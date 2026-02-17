翻新觀光體驗／深度旅遊 高CP值才是王道

2026年旅遊市場已進入「質變期」。旅客不再追求走馬看花，而是轉向追求高 CP值（高含金量）的深度體驗。此外，河輪旅遊方興未艾，以往提著行李趕飛機的長程旅行，現在可以更優雅、浪漫。旅遊業者挖空心思設計每一個行程、體貼旅客每一個想望，就是為了共同理解「旅行真正的價值」。

市場版圖：從短程復甦轉向中長程爆發

雄獅（2731）指出，從銷售結構觀察，2025年國人旅遊成長幅度最高的三大線別分別為長程線、日本與韓國，其中長程線的美洲、大洋洲及亞非市場，年成長幅度皆達三成以上，顯示疫後國際旅遊復甦動能已由短程擴散至中長程市場。

台灣旅客的旅遊偏好正從過往「多國、多點、走馬看花」，轉向「長天數、慢旅行、深主題」，旅客重視在地文化、生活體驗與主題式內容，帶動長天數慢旅成為主流。這樣的結構轉變，使美洲、大洋洲、日本與韓國等具備深度行程條件的市場持續受惠。

展望2026年，歐洲線成長動能最為明確，隨著國籍航空與中東航司持續增班，並開出米蘭、慕尼黑、布拉格等航點，票價結構與航線選擇更具彈性，有助於團體與自由行需求同步放大；美洲線則受惠北美航點布局成熟，帶動美西國家公園、阿拉斯加郵輪與中南美主題團等高單價、長天數產品成長。

超凡體驗：住得好、吃得精、玩得深

隨著歐洲市場的興起，全新旅遊方式再度成為新年度最吸睛商品，鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，河輪旅遊是一種精緻又慢節奏的旅遊方式，由於船體較小，航行平穩，幾乎沒有暈船風險，也可以直達景點附近，下船即旅遊，節省交通時間。

河輪對於想到歐洲玩很多城市，又不想頻繁打包行李換飯店的遊客來說更感舒適自在，尤其有些遊客已走遍天下，若是搭乘河輪再訪喜歡的城市，應能感受到另一番風情。

針對高端旅遊行程的部分，雄獅指出，高端旅遊主打頂級住宿、專屬體驗與私房路線，從義大利的米其林饗宴與松露狩獵、南法的精品飯店與酒莊品飲，到摩洛哥的皇宮級旅宿與撒哈拉星空饗宴，透過細節堆疊與節奏設計，為精緻旅遊族群打造真正「住得好、吃得精、玩得深」旅程。

核心價值：告別平庸，擁抱「三刪五越」

五福旅遊發言人錢緯銘也表示，2026 年的旅遊市場已進入質變期，旅客的需求從「量」的滿足轉向「質」的昇華。他將這場變革總結為「三刪五越」。

其中，「三刪」，旅客正有意識地進行「行程排毒」，刪除過往被動且制式的體驗，包括刪除擁擠、刪除商業感以及刪除既定框架。錢緯銘說，國人會刻意避開受「過度旅遊」所苦的熱門地標，將目光轉向更具探索空間的秘境與二線城市。也會捨棄千篇一律的連鎖百貨與高度商業化的商圈，改為尋找在地職人的手作溫度，體驗真實的庶民生活感。當然也不再接受被動安排，轉而追求對行程的高度主導權與參與感。

至於「五越」則是擁抱核心價值的自我實現。「五越」代表著五個關鍵字：分眾、主題、挑戰、個人、自我。分眾旅遊已從邊緣走向核心，旅行不再是隨波逐流，而是基於明確的「個人意圖」出發。

值得注意的是，旅遊業者一致認為2026旅行，高CP值才是王道。

雄獅表示，整體來看，產品布局以「節慶話題、體驗升級、深度串聯」為主軸。例如國旅透過各地的大型節慶與慢活行程，帶動連假與歲末出遊；短線強化高規格住宿與市場少見體驗，拉高CP值與差異性；長線則以雙國進出與經典城市組合，兼顧自然、人文與價格優勢，回應旅客對高含金量旅程的期待。

錢緯銘則指出，近期受韓元兌美元匯率波動，加上韓國境內通膨與國際原物料成本推升，導致當地的餐飲、交通及民生必需品價格顯著上漲，赴韓旅遊的物價有感升高。而日本雖然匯率仍維持相對低位，但受限於人力成本與強勁需求，整體團費下修不多，此時東南亞地區脫穎而出，成為2026年預算與品質兼具的首選。