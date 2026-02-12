Coach與年輕世代的對話 2026秋冬秀以街頭次文化重塑美式經典

紐約時裝周期間，Coach於紐約市中心的Cunard大樓舉行2026秋冬時裝秀。創意總監Stuart Vevers發揮對當前年輕世代文化，及其未來的想像，除了既有的精緻，裡頭也散發著流行龐克（Pop Punk）、滑板文化，以及搖滾頹廢（Grung）的氣息，讓Coach這個經典品牌走向更具街頭活力與次文化的新方向。

Coach 2026秋冬系列從多處汲取靈感來源，像是舊好萊塢電影的華麗風格、市郊滑板文化的粗獷與玩心，以及高中學院風制服的經典青春氣息，同時也說明近年大受年輕世代歡迎的Coach，持續向全球年輕世代溝通且持續進化的設計語彙。

這系列勾勒出經典美式風格的多重面向，包含剪裁俐落的運動風單品與精緻晚禮服，也包括仿舊磨損感處理的休閒針織上衣與再製丹寧單品，將各種可能性串聯在一起。色調從暗黑棕褐色調，轉化到明亮絢麗的高彩度，有如伴隨新世代走入未來的冒險旅程。

Vevers表示，「透過承載歷史底蘊的工藝技巧，我們持續這場跨越不同年代與地域、連接年輕次文化的對話，我們對於何謂年輕和前瞻、機智和創新的持續重塑深信不疑。」

本季外套設計的核心聚焦於Coach專精的學院風夾克，除了皮革、或皮革拼接羊毛材質，首度推出全Shearling的版本。學院風外套內搭簡約單色、靈感來自1970年代的合身短版夾克，透過短腰身與加長袖型的比例設計，層次鮮明。秋季外套系列還包括海軍外套、Shearling大衣與麂皮大衣等款式。

皮革手袋的亮點包括對橫式輪廓的探索，以及對品牌經典轉扣與鎖扣金屬細節的進一步嘗試。比例修長的Kisslock Frame手袋尺寸設計可貼合肩下攜帶，靈感源自品牌歷史典藏設計，Turnlock Haversack包型輪廓略為加深，並搭配轉扣口袋與鎖扣夾袋。這些金屬細節亦以不同形式出現在小型Kisslock後背包，以及兩種尺寸的Turnlock郵差包。

全新無鞋帶的Coach滑板運動鞋為這一季鞋履的重要亮點。以1970年代為靈感，採用麂皮與帆布製作，並推出低筒與高筒兩種款式，提供多款同色系與撞色選擇。