東京三星SÉZANNE主廚突離任！Daniel將交棒 新廚四月走馬上任

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「SÉZANNE」餐廳創始名廚Daniel Calvert。圖／摘自IG（@sezannetokyo）
「SÉZANNE」餐廳創始名廚Daniel Calvert。圖／摘自IG（@sezannetokyo）

東京高端餐飲界傳來重磅消息！位於東京丸之內四季酒店、擁有米其林三星榮銜的法式餐廳「SÉZANNE」的靈魂人物——英籍行政主廚Daniel Calvert ，宣布將於3月31日正式離任。這項人事變動不僅象徵著「SÉZANNE」 一個時代的終結，也引發了全球美食家對這位傳奇主廚下一步動向的高度好奇。

Daniel Calvert自2021年7月帶領 「SÉZANNE」 開幕以來，創造了如直升機般的竄升神話——開業僅半年即摘下一星，隨後年年晉升，並在2024、2025年蟬聯米其林三星。不僅如此，「SÉZANNE」 更在2024年奪得「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」榜首，並在2025年名列「世界50最佳餐廳（The World's 50 Best Restaurants）」第七。Daniel 以其精準、理性的烹飪哲學，將法式正統工藝與日本時令食材完美結合，成功讓「SÉZANNE」成為全球最難預約的夢幻食府之一。

對於此次離任的原因，四季酒店官方並未透露具體細節，僅表示Daniel將「邁向人生的下一個篇章」。Daniel本人在交棒之際展現了十足的提攜之情，他親自欽點了接任人選——曾在新加坡創辦星級餐廳「Poise」的英籍主廚Stephen Lancaster。Stephen 將於4月1日正式接掌「SÉZANNE」與丸之內四季酒店的餐飲營運。Daniel對這位繼任者充滿信心，認為其「精確且克制」的烹飪風格能延續「SÉZANNE」的核心精神，帶領團隊攀越新的高度。

目前Daniel Calvert 的下一步計畫尚未公開，但外界推測這位年僅 40歲、正值巔峰的三星主廚，極有可能在全球其他美食之都展開全新的餐飲計畫，持續影響世界精緻餐飲版圖。

即將於4月1日接任東京丸之內四季酒店「SÉZANNE」餐廳行政主廚的Stephen Lancaster。圖／摘自IG（@sezannetokyo）
即將於4月1日接任東京丸之內四季酒店「SÉZANNE」餐廳行政主廚的Stephen Lancaster。圖／摘自IG（@sezannetokyo）
里爾產熟成米莫萊特起司，搭配烏魚子與長野縣蜂蜜。圖／摘自IG（@sezannetokyo）
里爾產熟成米莫萊特起司，搭配烏魚子與長野縣蜂蜜。圖／摘自IG（@sezannetokyo）
「SÉZANNE」位於東京丸之內四季酒店7樓。圖／摘自東京丸之內四季酒店官網
「SÉZANNE」位於東京丸之內四季酒店7樓。圖／摘自東京丸之內四季酒店官網

餐廳 酒店 美食

