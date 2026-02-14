錯視設計再進化 Miu Miu 2026春夏推全新The Tie Vest系列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
背心在搭配上西裝長褲與腰帶後，更以肩線輪廓同時展現自信與嫵媚。圖／翻攝自Miu Miu官方網站
背心在搭配上西裝長褲與腰帶後，更以肩線輪廓同時展現自信與嫵媚。圖／翻攝自Miu Miu官方網站

Miu Miu正式發表2026春夏系列「MIU MIU Signatures：The Tie Vest」，再度以解構手法為日常衣櫥添增趣味選品，讓背心這看似熟悉的單品被抽離既有位置，重新建構成一款兼具趣味與裝飾性的Miu Miu風春夏新品。

本系列由攝影師Sam Penn掌鏡，邀請實驗音樂雙人組NEW YORK成員Coumba Samba與Gretchen Lawrence入鏡；影像透過她們的肢體語言呼應了Miu Miu的混搭精神，展現服裝與個體之間的流動；背心的造型陸續借鑑了蠟面麂皮外套的前口袋與下擺羅紋、開襟羊毛衫的柔軟書卷氣息，甚至延伸至傳統角扣領牛津襯衫的結構。左右兩側與下擺以減法鏤空處理，繫帶設計取而代之，蝴蝶結可隨意成形。

這些以棉質府綢、針織、麂皮為主材質的背心將可外搭於襯衫、T恤、毛衣或洋裝，修飾並收斂輪廓，也能穿在外套或大衣內側，改變整體比例與份量。讓原本較為陽剛氣息、從軍裝中脫胎換骨而來的單品進入了女性衣櫥，亦展現Miu Miu對結構、層次的巧妙品味拿捏；像是在2026春夏走秀時，這些背心的內側大量疊加了緞面絲巾，從領口到腰間、呈現華麗的裝飾性。

而在Miu Miu官方網站上的單品也更新了模特兒的正面與背面造型，在搭配上西裝長褲與腰帶後，更以肩線輪廓同時展現了自信與嫵媚，打破性別制式的二元思維；台灣預計將引進包含羊絨針織背心酒紅色款、蠟面麂皮背心、開襟羊絨背心黑色與灰色款，訂價約自46,500元至13萬5,000元不等，可洽全台Miu Miu專門店詢問。

Miu Miu 2026春夏新款The Tie Vest系列襯衫背心，價格店洽。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2026春夏新款The Tie Vest系列襯衫背心，價格店洽。圖／Miu Miu提供
韓國女團i-dle成員之一的Minnie先前曾現身香港Miu Miu活動，以兩款該系列背心混搭，呈現甜美率性風格。圖／翻攝自IG@min.nicha
韓國女團i-dle成員之一的Minnie先前曾現身香港Miu Miu活動，以兩款該系列背心混搭，呈現甜美率性風格。圖／翻攝自IG@min.nicha
Miu Miu的The Tie Vest背心將成為2026春夏衣櫥中最酷、最戲劇性的風格單品。圖／Miu Miu提供
Miu Miu的The Tie Vest背心將成為2026春夏衣櫥中最酷、最戲劇性的風格單品。圖／Miu Miu提供
背心內側兩端的繫帶、可自由成結，俏皮輕快。圖／Miu Miu提供
背心內側兩端的繫帶、可自由成結，俏皮輕快。圖／Miu Miu提供
以棉質府綢、針織、麂皮為主材質的背心將可外搭於襯衫、T恤或洋裝，也能穿在外套或大衣內側，改變整體比例與份量感。圖／Miu Miu提供
以棉質府綢、針織、麂皮為主材質的背心將可外搭於襯衫、T恤或洋裝，也能穿在外套或大衣內側，改變整體比例與份量感。圖／Miu Miu提供

