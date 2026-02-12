滿足高端觀影需求 威秀影城台中老虎城頂級影廳再升級

看好大台中地區消費者對高端觀影體驗的需求升溫，國內影院市場領頭羊威秀影城董事長王超立、總經理林敬修12日宣布，去年甫完成整體改裝的MUVIE CINEMAS台中老虎城，再推出全新升級的GOLD CLASS頂級影廳，並自13日起正式對外開放，為台中高端娛樂市場再添新亮點，同時搶攻春節檔期電影市場商機。

在全球電影院市場普遍受到線上串流平台衝擊、營運承壓之際，威秀影城2025年逆勢繳出年增幅逾30％的亮眼成績，不僅營運規模已回到疫前水準，市占率更衝破50％，穩居台灣影城市場龍頭地位。

目前，威秀影城在全台共設有22家影城、231座影廳，總座位數達3萬7,046席。截至2025年底，威秀影城影廳數占全台約25％、座位數占29％，市占率達50.3％。

林敬修指出，疫後觀眾進戲院的消費習慣已出現結構性轉變，單純看電影不再是唯一訴求，消費者更期待在影廳中獲得更完整、多元且具差異化的服務體驗。面對院線市場競爭加劇，身為產業領頭羊，威秀影城持續透過品牌升級、設備汰換與精緻服務，回應市場對高品質觀影的期待。

林敬修進一步說明，2025年完成台中老虎城TIGER CITY威秀影城的全面換裝，以旗下豪奢品牌MUVIE CINEMAS為核心，強化影廳軟硬體配置，營運一年來已獲得台中消費族群高度回饋。

此次更將消費力最集中的GOLD CLASS影廳，升級至MUVIE CINEMAS規格，從售票區到影廳空間皆展現尊榮質感，精準切入K型經濟下的高端市場。

在技術規格方面，MUVIE CINEMAS主打全影城導入THX認證系統。THX為《星際大戰》系列美國大導演喬治．盧卡斯於1980年代創立，主打還原導演創作時的標準音場、投影效果，甚至到影廳觀賞角度都必須符合規範。

林敬修表示，MUVIE CINEMAS台中老虎城預計今年第1季後，陸續完成包含GOLD CLASS在內的十座影廳THX認證，進一步拉開與同業的技術差距。台中老虎城威秀將成為繼台北松仁威秀之後，全台第二座通過THX認證的電影院。

展望2026年，林敬修表示，對台灣觀影市場依然審慎樂觀，但面對線上串流平台衝擊，威秀將持續提升硬體設備，吸引更多民眾走進電影院，營收力拚年增兩位數。

全新GOLD CLASS影廳空間設計，以「流金歲月」與「深邃午夜」為主題，重新詮釋高端影城的待客之道。大廳以水波律動的銀色接待櫃台與幾何燈飾營造視覺焦點，吧台區則融合黑色大理石、溫潤木質格柵與琥珀色燈光，營造低調奢雅氛圍。

觀眾可倚坐天鵝絨L型沙發或獨立軟凳，在高度隱私的空間中享用精選餐飲，讓觀影成為一場結合視覺、聽覺與味覺的感官饗宴。