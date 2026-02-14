錯視設計再進化 Miu Miu 2026春夏推全新The Tie Vest系列

Miu Miu正式發表2026春夏系列「MIU MIU Signatures：The Tie Vest」，再度以解構手法為日常衣櫥添增趣味選品，讓背心這看似熟悉的單品被抽離既有位置，重新建構成一款兼具趣味與裝飾性的Miu Miu風春夏新品。

本系列由攝影師Sam Penn掌鏡，邀請實驗音樂雙人組NEW YORK成員Coumba Samba與Gretchen Lawrence入鏡；影像透過她們的肢體語言呼應了Miu Miu的混搭精神，展現服裝與個體之間的流動；背心的造型陸續借鑑了蠟面麂皮外套的前口袋與下擺羅紋、開襟羊毛衫的柔軟書卷氣息，甚至延伸至傳統角扣領牛津襯衫的結構。左右兩側與下擺以減法鏤空處理，繫帶設計取而代之，蝴蝶結可隨意成形。

這些以棉質府綢、針織、麂皮為主材質的背心將可外搭於襯衫、T恤、毛衣或洋裝，修飾並收斂輪廓，也能穿在外套或大衣內側，改變整體比例與份量。讓原本較為陽剛氣息、從軍裝中脫胎換骨而來的單品進入了女性衣櫥，亦展現Miu Miu對結構、層次的巧妙品味拿捏；像是在2026春夏走秀時，這些背心的內側大量疊加了緞面絲巾，從領口到腰間、呈現華麗的裝飾性。