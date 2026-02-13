快設好行事曆！2月22日當天跑10K 貳樓指定早午餐免費吃

早午餐知名品牌「貳樓餐廳」為了幫助大家保持運動習慣、吃得更好，從2月開始推出10K挑戰活動。即日起至3月底平日期間，至貳樓出示當日10K跑步紀錄，配速低於7分，滿足低消即贈送一份「綠超人藜麥佛陀碗」。2月22日當天更加碼推出只要出示當日10K跑步紀錄，配速低於7分且路線圖內有包含「2」的圖案，滿足低消即贈送指定早午餐一份。

「Run 10k Eat Better 貳樓10K跑者挑戰」活動限平日，國定假日不適用。在2月22日所舉行的「222貳樓日跑者限定加碼活動」當中，參與者需出示當日跑步App或運動手錶跑步路線紀錄，畫面中可清楚辨識包含數字「2」之路線圖案，並同時完成10K且平均配速低於07:00/km。

兌換品項可自三款早午餐餐點——「橙香法式丹麥Sunny舒肥雞」、「橙香法式丹麥蕈菇水波洋芋」、「班尼蛋奶油炒菇經典火腿」中任選乙份，餐點依門市實際供應為準，每日數量有限，恕不另行公告。每人限兌換乙次，且贈送餐點需另計10%服務費。貳樓保有活動最終解釋、調整及終止之權利。

除推出跑步挑戰優惠，於年初將總部遷移至北士科的貳樓餐飲集團，也從集團總部落實運動生活風格，今年尾牙大方贈送所有員工每人一雙跑鞋，將每週五下午設定為「同仁運動日」、安排專業師資規劃跑步、瑜伽、籃球…等多種主題運動訓練，讓同仁放下手邊工作、正大光明帶薪運動，希望藉此養成大家運動的習慣。

為了創造持續運動的動力，貳樓更提供多項內部獎勵，三月起只要每個月累積固定跑量，就可獲得電影票、賽事報名費補助、貳樓海外跑團活動參加等福利，其中最大獎項更規劃紐約、雪梨、東京來回機票與住宿，鼓勵員工挑戰自己、跑向世界七大馬。