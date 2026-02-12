《天眼浩劫》硬漢也有柔情面 一個人對抗全世界的老派浪漫

快訊

傑森史塔森的電影像一種固定口味的飲料，《天眼浩劫》（Shelter）就是那種明知道味道如何，卻還是會想再喝一口的版本。

這回他不是養蜂人、打工仔...是隱居在蘇格蘭偏遠小島的前特種部隊男子梅森；故事從他救起落海少女潔西（寶提芮布雷斯納奇 飾）開始，本只是出於本能的舉動，卻一步步把他拉回自己不願面對的過去。

圖／取自 車庫娛樂
圖／取自 車庫娛樂

電影前段其實「很安靜」...小島的陰鬱天色、孤燈塔與海浪聲，營造出某種隔絕世界的孤寂感。傑森史塔森難得收起強硬姿態，多了幾分沉默與內斂，演出一位疲憊與愧疚的男人。

等到事情真正失控，熟悉的「一人對抗全世界」模式才完全啟動，拳腳依舊扎實，槍戰也乾脆俐落，硬派直球對決。

圖／取自 車庫娛樂
圖／取自 車庫娛樂

讓人驚喜的，是潔西這個角色。寶提芮布雷斯納奇飾演的潔西完全不是那種只負責尖叫或等待被拯救的小女孩，她有自己的脾氣、有自己的立場，甚至有種早熟的倔強。

她黏著梅森，也一步一步走進他的世界。

圖／取自 車庫娛樂
圖／取自 車庫娛樂

這條情感線處理得預期還好，可以說是撐起整部電影的核心。不刻意，卻會在某些瞬間讓人心裡一緊的那種父女情誼，是《天眼浩劫》最讓人驚艷的之處。

《天眼浩劫》它完成了觀眾對傑森史塔森電影的期待...動作夠硬派，情感多了一點層次，長度控制在一百多分鐘也算俐落：喜歡熟悉卻帶點新角度的「一人對抗全世界」故事，這部片依然值得進戲院！

◎感謝 來一杯奶茶 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

