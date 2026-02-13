熄燈7個月又「復活」！台北鰻魚飯名店「肥前屋」突預告：3月再見面

去年才傳出名店「肥前屋」歇業消息，網友哀嘆「來不及告別」之際，現有民眾發現店口掛上紅布條，寫著「肥前屋肥來了！3月與大家重新見面。」為粉絲捎來年前最好的新年禮物。

位於台北市條通商圈的肥前屋，曾被譽為「台北四大鰻魚飯」，已有近50年歷史，是許多老台北人的共同味覺記憶。去年6月底肥前屋無預警歇業，吸引不少媒體報導，也讓網友感到不捨，社群同時湧現大批留言表示「毫無預警」，「學生時期的回憶」，「這麼突然真的來不及道別」，「以後該去哪裡吃鰻魚飯」。據當時媒體報導，原因是老闆年事已高，決定退休。

熄燈7個月後，有民眾發現，原址正在裝潢，店門口掛上紅布條，公告3月再見。