剛剛好

十大西式約會鐵板燒怎麼挑？最熱門餐廳整理 聖誕跨年聚餐首選

台灣人最愛牛排TOP 10！菲力、肋眼、紐約客大PK 你最愛哪一種？