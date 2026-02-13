東京三星SÉZANNE主廚突離任！Daniel將交棒 新廚四月走馬上任

東京高端餐飲界傳來重磅消息！位於東京丸之內四季酒店、擁有米其林三星榮銜的法式餐廳「SÉZANNE」的靈魂人物——英籍行政主廚Daniel Calvert ，宣布將於3月31日正式離任。這項人事變動不僅象徵著「SÉZANNE」 一個時代的終結，也引發了全球美食家對這位傳奇主廚下一步動向的高度好奇。

Daniel Calvert自2021年7月帶領 「SÉZANNE」 開幕以來，創造了如直升機般的竄升神話——開業僅半年即摘下一星，隨後年年晉升，並在2024、2025年蟬聯米其林三星。不僅如此，「SÉZANNE」 更在2024年奪得「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」榜首，並在2025年名列「世界50最佳餐廳（The World's 50 Best Restaurants）」第七。Daniel 以其精準、理性的烹飪哲學，將法式正統工藝與日本時令食材完美結合，成功讓「SÉZANNE」成為全球最難預約的夢幻食府之一。

對於此次離任的原因，四季酒店官方並未透露具體細節，僅表示Daniel將「邁向人生的下一個篇章」。Daniel本人在交棒之際展現了十足的提攜之情，他親自欽點了接任人選——曾在新加坡創辦星級餐廳「Poise」的英籍主廚Stephen Lancaster。Stephen 將於4月1日正式接掌「SÉZANNE」與丸之內四季酒店的餐飲營運。Daniel對這位繼任者充滿信心，認為其「精確且克制」的烹飪風格能延續「SÉZANNE」的核心精神，帶領團隊攀越新的高度。