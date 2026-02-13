台灣手扒雞始祖「香雞城」即將回歸？官方突發文：再給我們一次機會

台灣手扒雞創始品牌「香雞城」又要回歸了？稍早，香雞城官方粉絲團突然發文，只見文案寫著「雞粉們願意再給我們一次機會嗎？」，同時附上一張門市裝潢照片，立刻引發網友熱烈討論，大家紛紛留言問道「在哪裡？」、「可以透露在哪個城市嗎？」，還有粉絲直指「西門町」，雖然小編沒正面回答，但卻回覆「您是google地圖冠軍嗎？」，似乎回歸有譜。

創立於1984年的「香雞城」，是許多台灣6、7年級生吃烤雞的兒時回憶，大家戴著塑膠手套，享受手撕土雞肉的樂趣。品牌全盛時期，全台有超過百家門市，但隨著連鎖速食進軍台灣，市場競爭日漸激烈，最終直營店全數結束營業，僅留下宜蘭加盟店。

不過在2016年時，由第三代主導的「新時代香雞城」曾在新北市八里回歸，開幕時，一度大排長龍，但後來又遭遇新冠疫情，外食市場遭遇重大打擊，最後一家門市「新莊龍安店」於2021年6月8日歇業。

這幾年品牌轉往線上販售，如今又傳出將開出實體店，讓饕客相當期待，根據業者表官方FB的公告，將朝「超小型純外帶店」方向規劃，此外，地點將選在精華商圈以及僅專注販售手扒雞跟4樣點心，至於後續消息只能先靜待品牌公告。