從星座到星雲 台北天文館曝：宇宙處處有「馬」在奔騰
台北市立天文館喜迎馬年，特別介紹宇宙中與馬有關的主題，也透露大家抬頭仰望夜空，可見早已穿梭於星座間的「馬」身影，從星座「人馬座」到星雲「馬頭星雲」，甚至太陽系內的「半人馬型小行星」，宇宙中處處有「馬」奔馳。
天文館說，秋季夜空最醒目的標誌之一是由4顆亮星組成的「秋天四邊形」，主體就是飛馬座，象徵希臘神話中長著雙翼的飛天神駒「佩格索斯（Pegasus）」，代表速度、自由與靈感。近期傍晚天剛暗時，它便低懸於西北方天空，靜待觀星者的尋訪。
天文館表示，到了夏季，銀河最璀璨的區域則由人馬座守護，這個半人半馬的弓箭手，拉滿弓弦指向銀河系中心。不遠處的半人馬座則擁有離太陽系最近的恆星系統，南門二與比鄰星，是人類未來星際旅行的首要目標。
天文館提到，除了星座，宇宙中還有許多以「馬」為靈感命名的天體。最著名的莫過於獵戶座中的「馬頭星雲」，這片由濃密塵埃與氣體構成的暗星雲，在熾熱氫氣的襯托下，宛如一匹昂首嘶鳴的駿馬剪影，它就位在獵戶腰帶三星旁的參宿一附近，也是新生恆星孕育的搖籃。
天文館透露，太陽系內也有「馬」的蹤跡。天文學家將一類軌道不穩定、性質介於小行星與彗星之間的小天體稱為「半人馬型小行星」。它們像神話中的半人馬一樣，在太陽系間穿梭遊走，為研究太陽系演化提供關鍵線索。
