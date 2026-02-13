陳昊森、于子育首度同台！vivo X300 Pro掌鏡新春微電影《新年那些小情緒》

農曆新年是台灣人最溫暖的牽絆，vivo持續深耕移動影像技術，今年更將科技視角轉向台灣家庭中「愛在心裡口難開」的細膩情感。vivo今天（2月13日）正式發表2026新春微電影《新年那些小情緒》，特別邀請「催淚系導演」朱言夏執鏡，攜手實力派男神陳昊森、金鐘視后于子育首度同台飆戲。全片採用影像旗艦vivo X300 Pro全程拍攝，透過電影級的敘事影像，真實還原台灣家庭特有「不說愛、卻處處都是愛」的溝通方式。

首度嘗試全程使用手機拍攝微電影的陳昊森，在片中飾演返鄉遊子「阿哲」。談及本次拍攝體驗，陳昊森驚嘆vivo X300 Pro輕巧的器材讓劇組彷彿在現場「隱形」，讓他在與飾演母親的于子育對戲時，展現如真實家人般的自然互動，正是這份無壓力的氛圍，讓陳昊森能以最自在的狀態真情流露。

陳昊森感性分享，殺青至今印象最深刻的一幕，是進到廚房看見子育姊忙碌的身影：「那一刻腦中浮現媽媽在台中家廚房忙進忙出，還硬要說『隨便煮煮』的真實回憶。」讓陳昊森在拍完後深有感觸，決定今年回家要換他拿起手機，細心捕捉那些藏在媽媽與家人身後的幸福細節。

《新年那些小情緒》劇本巧妙融入台灣特有的星座語境與家庭互動，精準刻畫出「處女座爸爸」嚴肅下潛藏的溫馨、「天秤座媽媽」邊碎唸邊餵食，以及「摩羯座哥哥」愛鬥嘴卻可靠的場景；此外，活潑可愛的「獅子座妹妹」在旁機靈調皮、以及最愛打聽孫子是否有對象的奶奶，這些生動角色完整還原了台灣家庭的熱鬧氛圍。

導演朱言夏指出，要捕捉這些細微情緒，硬體實力是關鍵；片中利用vivo X300 Pro的4K專業視頻錄製與電影影調，細膩捕捉演員眼神中閃過的溫情。此外，憑藉CIPA 5.5專業防手震技術，讓劇組在狹窄巷弄與廚房跟拍時，無需笨重設備也能拍出流暢電影感。朱言夏導演有感而發表示，許多人對家人常害羞扭捏，因此選擇透過手機影像突破創作邊界，捕捉隱藏在日常中的「小情緒」，藉此提醒大家：「那個說不出愛的家人，其實正在用自己的方式表達想念。」

《新年那些小情緒》深刻描繪台灣家庭中那些「說不出口的愛」。從日常的鬥嘴、碎唸，到假裝不在乎的互動，真實還原了台灣家庭間最真實、也最彆扭的溝通方式。這些被網友戲稱為「台灣家人標準標配」的情緒，在vivo X300 Pro的鏡頭下，將瑣碎日常凝結成動人的電影畫面。身為影像紀錄的領航者，vivo始終堅持研發專業影像技術的初心，深信科技的進步是為了讓記錄更純粹。《新年那些小情緒》微電影也是vivo品牌精神「人文之悅」的深刻實踐，致力於透過科技，看見每一份深藏的人文溫度。

在返鄉團圓時刻，vivo邀請所有V粉放下忙碌，像片中的阿哲一樣，透過鏡頭去發現那些平日被忽略的溫暖細節。即日起，vivo《新年那些小情緒》完整版微電影已於vivo官方YouTube 頻道正式上線。