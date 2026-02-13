聽新聞
0:00 / 0:00
熄燈7個月又「復活」！台北鰻魚飯名店「肥前屋」突預告：3月再見面
去年才傳出名店「肥前屋」歇業消息，網友哀嘆「來不及告別」之際，現有民眾發現店口掛上紅布條，寫著「肥前屋肥來了！3月與大家重新見面。」為粉絲捎來年前最好的新年禮物。
位於台北市條通商圈的肥前屋，曾被譽為「台北四大鰻魚飯」，已有近50年歷史，是許多老台北人的共同味覺記憶。去年6月底肥前屋無預警歇業，吸引不少媒體報導，也讓網友感到不捨，社群同時湧現大批留言表示「毫無預警」，「學生時期的回憶」，「這麼突然真的來不及道別」，「以後該去哪裡吃鰻魚飯」。據當時媒體報導，原因是老闆年事已高，決定退休。
熄燈7個月後，有民眾發現，原址正在裝潢，店門口掛上紅布條，公告3月再見。
肥前屋主打鰻魚飯料理，新鮮鰻魚現場炙燒，滋味鮮美、價格合理，曾與劍持屋、京都屋、濱松屋並列為「台北四大鰻魚飯」。據了解，目前京都屋於2019年宣布歇業，濱松屋在2024年一度停業，但換了老闆後重新出發，劍持屋則仍在營業中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。