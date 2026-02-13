懂吃的人都這樣搭！萊爾富8大「隱藏版神組合」掀網友熱議

快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富「隱藏版神組合」：麻辣鴨血豆腐煲＋王子麵。圖／萊爾富提供
別以為超商的鮮食、零時、飲料只能分別單吃，其實懂吃的人，早就把超商當成自己的「生活實驗室」。近年來社群上掀起一波「隱藏版吃法」討論，其中萊爾富被網友點名是「什麼都買得到、怎麼搭都對」的代表，從微波熟食、零食到飲品，只要一點創意，吃出超乎預期的美味與CP值。

萊爾富特別整理網友熱議的8款隱藏版神組合，不論是深夜宵夜、上班族的快速一餐，或是下班後的小小儀式感，都能一次滿足。

●麻辣鴨血豆腐煲＋王子麵

嗜辣的饕客公認最不會出錯的麻辣鍋經典組合，在萊爾富也能一鍵微波完成。麻辣鴨血豆腐煲本身湯頭香麻帶勁，加入王子麵後，麵條完整吸附湯汁，口感與風味層次更上一階。網友直呼「超商也能吃到完整麻辣鍋靈魂組合」，最能當作加班後的慰勞宵夜或深夜解饞的美味組合。

●香菇瘦肉粥＋可樂果

熱騰騰的粥品向來是許多人冬日早餐的首選，但真正的靈魂，其實藏在配料裡。將香菇瘦肉粥撒上可樂果，讓熱粥的溫潤增添口感層次，鹹香與脆感交錯，讓熱粥不再單調。網友形容「就像在吃油條配粥」，簡單的搭配，卻讓人忍不住一口接一口。

●鹹奶油玉米杯＋鮪魚罐頭

夜市人氣的玉米杯是許多人喜愛的小吃，在萊爾富也能快速重現。鹹奶油玉米杯拌入鮪魚罐頭，多了蛋白質的飽足感；除了單吃，還能再搭吐司、起司或蛋料理，一道懶人料理直接上桌。

●虎留香川味酸辣粉＋無加糖豆漿

將無加糖豆漿加入川味酸辣粉中，豆漿的溫潤質地中和了原本強烈的酸辣感，湯頭變得更加濃郁滑順。許多網友形容「喝起來有點像麻辣豚骨湯底」，不只是喜愛重口味民眾必試的料理，因為在保留香辣層次的同時，整體口感更溫和順口，不少平時只敢點小辣的民眾也能輕鬆接受。

●中華豆腐＋多力多滋（皮蛋口味）

看似最難搭的一組，卻意外成為話題王。滑嫩的中華豆腐搭配皮蛋口味多力多滋，壓碎後鋪在豆腐上，再加點花生粉與香菜，瞬間有種在吃創意涼拌皮蛋豆腐的錯覺。酥、嫩、鹹香一次到位，網友稱「這根本是超商版創意料理」。

●北斗Q肉圓＋雞胸肉

Q彈外皮與鹹香內餡的北斗Q肉圓，一直是萊爾富的熱銷商品，搭配雞胸肉一起享用，更是意外對味。這樣的隱藏吃法不只份量升級，蛋白質也同步補齊。網友分享「一邊滿足小吃慾望，一邊補充蛋白質」，成為外食族的新選擇。

●大杯特濃美式＋日本檸檬風味碳酸飲料—西西里咖啡

在萊爾富就能調出夏日首選「西西里咖啡」，將檸檬風味碳酸飲料加入特濃美式，咖啡的風味與檸檬的清爽酸香交織，氣泡感讓整體風味更顯輕盈，特別適合當作午後或工作間隙的提神飲品，也是不少咖啡控推薦的清爽系特調。

●果C果昔＋布丁

果C果昔「莓完莓了」口味草莓果香濃郁，加入布丁後，多了滑順奶香與甜感層次，攪拌後整體口感更加綿密，喝起來就像現做的草莓系列手搖飲。網友形容「甜度剛剛好、口感很療癒」，是下班後犒賞自己的小確幸組合。

萊爾富「隱藏版神組合」：果C果昔＋布丁。圖／萊爾富提供
萊爾富「隱藏版神組合」：大杯特濃美式＋日本檸檬風味碳酸飲料—西西里咖啡。圖／萊爾富提供
萊爾富「隱藏版神組合」：鹹奶油玉米杯＋鮪魚罐頭。圖／萊爾富提供
萊爾富「隱藏版神組合」：中華豆腐＋多力多滋（皮蛋口味）。圖／萊爾富提供
萊爾富「隱藏版神組合」：虎留香川味酸辣粉＋無加糖豆漿。圖／萊爾富提供
萊爾富「隱藏版神組合」：北斗Q肉圓＋雞胸肉。圖／萊爾富提供
萊爾富「隱藏版神組合」：香菇瘦肉粥＋可樂果。圖／萊爾富提供
