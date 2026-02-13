快訊

圖／有你共創數位、南紡購物中心提供
圖／有你共創數位、南紡購物中心提供

貓奴們注意！今年春節南紡購物中心有貓仔執業啦！即日起至2月24日於A2館1F挑空區，舉辦《貓小姐Ms.Cat 台灣貓日子 貓仔執業中》特展，全面免費入場！粉絲最愛的繪本經典場景重現，貓粉們趕快來探班找貓仔們拍照賣萌！

有你共創數位旗下創作者「貓小姐Ms.Cat」，出版過多本以貓為主題的圖文繪本，其中充滿懷舊復古情懷的《台灣貓日子》，深受海內外眾多粉絲及愛貓人士喜愛。

圖／有你共創數位、南紡購物中心提供
圖／有你共創數位、南紡購物中心提供

今年春節，南紡購物中心特別打造期間限定《貓小姐Ms.Cat台灣貓日子 貓仔執業中》特展，重現《台灣貓日子》繪本裡的經典場景，讓粉絲可以身歷其中與可愛貓角色打卡合照。

圖／有你共創數位、南紡購物中心提供
圖／有你共創數位、南紡購物中心提供

首先映入眼簾的是復古味十足的「春花電髮院」，跟著貓仔們一起排排坐「ㄙㄟ ㄉㄡ」新髮型，接著再讓「鐵板神貓」算命看手相，還可以對應牆上的貓面相圖，看看自己的貓主子是吃貨還是懶惰。一旁還有「喵喵叫國術館」的貓仔師們等著幫人客來喬骨敷藥，最後跟著加入貓仔們「瘋喵祖」的行程，一起放鞭炮來個年味濃厚的大合照吧。

圖／有你共創數位、南紡購物中心提供
圖／有你共創數位、南紡購物中心提供

《貓小姐MsCat 台灣貓日子 貓仔執業中》特展

時間：2026年2月10日（二）~ 2月24日（二）

地點：南紡購物中心 A2館1F挑空區

（台南市東區中華東路一段366號）

購物 粉絲 春節

南紡購物中心春節都是貓！貓小姐Ms.Cat台灣貓日子貓仔執業中 貓奴們趕快來探班！

