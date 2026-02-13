盲飲爭鋒!蘇格登16年深焙工藝勇奪雙料榮耀 帝亞吉歐3強聯手橫掃大獎

由「WSD酒訊雜誌」主辦、被譽為年度最具參考價值的威士忌評鑑「2026 TW.WA威士忌大賞」日前揭曉得獎名單。這場結合專業品酩與消費者購酒喜好的指標性賽事，以盲飲評鑑制度選出「年度十大威士忌」，並從性價比、品牌知名度與取得便利性等實務指標中精選出年度傑作。全球烈酒龍頭帝亞吉歐（Diageo）在此次競賽中表現亮眼，旗下包含蘇格登、慕赫與Johnnie Walker在內的三款威士忌皆斬獲殊榮，成為市場矚目焦點 。

在競爭激烈的單一麥芽威士忌組別中，蘇格登深焙16年展現了王者氣勢。這款啟發自東方製茶焙火工藝的作品，由首席調酒師Craig Wilson操刀，透過慢火炙烤歐洲橡木桶188秒的獨特技術，將焙茶的回甘底蘊完美融入威士忌中。自2025年上市以來，該酒款便深獲台灣消費者青睞，今年更在TW.WA賽事中首度奪魁，不僅拿下「專家評鑑金牌」，更強勢入選「年度十大威士忌」，印證其極致醇順的風味確實符合台灣酩家的味蕾 。

除了蘇格登的亮眼表現，擁有傳奇2.81蒸餾工藝的慕赫（Mortlach）亦展現其深厚底蘊。慕赫16年單一麥芽威士忌憑藉100%雪莉桶熟成，帶來層次鮮明的肉脂風味與堅果甜香，成功獲得「專家評鑑銅牌」。而專為台灣量身打造、蘊含優雅蘭香的Johnnie Walker XR23年調和威士忌，則在高年份組別中突圍，同樣摘下「專家評鑑銅牌」。這三款酒品在各自分組中展現卓越實力，不僅提升了品牌口碑，也為2026年的威士忌愛好者提供最權威的選購指南 。