遠百春節檔期…買福袋加碼抽黃金 購物滿額送再賺分期回饋

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
高雄大遠百初一開賣200元福袋、限量200份，內含紅利券200元與高雄意誠堂關帝廟錢母。圖／遠百提供
高雄大遠百初一開賣200元福袋、限量200份，內含紅利券200元與高雄意誠堂關帝廟錢母。圖／遠百提供

再過幾天即將踏進2026馬年春節，也是國人一年中最重視的過年。全台遠東百貨自2月13日至3月4日盛大啟動「駿馬奔騰躍動新春」檔期。看準農曆春節親友相聚與汰舊換新的採購熱潮，遠百集結流行服飾、家電、年菜年禮等一站式購足滿額優惠。各店也推出「保證不虧」的福袋，除了可抽各店大獎外，還有機會再抽價值逾6萬元的點睛品黃金金片，要讓民眾在百貨走春逛街，還能試手氣博好運。

今年遠百福袋開賣時間、方式各店不同，各店售價自200元至1,680元不等。遠百主打每袋福袋內容物價值絕對等值或大於福袋售價，還可再抽各店大獎與黃金。以板橋大遠百為例，初一開賣的福袋售價1千元，福袋內含1千元商品券，還可再抽店內大獎價值69,800元的OSIM沙發天后按摩沙發。遠百花蓮店福袋售價1,680元，內容為價值9,200元的夢特嬌萊賽爾兩用被床包四件組，還可再抽店內最大獎商品券16萬8,000元。

買遠百福袋除了有機會獲得各店大獎外，只要是遠百App金級會員，還可參加第二重加碼抽黃金、價值64,268元的「點睛品一馬當先珍藏黃金金片10克」，全台共抽出5名幸運得主。2月24日電腦隨機抽出，2月25日15：00公布得獎名單。

消費者過年採購最關心的回饋，遠百推出首17日(2月13日至3月1日)百貨服飾當日累計5,000元送250元、App會員單筆滿5,000元加贈250元（只送1次）。整檔優惠保健器材單筆5,000元送500元、大家電單筆10,000元送1,000元(板橋中山加碼大家電單筆5萬元再加送800元)，首12日(2月13日至2月24日)小家電當日單筆消費5,000元送500元。針對高額消費再加回饋，全檔期百貨服飾當日累計每滿5萬元加送600元。

2月13日至2月22日，持指定銀行信用卡還有分期優惠，在板橋大遠百、遠百竹北「國際精品」單筆刷滿1萬且分6期送800元，在遠百信義A13、台中大遠百單筆刷滿1萬元分6期送500元。

整檔「百貨服飾」單筆刷滿6,000元分6期送200元(滿額禮100元＋分期禮100元)、滿1萬元分6期送400元(滿額禮200元＋分期禮200元)。數位3C(含APPLE)單筆刷滿1萬元分6期送500元十足抵用券。使用HAPPY GO Pay全館單筆刷6,000元送100元。

遠百桃園PANDORA新年好運手鍊組合，2月28日前享8折。圖／遠百提供
遠百桃園PANDORA新年好運手鍊組合，2月28日前享8折。圖／遠百提供
高雄大遠百喬山健康科技好風光按摩椅A366，建議售價10萬8,000元，特價73,800元。圖／遠百提供
高雄大遠百喬山健康科技好風光按摩椅A366，建議售價10萬8,000元，特價73,800元。圖／遠百提供
板橋大遠百Vivienne Westwood Charm Frame Purse，34,600元。圖／遠百提供
板橋大遠百Vivienne Westwood Charm Frame Purse，34,600元。圖／遠百提供
台中大遠百YSL自由不羈禮盒，4,950元。圖／遠百提供
台中大遠百YSL自由不羈禮盒，4,950元。圖／遠百提供

